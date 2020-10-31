Экзитпол «Мтавари архи»: в Тбилиси лидирует блок Саакашвили

«Уверяю вас, что «Грузинская мечта», основателем которой я являюсь, - это достойная команда, грузинские избиратели сегодня не ошиблись и поддержали достойных людей», - заявил председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

Он поздравил общество с победой «Грузинской мечты». Как отметил Иванишвили, «следует подчеркнуть, что «Грузинская мечта», как партия, в третий раз побеждает на выборах».

«Поздравляю, мы сильный народ, грузины. Позвольте поблагодарить активистов «Грузинской мечты», лидеров, вас, молодежь. Вы принесли эту победу. Примечательно, что «Грузинская мечта», как партия, в третий раз побеждает на выборах. То, чего хотела наша страна - сформированная сплоченная команда, - мы это получили. Грузинские избиратели научились различать и анализировать очень быстро, на что европейцы потратили гораздо больше времени. Поэтому спасибо вам за проницательность!

Большое спасибо «Грузинской мечте» и ее руководителям, всей команде. Уверяю вас, что в Грузии прошли достойные выборы, уверяю вас, что «Грузинская мечта», основателем которой я являюсь, - достойная команда, грузинские избиратели не ошибались и сегодня поддержали достойных людей. Обещаю, что «Грузинская мечта» будет такой же популярной, как и была, и продолжит служить народу. Еще раз спасибо, наши избиратели! Да здравствуют наши будущие победы! Да здравствует наша страна!» - заявил Иванишвили.

Сегодня, 31 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы по новой избирательной системе 120/30. Население страны сегодня избирало парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.

Гражданам Грузии предстояло сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками, а также между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.