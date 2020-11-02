Одержимость встречей с Путиным

Шесть месяцев президент Абхазии Аслан Бжания курсирует по маршруту Сухум-Москва-Сухум в надежде встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Поездка в Москву, возвращение в Абхазию и карантин на какой-нибудь из многочисленных государственных дач, пара кадровых назначений и поздравлений – и снова визит в Москву. Каждая очередная поездка на порядок бессмысленней предыдущей, и впечатление, что цель всего президентства Бжания состоит лишь в том, чтобы встретиться с Путиным, лишь утвердилось после его последнего недельного октябрьского визита в Москву.

В стране бушует пандемия, сводки Минздрава звучат, как сводки с фронта, ежедневно от коронавируса погибают люди, переполненным больницам требуются медики, а глава государства в очередной, пятый раз за шесть месяцев, как сказочный персонаж, который «пошел туда, не знаю куда, принести то, не знаю что», отправляется в Москву. Понятно, что после такого визита общественность выражает недоумение – встреча с московскими врачами, открытие грибной фермы в пригороде Москвы, посещение автодорожного института. И под занавес три встречи – с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, премьер-министром Башкирии и бывшим президентом Адыгеи, которые, видимо, в это время также находились в Москве. Насколько все это актуально сегодня для нашей страны? Может быть, глава государства растерялся после выборов и не знает что делать?

Напомню, что первый визит Бжания в качестве президента состоялся в мае нынешнего года. В июне Бжания прибыл в Москву, чтобы поучаствовать в параде Победы. Июльский визит связывают с открытием российско-абхазской границы. Рабочий визит в сентябре вместе Анатолием Бибиловым ознаменован встречей с заместителем главы администрации президента Козаком и заместителем министра экономического развития Российской Федерации Михаилом Бабичем. И октябрьский визит связан опять со встречей с Козаком.

Никто не сообщает о смысле этих визитов. За инакомыслящими бдительно следят сторонники Бжания, бурно реагируя на каждое высказывание в социальной сети, и каждому, кто интересуется «рабочим визитом» главы государства, сообщают, что это личное дело президента. В ход пошел «неприкосновенный запас» – недавно в социальных сетях активизировались охранники президента. Они предлагают «идиотам» (так называют теперь людей, которые выражают свое мнение или отношение к происходящему) «рот закрыть» и не «совать нос не в свое дело». На всякий случай сообщу этим «писателям», что публичная деятельность главы государства предполагает его подотчетность избирателям.

Между тем сегодня уже всем очевидно, что в абхазо-российских отношениях что-то пошло не так. Об этом свидетельствуют упреки главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова в вопросах, имеющих принципиальное значение для безопасности нашей страны, некорректные заявление пресс-секретаря президента России Пескова о том, что Путин не намерен встречаться с Бжания, и множество нелицеприятных публикаций в российских СМИ, а также высказывания российских политиков различного уровня, настаивающих чуть ли не на вхождении Абхазии в состав России. Такое повышенное внимание к нашей стране – неслучайность, и очевидно, что здесь президенту нужна помощь не анонимов и охранников, затыкающих рты инакомыслящим, а парламента, широкой общественности и оппозиции.

Без парламента невозможно принять поправки к законам, внести изменения в Конституцию, ратифицировать международные соглашения, и именно парламент, несмотря на его «разношерстность», может стать для президента опорой в вопросах, которые представляют государственный интерес. В трудных ситуациях помощи парламента и общественности не стеснялся попросить и первый президент нашей страны Владислав Ардзинба. И только таким путем получалось отстаивать интересы Абхазии и ее народа даже в условиях экономической блокады и непризнанности.

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