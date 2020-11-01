Перед зданием парламента Грузии начался митинг объединенной оппозиции

В Словакии началось общенациональное тестирование всего населения на коронавирус. Министр обороны Ярослав Надь объявил, что до полудня 31 октября в тестировании на всей территории страны участвовали около 830 тысяч человек (точное число - 828 518). Позитивный результат получен «лишь у одного процента» участников обследования.

Во второй половине дня субботы в Словакии были открыты 99 процентов пунктов отбора анализов. По стране разъезжали около двух тысяч автомобилей, которые пополняли запасы медицинских материалов на пунктах тестирования и обеспечивали сменяемость персонала.

В отчете министра обороны значатся такие данные. С пятницы военнослужащие проехали по стране в общей сложности более полумиллиона километров, развезли 4300 тонн медицинских материалов. В поле работали более 6 тысяч военнослужащих, 5 тысяч полицейских, более 120 пожарных, 15 тысяч медицинских работников, 250 финансовых консультантов и 4 тысячи добровольцев и 50 горных спасателей. Ко времени выступления с первым предварительных отчетом, министр заявил, что тестирования прошли более миллиона человек, а желающих меньше не становится.

Премьер-министр Словакии Игор Матович поблагодарил за сотрудничество более 30 австрийских медиков, которые работали в пунктах проведения тестирования в одном из районов Братиславы, а также 200 медработников из Венгрии, которые помогали словацким коллегам на юге Словакии.

Матович, настаивает, что от понедельника 2 ноября будет отменен запрет на передвижение только для тех, кто показал негативный результат при тестировании на COVID-19. В воскресенье на специальном заседании правительства будет дана оценка первому туру общенациональной кампании по выявлению инфицированных коронавирусом.

Глава правительства подтвердил, что 7 и 8 ноября пройдет второй тур тестирования населения. Он допустил, что в тех районах, где будет выявлен низкий процент зараженных, второй тур можно будет не проводить. Но это выяснится после обработки анализов, полученных в первом туре.

Начальная фаза тестирования населения на коронавирус проводилась в Словакии в четырех регионах, наиболее пострадавших от эпидемии. Правительство пообещало, что по результатам тестирования будут выявлены источники распространения инфекции и будут приняты меры для замедления распространения инфекции. Об этом написал чешский информационный портал Novinky.cz