«Грузинская мечта» объявила победу, оппозиция – всеобщую мобилизацию

Оппозиция не признает итогов парламентских выборов в Грузии и призывает провести внеочередные. Оппоненты власти не исключают отказ от мандатов и намерены перейти к перманентным акциям протеста. Правящая «Грузинская мечта» между тем объявила о собственной победе. Один из ее лидеров – мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что у партии достаточно голосов для формирования правительства. Согласно данным ЦИК Грузии, после обработки 99% бюллетеней по пропорциональным спискам лидирует «Грузинская мечта». Она набирает более 48% голосов. На втором месте оппозиционное «Единое национальное движение» с 27,13%. Замыкает тройку лидеров «Европейская Грузия» с 3,78% голосов.

Грузинская оппозиция не признает итогов парламентских выборов. На проспекте Руставели сегодня собрались несколько тысяч протестующих. Под вечер с криками «Уходи!» они направились к резиденции основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Оппозиционный спектр пока не выработал единой стратегии, но большинство склоняется к бойкотированию работы парламента и бессрочным акциям протеста. По словам одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, ни одна оппозиционная сила не признает итогов выборов:

«Это были не выборы! Это было все что угодно, но не выборы. Так их проводил бывший диктатор Аджарии Аслан Абашидзе. Общественный протест очень высок. План действий будет известен общественности поэтапно. Что касается прошедших партий, то некоторые из них уже сейчас готовы бойкотировать работу парламента. Для проведения внутренних консультаций сторонам потребуется максимум один день. Большинство склоняется к тому, что Иванишвили следует оставить наедине с собой, как Туркменбаши. Если мы проглотим этот результат, то Иванишвили будет править вечно».

По словам одного из лидеров «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, к выходу на улицу людей подталкивают власти. «Если процесс не решается за столом переговоров, он решится на улице», – подытожил политик.

Противоположный настрой в правящей партии. Не дожидаясь публикации окончательных итогов, «Грузинская мечта» празднует победу. Генсек партии Каха Каладзе заявил, что у правящей силы достаточно мандатов для формирования правительства:

«"Грузинская мечта" заручилась поддержкой более 48% населения Грузии, а также убедительно выиграла первый тур как минимум в 14 мажоритарных округах. Согласно действующему избирательному законодательству, это означает, что «Грузинская мечта» получила в первом туре не меньше 76 из 150 мест: 62 пропорциональных и 14 – мажоритарных. Это дает нам право объявить доверие кабмину Георгия Гахария. Таким образом, интрига выборов, удержит ли «Грузинская мечта» власть, больше неактуальна».

Центральная избирательная комиссия после подсчета 99% голосов по пропорциональным спискам объявила, что побеждает «Грузинская мечта». У нее, по предварительным данным, 48,15% голосов. На втором месте оппозиционный блок «Нацдвижение – Сила в единстве» с 27,13%. Остальные политические силы не набрали 4% голосов.

Напомним, согласно обновленной избирательной системе, 120 депутатов будут избраны по партийным спискам, а еще 30 – по одномандатным округам. Благодаря низкому избирательному барьеру в 1% в парламент впервые проходят «Лело» (3,16%), «Стратегия Агмашенебели» (3,15%), «Гирчи» (2,89%) и «Граждане – Алеко Элисашвили (1,33%). Свои позиции сохранили «Европейская Грузия» (3,78%) и «Альянс патриотов» (3,15%).

Впрочем, оппозиция заявляет о массовых фальсификациях и призывает граждан защитить свои голоса. Член политсовета «Единого национального движения» Саломе Самадашвили призвала протестный электорат к большей активности:

«Сегодня мы обращаемся ко всем гражданам, которые вчера пришли на избирательные участки, несмотря на длинные очереди и сложную обстановку, проголосовали за политические изменения, независимо от того, какую политическую партию вы поддерживаете. Сегодня мы должны вместе еще раз отстоять достоинство нашего государства, а вы должны защитить свое достоинство. Унизительно, когда нас лишают фундаментального права - избирать правительство», – заявила Самадашвили.

О многочисленных нарушениях говорят местные НПО. К примеру, в отчете Ассоциации молодых юристов отмечены факты шантажа, подкупа и запугивания избирателей. Как следствие, по утверждению НПО, «напряженная атмосфера в течение дня повлияла как на поведение избирателей, так и на мониторинг самого процесса».

Аналогичные факты приведены в докладе наблюдателей от грузинского отделения Transparency International, где говорится о 169 нарушениях в процессе голосования и 46 жалобах.

Более сдержаны оценки международных наблюдателей. В предварительном отчете Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО и Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) говорится о нарушениях, но в то же время отмечено, что «основные свободы в целом были защищены на парламентских выборах, но прошли они небезупречно».

Главными недостатками прошедших парламентских выборов, по мнению зарубежных наблюдателей, были:



«Тяжелая атмосфера, созданная активистами на избирательных участках;



Недостатки, связанные с финансированием избирательной кампании;



Давление на избирателей;



Стирание границы между правящей партией и государством;



Доминирующее представительство правящей партии в избирательных комиссиях;



Поляризованные СМИ», – говорится в отчете.

Пока две ведущие политические силы в точности повторяют контуры итогов выборов 2016 года по партийным спискам. Тогда «Грузинская мечта» набрала 48%, «Нацдвижение» – 27%. Однако реформированный избирательный кодекс не позволяет говорить о подавляющей победе правящей партии. Напомним, в 2016 году «Грузинская мечта» получила 115 мандатов в парламенте в основном за счет победы в 71 одномандатном округе, еще семь – в счет голосов партий, не преодолевших 4%-ный барьер. В отличие от прошлых выборов, теперь число мажоритарных округов сокращено до 30 и привилегий для победителей больше нет. Теперь многое будет зависеть от второго тура выборов в мажоритарных округах. Судя по всему, «Грузинская мечта» получит гораздо меньше мандатов.

Второй тур парламентских выборов в одномандатных округах, где победитель все еще не определен, должен состояться через три недели, 21 ноября.

Согласно данным ЦИК, в 15 округах в регионах мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» набирают более 50% голосов и побеждают уже в первом туре. В остальных состоятся вторые туры.