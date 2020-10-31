Первый канал Грузии сообщил о кибератаке на серверы

Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.

Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.

В Грузии открыто 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.

За ходом выборов будут наблюдать 80 819 представителей избирательных субъектов, 46 981 представитель 132 местных наблюдательных организаций и 910 наблюдателей 5 избирательных администраций, 20 посольств и 23 международные организации. Избирательный процесс будут освещать 5 971 представитель 118 медиа-организаций.

Избирательные участки открылись в 07:00 и закроются в 20:00. В 07:00 на избирательных участках были проведены процедуры, которые нужно было осуществить перед тем, как начать голосование, непосредственно процедура голосования началась в 08:00. Избирательные участки закроются в 20:00.

Голосование посредством переносной урны для голосования начнется в 09:00 и закончится в 19:00. Переносную необходимо вернуть на избирательный участок не позднее 20:00.

Парламентские выборы в Грузии проходят впервые в рамках новой избирательной системы. Для того, чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть однопроцентный барьер, а блоку необходимо набрать столько процентов, сколько партий в него входит. По данным социологических исследований, в парламент могут попасть около десяти политических сил.

Вместе с тем, согласно Конституции, после парламентских выборов 2020 года Грузия перейдет на полностью пропорциональную избирательную систему, хотя в случае назначения досрочных выборов в этот период выборы пройдут по смешанной системе.

Главная интрига – останется ли правящая партия «Грузинская мечта» у власти третий срок подряд. Наблюдатели не исключают, что ни одна политическая сила не сможет сформировать правительство самостоятельно. Возможно партиям придется формировать коалицию.

Среди названных партиями кандидатов на пост премьер-министра – действующий глава правительства Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, представители оппозиции Мамука Хазарадзе, Шалва Нателашвили, Георгий Вашадзе и другие.

В день выборов на избирательных участках будут приняты профилактические меры для предотвращения распространения коронавируса. К примеру, на избирательные участки не допустят лиц без масок.

Кроме парламентских выборов, сегодня в Грузии проводятся выборы в Верховный совет Аджарии, промежуточные выборы в городские собрания (сакребуло) Тбилиси, Телави, Тетри-Цкаро и Они, а также внеочередные выборы мэров Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.