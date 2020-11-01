По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» набирает 48,28% голосов, ЕНД - 26,57%, «Европейская Грузия» - 3,79%

Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала в воскресенье, 1 ноября, в 16 часов, акцию протеста на проспекте Руставели. Такое решение было принято после объявления предварительных официальных итогов выборов парламента, которые состоялись 31 октября.

Член политсовета «Национального движения» Ника Мелия заявил журналистам, что в воскресенье многие представители оппозиции должны вернуться в Тбилиси из регионов, где они были на выборах: «Надо было быстро принимать решение. Завтра в 16 часов мы ждем грузинский народ на проспекте Руставели. Это были не выборы, это была война. И мы ее не проиграли».

Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили считает, что следует назначить новые выборы, а эти результаты объявить недействительными. «Власть присвоена олигархом. Грузинский народ должен ответить на это – нас ждут новые выборы, другого выхода нет. Если акции начнутся, то они не закончатся до тех пор, пока Иванишвили не уйдет из публичной политики», - сказал Нателашвили.

Следует отметить, что Центральная избирательная комиссия почти восемь часов после завершения голосования не проводила брифинг и не объявляла предварительных результатов голосования. При этом на своем сайте ЦИК публиковал только те бюллетени, в которых лидирует правящая партия «Грузинская мечта», сообщает агентство «Новости-Грузия».

За эти несколько часов наблюдатели в комиссиях стали сообщать в социальной сети, что комиссии не оформляют итоговые протоколы и не отправляют их в ЦИК из-за сложностей с оформлением фальсификаций - например, количество вброшенных бюллетеней не сходилось с числом пришедших на выборы избирателей. Протокол, согласно которому, на участок пришли 62 избирателя, при этом за «Грузинскую мечту» проголосовали 389 избирателей.

Эти сообщения сопровождались призывами защитить голосам избирателей и уже к 3 часам ночи возле здания ЦИК начался стихийный митинг, участники которого, среди которых были и лидеры оппозиции, потребовали встречи с главой ЦИК Тамар Жвания.

Другая часть оппозиции собралась на встречу для разработки общего плана действий в штабе Ники Мелия в Глдани, где он баллотируется в мажоритарные депутаты от «Национального движения».

В три часа ночи Тамар Жвания начала проводить первый брифинг после окончания голосования и представила, по ее словам, предварительные официальные результаты голосования с 28% участков. При этом Жвания несколько раз повторила, что приведенные данные касаются только небольших участков, и сюда не входят данные из городов, которые пока не подсчитаны. Глава ЦИК подчеркнула, что «эти данные обязательно изменятся».

Брифинг Жвания был прерван официальным представителем «Национального движения» в ЦИК Давидом Киртадзе. Он заявил в прямом эфире, что эти данные являются «фальсификацией» и «написаны в штабе «Грузинской мечты». Киртадзе также отметил, что обычно ЦИК к трем часам ночи публикует уже окончательные результаты выборов. Однако на этот раз этого не произошло, так как происходит фальсификация протоколов.

Киртадзе пояснил журналистам, что для объявления на брифинге были специально отобраны те протоколы, где у «Грузинской мечты» хороший результат.

После этого инцидента возле здания ЦИК начался стихийный митинг, участники которого – несколько сотен человек, в том числе лидеры и сторонники оппозиции, потребовали встречи с главой комиссии Тамар Жвания. Собравшиеся возле здания ЦИК обвиняли главу комиссии в том, что результаты сфальсифицированы, чтобы подходить под объявленные «Мечтой» экзит-поллы.