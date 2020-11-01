Вице-президент ПА НАТО: Призываю все стороны действовать ответственно в ближайшие дни и недели

По словам вице-президента Парламентской ассамблеи НАТО Османа Аскина Бака, 31 октября десять членов Парламентской ассамблеи НАТО наблюдали за избирательным процессом в Тбилиси и Мцхета.

По его словам, парламентские выборы 2020 года были важны тем, что Грузия переходит к парламентской системе правления. Он добавил, что в ходе выборов в общем были соблюдены основные свободы, хотя и не без изъянов.

«Вчера мы наблюдали за конкурентными выборами, на которых основные свободы в общем были защищены и большинство процедур действительно были учтены, однако они были далеко не безупречными. Особо отмечаем ту устрашающую атмосферу, царившую за пределами многих избирательных участков из-за присутствия на них активистов. Выборы прошли хорошо организованно, что неоднократно обсуждалось в рамках инклюзивного консультационного процесса. Однако многие вопросы все еще требуют решения, включая поляризацию СМИ и недостаточное освещение вопросов финансирования избирательных кампаний, давление на избирателей и отсутствие разделительных линий между правящей партией и государством. Эти выявленные нами вопросы создали неравную рабочую среду и повлияли на доверие общества к избирательному процессу», - сказал Осман Аскин Бак.

По его словам, в итоге избиратели выразили свою волю и то, что они взяли на себя приверженность демократии.

«Призываю правительство Грузии, включая будущий парламент, принять во внимание и обсудить вопросы, представленные в этом отчете. Я также призываю все заинтересованные политические партии действовать ответственно в ближайшие дни и недели, а также конструктивно участвовать в эффективном проведении дополнительных реформ. Такие усилия необходимы Грузии для достижения прогресса на пути к евроатлантической интеграции. Парламентская ассамблея НАТО продолжает поддерживать Грузию в этих усилиях», - сказал Осман Аскин Бак.