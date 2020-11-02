По данным ЦИК, «Грузинская мечта» лидирует по количеству полученных на выборах голосов. Оппозиция так не считает и обвиняет партию власти в фальсификации итогов голосования. Что думают на этот счет пользователи социальной сети Facebook?

– Как вы оцениваете результаты выборов, стали ли они для вас неожиданностью?

Георгий: Я считаю, что выборы были сфальсифицированы. Да, возможно, «Грузинская мечта» украла лишь 4-6% голосов избирателей, и многие скажут, что это очень мало, наверное, так оно и есть. Не думаю, что это как-то могло повлиять на итог. Однако дело в самом факте, эти люди украли наши голоса – это очень серьезное нарушение. Я, естественно, ожидал, что «Грузинская мечта» не упустит возможности сфальсифицировать выборы, придумает какие-то способы это сделать. Однако они, уже даже не стесняясь, делали это открыто, журналисты сняли много таких нарушений. Соответственно – нет, я такого, правда, не ожидал.

Мари: Я достаточно негативно оцениваю предварительные результаты выборов. Я уверена, что правящая партия сфальсифицировала выборы и присвоила большую часть голосов избирателей. Естественно, это не было неожиданностью, ведь они делают это уже долгие годы. Я считаю, что единственный выход из сложившейся ситуации – это назначение внеочередных парламентских выборов, народ требует этого. Причем на этом голосовании необходимо в три или даже четыре раза увеличить количество наблюдателей, чтобы власти не смогли сфальсифицировать выборы.

Маради: Выборы-2020 прошли спокойно, по сравнению со многими предыдущими. Я считаю, что результаты, которые сейчас публикует Центральная избирательная комиссия, точны на все 100%. Лидирует «Грузинская мечта», честно говоря, я не особо удивлен этому результату, я знал, что так оно и будет.

Наталья: Еще раз подтвердилось то, что в Грузии не существует никакой демократии. Почти вся молодежь голосовала за «Гирчи», как у них может быть меньше трех процентов? Они даже не дошли до трех. А результаты… всем понятно, что они сфальсифицированы. И это было известно, например, многие мои знакомые из партии «Грузинская мечта» говорили, что они не сомневаются, что выиграют.

Максим: Я плохо оцениваю выборы, как еще их можно оценить?! Результаты плохие, меня они не устраивают, как, думаю, и большую часть населения Грузии. Я предполагаю, что имели место определенные манипуляции со стороны правящей партии, они и повлияли на результаты голосования. Наверное, для меня это не стало неожиданностью, я предполагал, что «Грузинская мечта» пойдет на все ради того, чтобы сохранить власть. Я считаю, что протест будет правильной формой проявления нашего несогласия.

Тесса: Для меня ничего неожиданного не было. Это было ожидаемо, что в выборах победит «Грузинская мечта». Все было подтасовано, как, впрочем, и всегда, за последние восемь лет не проходило ни одного честного голосования. Сколько бы людей не пришло на выборы, как бы их не призывали исполнить гражданский долг, результат всегда будет одинаковый. Потому я аполитична, поэтому я считаю, что рядовые граждане не смогут как-то повлиять на ситуацию, и поэтому я даже не ходила на выборы.

Георгий: Я прекрасно оцениваю результаты выборов, все прошло очень хорошо. Лично я доволен всем, для меня и моей семьи итоги голосования более чем приемлемы. Я не удивился победе «Грузинской мечты», вообще-то я думал, что они получат больше голосов и победят с большим отрывом от оппозиции.