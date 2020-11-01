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Оппозиция грозит отказом от мандатов

Оппозиция грозит отказом от мандатов
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Оппозиция грозит отказом от мандатов

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Грузинская оппозиция обвиняет правящую партию в фальсификации итогов выборов. На митинге, проведенном у здания парламента Грузии, оппоненты властей заявили, что могут отказаться от своих мандатов. В этом случае не исключено проведение повторного голосования из-за отсутствия конституционного кворума.

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