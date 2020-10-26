Почему в цхинвальских аптеках нет лекарств?

В Южной Осетии стремительно распространяется коронавирус. Система здравоохранения едва справляется с потоком инфицированных. На помощь югоосетинским медикам российские военные готовят к переброске полевой госпиталь. Между тем в цхинвальских аптеках возник дефицит лекарств.

Южная Осетия в минувшую пятницу поставила антирекорд – из 198 тестов на COVID-19 114 показали положительный результат. По информации главного санитарного врача республики Марины Кочиевой, за выходные было выявлено еще 78 новых случаев заражения COVID-19. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) заболело 469 граждан.

В «красной зоне» республиканской больницы находится 148 человек с пневмонией, из них семь – в реанимационном отделении, еще двух тяжелобольных накануне эвакуировали в Северную Осетию. Остальные проходят лечение амбулаторно. Прибавьте к этой статистике сезонный грипп,

который тоже набирает обороты. Как следствие – спрос на медикаменты вырос в разы, а местные аптеки удовлетворить его не в состоянии. В республике возник дефицит лекарств.

«Эхо Кавказа» поговорило с теми, кто гриппует. Их близкие не смогли разыскать в аптеках ни парацетамола, ни противовирусных препаратов, ни антибиотиков. Больным лекарства везут из Северной Осетии. Местные аптеки жалуются на две проблемы. Первая – в России вводится фискальная маркировка продукции. Каждая упаковка лекарств маркируется при его изготовлении или ввозе в страну, причем цифровой код присваивает один-единственный оператор из одного офиса в Москве, это ООО «Центр перспективных технологий», он же обрабатывает информацию о перемещении товара от производителя или импортера до момента его реализации в розничной сети. Пока оператор не справляется с наплывом информации, присвоение кодов идет с задержками. Поэтому российская розница еще продает остатки своих запасов, а на оптовых складах, где затариваются югоосетинские провизоры, уже дефицит.

Вторая проблема – это оформление на границе. По сути, «Нижний Зарамаг» – это граница Таможенного союза, и требования к пересечению товаров здесь предъявляют, как к любому иностранному государству, которое не является страной-участком союза. Говорит югоосетинский юрист Тимур Кокойты:

«Ужесточены требования к оформлению грузов, без должного оформления не пропускают. Товар где-то приобретается, куда-то отвозится, соответственно, должен быть указан отправитель, получатель и весь комплект документов, который собирают для пересечения границы, в том числе, лицензии, разрешения, письма правообладателей… Все это брокер подает и декларирует в установленном порядке, а с импортными лекарствами ситуация такая, что от правообладателей на товарный знак должны быть разрешения об импорте в третьи страны, в нашем случае в Южную Осетию.

– И что теперь делать?

– Оформлять, соблюдать законодательство Таможенного союза. Без оформления уже никак. У нас все сходятся на том, что нужно им разрешить ввозить товары в прежнем порядке. Но наши власти не могут этого им обеспечить, как это бывало раньше. Я не знаю, какие у них есть договоренности, какие переговоры ведутся с российскими партнерами, я в них не участвую давно уже, но мы видим, что ситуация не разрешается в том ключе, в котором хотят предприниматели и жители Южной Осетии, чтобы грузы беспрепятственно проезжали, как это бывало раньше. В принципе, это не претензия, это жизненная необходимость, чтобы нашу специфику как-то учитывали. Но с недавних пор все жестче и жестче становятся требования на границе, и нашу специфику – ограниченную признанность, уже не берут в расчет. Но есть такие товарные позиции, которые мы не можем оформлять правильно, в соответствии с требованиями Таможенного союза».

Это такая схема оформления импорта или экспорта продукции, когда переправляются большие партии товара одного наименования. А здесь провизор везет двести наименований продукции общей стоимостью сто тысяч рублей. И получается, что каждое надо должным образом оформить, и для этого нужно нанять брокера. В итоге задержка по времени до 10 дней и колоссальные затраты на оформление. Из-за увеличения накладных расходов растут и цены – в полтора-два раза. Но и этих дорогих препаратов не хватает.

Такие же проблемы и с кислородом. «Красную зону» лихорадит из-за перебоев поставок баллонов с кислородом из Северной Осетии. Причина та же – новые требования к оформлению грузов. Говорит Тимур Кокойты:

«Угнетает то, что 12 лет прошло после войны, и мы до сих пор не можем элементарно обеспечить себя какими-то продуктами, жизненно важными препаратами и материалами. Почему сейчас больные должны испытывать нехватку кислорода, почему мы должны его завозить откуда-то? Неужели так сложно оборудовать кислородную станцию на территории республики?»

Проблемы на российской таможне возникли еще весной, и до сих пор их не может решить руководство республики. Хотя, как уверяют осведомленные источники, она не является неразрешимой. Если будет на то согласие в администрации президента России, то проблему можно будет решить на уровне руководства российской таможни – было бы желание и умение разговаривать с людьми.

В качестве аргумента они указывают на то, на «Нижнем Зарамаге» Россия ничего не теряет. Географически – это тупик, а доходы от таможенного поста в пределах арифметической погрешности сборов российской таможни.

А до тех пор, пока проблема не разрешится, закономерен вопрос: что делать? Как выкручиваться из сложившейся ситуации?

Согласитесь, глупо умирать, из-за проблем оформления грузов на таможне. Гражданская активистка Тамара Меаракишвили говорит, что знает выход:

«Это было в бытность президентства Леонида Тибилова, при главе района Джемале Джигкаеве. Грузинские врачи, те, что жили в Церовани и приезжали на работу в районную больницу, наладили поставки лекарств. Они коробками привозили препараты европейского производства в аптеки республики, больше всего в цхинвальские. Поставки были налажены – привозили под заказ.

– Если откроют «Раздахан» и разрешат ввозить товары, с той стороны проблем не возникнет?

– Никто не проверяет и не спрашивает: «Зачем тебе столько?» Можно было бы решить проблему дефицита и роста цен за счет лекарств, привезенных из Тбилиси. Разница в ценах такая, что даже если закупать их не оптом, а в розницу, то даже с учетом наценки в цхинвальской аптеке, все равно будет значительно дешевле, чем сейчас».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия