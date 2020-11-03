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Напавший в Швеции на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова рассказал о «приказе из Грозного»
Обвиняемый в покушении на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова гражданин России Руслан Мамаев на судебном заседании заявил, что совершил преступление по приказу «людей из Грозного». Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.
По словам подсудимого, он не собирался убивать Абдурахманова и намеревался провалить задание. Мамаев запросил политическое убежище в Швеции. Вторая подсудимая отвергла все обвинения. Ее обвиняют в пособничестве нападавшему.
Адвокат чеченского блогера Йенс Шелунд подчеркнул на заседании, что чеченские власти обещали награду за голову Тумсо Абдурахманова, – пишет «Кавказ.Реалии».
Покушение на Тумсо Абдурахманова было совершено 26 февраля в Швеции, когда он спал у себя в квартире. Блогер сумел обезвредить нападавшего и передать его полиции.
В июне шведская полиция сообщала, что один из предполагаемых участников покушения был арестован заочно. Абдурахманов заявлял, что за этим преступлением стоят российские спецслужбы.
- В Финляндии 10 сентября задержан подозреваемый в попытке покушения на оппозиционного чеченского блогера Мусу Ломаева. Ломаев ведёт Youtube-канал, где систематически критикует власти Чечни.
- В июле в Австрии был убит выстрелом в голову ютьюб-блогер, критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова, Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. По подозрению в преступлении задержаны уроженцы Чечни.
- В январе 2020 года в Лилле был убит 44-летний Имран Алиев, известный как Мансур Старый. Подозреваемым называют 34-летнего Усмана Мамадиева, скрывшегося в Чечне после покушения.
Другие новости дня
У министра экономики Грузии подтвердился коронавирус
У министра экономики Грузии Натии Турнава подтвердился коронавирус, – сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве отметили, что политик чувствует себя хорошо и лечится на дому.
Натия Турнава ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.
- Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария, а также у главы администрации правительства Натии Мезвришвили.
- Сегодня в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии сообщили, что глава ведомства Михаил Чхенкели самоизолировался - коронавирус подтвердился у члена его семьи.
Новый антирекорд в Азербайджане: 1242 новых случая коронавируса
В Азербайджане выявлено еще 1242 случая заражения коронавирусом, –сообщили в оперативном штабе при Кабмине. Это – антирекорд с начала пандемии.
Общее число подтвержденных случаев – 58 282. За сутки скончались еще 15 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 768.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 45 030 человек (+551 за сутки). Число активных случаев – 12 484.
За минувшие сутки проведено 11 159 тестов на коронавирус, с начала пандемии – 1 379 779.
Сторонники оппозиции проводят акцию у здания ЦИК Грузии
Представители грузинской оппозиции собрались у здания Центральной избирательной комиссии. Они требуют отставки главы ЦИК Тамар Жвания и проведения повторных выборов.
На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. У здания установлены металлические ограждения, по которым активисты стучат камнями.
В самом здании в эти минуты проходит встреча главы ЦИК Тамар Жвания с представителями дипломатического корпуса и неправительственных организаций. Жвания говорит, что против комисии ведется «дезинформационная кампания».
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
- Сегодня крупнейшие оппозиционные партии Грузии подписали меморандум о непризнании итогов парламентских выборов.
Новые ограничения в Грузии: масочный режим на улицах и возвращение школ на «дистанционку»
Ношение масок в Грузии с завтрашнего дня будет обязательным как в закрытых пространствах, так и на улице. Об этом сообщила вице-премьер, министр инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.
По её словам, ношение масок – самое эффективное средство защиты от инфицирования коронавирусом. Для нарушителей масочного режима предусмотрен штраф – 20 лари (около шести долларов).
Сегодня же стало известно, что c 4 по 25 ноября во всех крупных городах страны учебный процесс вновь перейдёт на дистанционный режим. Кроме того, рестораны и развлекательные объекты по всей Грузии будут работать до 22 часов.
- Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария, а также у главы администрации правительства Натии Мезвришвили.
- За минувшие сутки в Грузии выявлено 1943 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 44 522. Общее число выздоровевших составляет 28 633 (за сутки – 1833). Скончались 362 пациента (за сутки – 20).
Лидеры оппозиционных партий подписали соглашение о непризнании итогов выборов
Крупнейшие оппозиционные партии Грузии подписали сегодня, 3 ноября соглашение о непризнании итогов парламентских выборов. Они требуют повторного проведения выборов.
Документ подписали партии, которые, согласно данным ЦИК, преодолели предвыборный барьер, а также те силы, которые не попадают в парламент. В совместном заявлении говорится, что результат выборов не отражает волю народа. «Мы не признаём парламент легитимным, так как он избран незаконно», – сказано в заявлении.
Среди подписавшихся – «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Лело», «Гирчи», «Алеко Элисашвили-Граждане», «Лейбористская партия», «Республиканская партия», «Государство для народа», «Европейские демократы», «Закон и справедливость», «Единая Грузия», «Трибуна», «Победоносная Грузия», «Эка Беселия – за справедливость», «Свободные демократы», «Свобода», «Свободная Грузия», «Христиан-демократическое движение».
Участники встречи сообщили, что к требованию о проведении новых выборов присоединяется и «Альянс патриотов Грузии».
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
Все статьи по теме: ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ
Глава МВД Австрии назвал одного из стрелявших в Вене сторонником «ИГ»
В результате терактов в Вене погибли три человека, а также был убит один нападавший, сообщил утром во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Личность убитого террориста установлена, министр назвал его однозначно радикализированным человеком.
Погибли двое мужчин и одна женщина. Ранее сообщалось, что на месте был убит случайный прохожий, а затем в больнице умерла раненая террористами женщина, а еще пострадали не менее 15 человек.
В доме у предполагаемого террориста уже прошел обыск, заявил гендиректор общественной безопасности Вены Франц Руф. В распоряжении силовиков, по его словам, оказались 20 тысяч различных видеозаписей, сделанных очевидцами, этот контент уже изучается.
На вопрос о том, можно ли считать напавшего антисемитом (ранее сообщалось, что первые нападения произошли неподалеку от синагоги в районе Зайтенштеттенгас), австрийские чиновники ответили, что пока этого сказать нельзя, но «он однозначно был радикализированным человеком». Министр внутренних дел назвал убитого «исламским террористом" и отметил, что он симпатизировал экстремистской группировке «Исламское государство».
На нем был пояс со взрывчаткой, а также у него нашли автоматическую винтовку, несколько единиц короткоствольного оружия и боеприпасы.
По мнению силовиков, напавший действовал не в одиночку. Его предполагаемых сообщников ищут. В Вену будут стянуты дополнительные силы полиции, добавил Руф.
Австрийские СМИ сообщали, что экстремисты выбрали для одновременного нападения четыре цели – два ресторана, синагогу и еврейский культурный центр. Позже появились официальные данные полиции о том, что стрельба велась в шести разных местах в центре города.
Очевидцы происшествия говорят минимум о 50 выстрелах.
МВД Австрии назвало стрельбу у синагоги терактом.
Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные. В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.
В США началось голосование на выборах президента
В США сегодня день выборов президента. В них участвуют нынешний президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден, который поклялся "победить вирус" и объединить страну.
Первый участок на выборах президента США начал работать в поселке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) сразу после полуночи. Все пять местных избирателей проголосовали за Байдена, сообщается в твиттере.
В понедельник оба кандидата провели мероприятия в нескольких штатах, которые могут определить исход выборов.
77-летний Байден начал свой день в Огайо, где он вновь подверг критике борьбу Трампа с пандемией. "Завтра у нас есть возможность положить конец президентству, которое разделило эту нацию", - сказал Байден, назвав Трампа "слабым" и "позором". Из Огайо кандидат от Демократической партии отправился в Пенсильванию, где Байден лидирует в последних опросах, но где в 2016 году победил Трамп. На Пенсильванию приходится 20 из 270 необходимых для избрания голосов выборщиков.
В Питтсбурге Байден встретился с членами профсоюза и афроамериканскими избирателями. Там в рамках автопробега к Байдену присоединилась поп-звезда Леди Гага.
74-летний Трамп накануне основного дня голосования посетил Северную Каролину, где также идет напряженная борьба между кандидатами , а также Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, где в опросах лидирует Байден.
На митинге в Северной Каролине президент США сказал, что его не беспокоит низкий рейтинг по сравнению с его конкурентом и пообещал выиграть в любом случае. "Голосование за Байдена-это голосование за то, чтобы отдать контроль над правительством глобалистам, коммунистам, социалистам, богатым либеральным лицемерам, которые хотят заставить вас замолчать, подвергнуть цензуре ", - сказал Трамп.
Обычно имя победителя становится известно до публикации официальных результатов выборов: СМИ строят оценки на основе данных с отдельных участков. Однако в этом году рекордное количество людей проголосовало досрочно - 97 миллионов избирателей. Поскольку многие бюллетени были отправлены по почте, подсчёт голосов в некоторых штатах может занять несколько дней.
Трамп подверг критике постановления судов, разрешающие подсчет бюллетеней, которые проштампованы ко дню выборов и поступят через определенное время после этого.
Президент дал понять, что его предвыборный штаб намерен оспаривать в суде подсчет заочно поданных голосов в Пенсильвании. На прошлой неделе решение по этому вопросу принял Верховный суд. "Как только закончатся выборы, наши юристы начнут действовать", – сказал президент журналистам перед митингом в Северной Каролине.
По данным новостного портала Axios, президент сказал своим приближенным, что намерен объявить о победе во вторник вечером, даже если итоги в коллегии выборщиков будут неопределенными. Трамп категорически опроверг это утверждение.
Байден комментируя эти сообщения, заявил: "Президент не украдет выборы".
Национальные опросы по-прежнему показывают, что Байден опережает Трампа примерно на 8 процентных пунктов.
В рамках этих выборов американские избиратели также определят, кто займет все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 мест в Сенате, 11 губернаторских постов и различные должности в местных органах власти. Кроме того, проводятся референдумы по ряду вопросов.
COVID-19 в Грузии: 1943 новых случая, 1833 пациента выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 362. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 20 пациентов.
По информации заместителя главы оперативного штаба при межведомственном координационном совете правительства Грузии Бердии Сичинава, семь пациентов умерли в Тбилиси, шесть – в Имеретии, пять – в Аджарии, один – в Шида-Картли, один – в Мцхета-Мтианети.
За сутки выявлено 1943 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 44 522. Общее число выздоровевших составляет 28 633 (за сутки – 1833).
Число активных случаев коронавируса – 15 501, из них 4253 пациента лечатся в клиниках, 2 264 – в COVID-гостиницах, 8984 – на дому.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Абхазия составляет 4349 человек. 43 летальных случая. Выздоровели 2413.
- Со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ (15 сентября) в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлено 964 случая заражения, за время пандемии – 1054. Скончались 11 человек.
В Абхазии выявлено 47 новых случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 215 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 135 человек, 116 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 29 – средней степени тяжести. Выписаны 6 пациентов.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 3 пациентов тяжёлое, один человек в крайне тяжелом состоянии.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 66 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 63 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
В мобильном госпитале скончалась пациентка 1961 года рождения с коронавирусной инфекцией тяжелой формы и внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое лечение, 2 ноября женщина умерла от прогрессирующей острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4349 человек. 43 летальных случая. Выздоровели 2413.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Теракт в Вене. Нападения в шести точках города
В центре Вены, рядом с синагогой в результате нападения полицейский получил серьезные ранения. Несколько человек ранены, еще несколько, "предположительно, убиты", заявил глава МВД Австрии Капрл Нехаммер. По его словам, ситуация остаётся неопределённой и "развивается динамически".
По сообщениям австрийских СМИ, нападавшие в Вене выбрали для атаки сразу четыре цели. Нападению подверглись два ресторана, синагога и еврейский культурный центр. В результате, по некоторым сообщениям, погибли 7 человек. Официального подтверждения этой информации нет. Газета Kurier сообщает, что в числе погибших полицейский, четыре человека получили тяжелые ранения.
На месте происшествия в первом районе Вены работают крупные силы специальных служб. По информации издания Kronen Zeitung, нападавший подорвал себя взрывным устройством.
ИЗ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ХРОНИКИ:
20:00 несколько выстрелов, первые на Seitenstettengasse.
Несколько вооружённых людей с оружием в руках.
Нападения происходят в шести различных локациях.
Один человек убит, несколько ранены, включая одного полицейского.
Один нападавший застрелен.
По неподтвержденным данным СМИ, целью атаки могла быть именно синагога. Один из нападавших задержан или ликвидирован, но другие преступники, предположительно, в бегах.
Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта. Также МВД Австрии подтверждает, что один полицейский получил ранение, один нападавший задержан после стрельбы в Вене.
Газета Kronen Zeitung сообщила, что еврейские общины призвали своих членов не покидать свои жилища, сообщила "Немецкая волна".
Полицейское управление Вены просит жителей города оставаться дома, не пользоваться общественным транспортом и не распространять видео с места событий.
Жертвами нападения на студенческий городок в Кабуле стали 22 человека
Жертвами нападения вооруженных экстремистов на студенческий городок Кабульского университета сегодня, 2 ноября стали, по меньшей мере, 22 человека. Нападение началось примерно в то же время, когда в городок должна была приехать группа правительственных чиновников - на церемонию открытия иранской книжной ярмарки.
Военнослужащие сил безопасности в перестрелке с экстремистами убили троих из них, сообщает Би-би-си.
Через несколько часов после нападения в Телеграме появился пост, в котором террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) приняла на себя ответственность за убийство людей в городке Кабульского университета. Авторы поста заявили, что мишенью нападения были выпускники университета - будущие судьи и следователи.
Би-би-си обращает внимание на то, что отряды «Исламского государства» нередко нападают на образовательные учреждения Афганистана. Так, жертвами нападения на образовательный центр в Кабуле в октябре этого года стали 24 человека. В 2018 году жертвами нападения «ИГ» у здания Кабульского университета стали десятки людей.
У главы администрации правительства Грузии подтвердили коронавирус
Тестирование подтвердило, что глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили заразилась коронавирусом.
«У меня подтвердился Covid -19. Со мной все хорошо, я прохожу лечение дома и по возможности продолжаю работу. Спасибо всем, кто интересовался», - написала Мезвришвили в соцсети.
Как уже сообщалось, сегодня коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Накануне премьер заявил, что уходит в самоизоляцию после того, как коронавирус подтвердился у сотрудников его охраны. Также в самоизоляцию ушли глава администрации Натия Мезвришвили и министр экономики Натия Турнава.
Совет ООН по правам человека одобрил действия режима Лукашенко
Совет ООН по правам человека, заседающий в Женеве, одобрил усилия властей Беларуси в соблюдении прав человека. Белорусская делегация представила членам Совета свой Периодический доклад о соблюдении прав человека в Республике Беларусь. Все государства-члены Совета ООН по правам человека представляют такие доклады каждые пять лет.
С оценкой хода обсуждения доклада выступила неправительственная правозащитная организация UN Watch, основанная в 1993 году для проверки соответствия решений правозащитных органов ООН принципам Устава этого крупнейшего международного форума.
UN Watch, будучи неправительственной организацией, наделена Специальным консультативным статусом при при Экономическом и Социальном совете ООН и имеет ассоциированной членство в Департаменте общественной информации ООН.
По данным UN Watch, 51 из 92 государств-участников Совета по правам человека (55 процентов) приветствовали достижения Беларуси в области прав человека.
Среди одобривших действия режима Лукашенко - 36 государств, которые традиционно поддерживают репрессивные режимы и еще 15 государств, которые сочли возможным дать положительную оценку некоторым достижениям белорусских властей.
«В то время, когда режим Лукашенко жестко подавляет протесты граждан, не согласных с официальными результатами президентских выборов, избивает женщин на улицах и бросает всех оппозиционных лидеров за решетку или или вынуждает их покинуть страну, высший правозащитный орган ООН не должен становиться форумом фальшивого восхваления угнетателей», - заявила Хилель Нойер, исполнительный директор независимой правозащитной организации UN Watch, базирующейся в Женеве.
Тем не менее, Нойер приветствовала тот факт, что, по крайне мере 41 государство, пользуясь своим правом на краткое выступление, высказало реальную оценку положения в области прав человека в Беларуси.
Пенитенциарная служба признала, что Георгия Руруа в тюрьме избили пятеро заключенных. ВИДЕО
В тюрьме избили бизнесмена Георгия Руруа, акционера оппозиционной телекомпании «Мтавари», который осужден за незаконное ношение оружия. Однако оппозиция считает его политическим заключенным.
Депутат парламента, одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили сообщила о том, что Руруа подвергся нападению в тюрьме, в эфире телекомпании «Формула». Она назвала происшедшее «политическим заказом». После этого специальная пенитенциарная служба распространила официальное заявление, в котором признала, что Георгий Руруа подвергся физическому насилию в тюрьме.
Согласно официальным данным, Руруа избивали пятеро заключенных, оказавшихся в коридоре тюрьмы по стечению обстоятельств, как следует из заявления. Служба также отмечает, что в результате избиения у Георгия Руруа появились кровоподтеки на лице. По факту начато расследование.
«Специальная пенитенциарная служба заявляет, что 2 ноября 2020 года в пенитенциарном заведении N8 осужденный Георгий Руруа, с целью встречи с адвокатом, был выведен из камеры. Приблизительно в 15:25 во время передвижения по первому режимному корпусу во флигеле E-6 (где осуществляется 24-часовое электронно-визуальное наблюдение) ему нанес словесное и физическое оскорбление осужденный П.Н., который в это время находился там же, в дежурной комнате, и осуществлял телефонный звонок.
Следует отметить, что в это время в расположенной там же камере N76 (камере, в которой отбывает наказание П.Н.), проводился ремонт туалета, из-за чего дверь камеры была открыта. Во время передвижения Георгия Руруа по флигелю офицер режимного отделения прикрыл дверь камеры и встал рядом.
Когда между П.Н. и Георгием Руруа произошло физическое противостояние, офицер побежал их разнимать. В это время из камеры вышли сокамерники П.Н.: Н.О., Д.Дз., Г.Дж. и Г.Ц. Они также нанесли словесное и физическое оскорбление Георгию Руруа.
Инцидент был пресечен сотрудниками тюрьмы, однако в результате физического противостояния у Георгия Руруа на лице отмечаются кровоподтеки. Дежурный хирург пенитенциарного заведения оказал ему первичную медицинскую помощь.
В связи со случившимся, согласно установленным правилам, было направлено сообщение в следственный орган, началось расследование. В настоящее время проводится процедура допроса и согласно закону, видеоматериалы инциденты заархивированы», – сказано в заявлении пенитенциарной службы.
30 июля Тбилисский городской суд признал Руруа виновным в незаконном хранении-ношении огнестрельного оружия, приговорив к четырем годам тюрьмы. В своем совместном заявлении оппозиционные партии назвали этот приговор «политическим решением Бидзины Иванишвили» - миллиардера и лидера правящей партии «Грузинская мечта». Оппоненты властей считают, что дело Руруа показало «насколько послушно» суд выполняет «политические заказы» властей.
Оппозиция также обвиняет правительство «Грузинской мечты» в невыполнении обязательств по соглашению о реформе избирательной системы, достигнутого при посредничестве послов ЕС и США 8 марта 2020 года. «Освобождение Георгия Руруа и недопустимость политически мотивированных дел являются ключевой частью соглашения», - сказано в заявлении.
Одновременно в обращении отмечено, что «дело Георгия Руруа касается не только судьбы этого человека». Авторы заявления указывают, что политические преследования и судебные приговоры «уже стали серьезной проблемой для любого человека» в Грузии.
У премьер-министра Грузии Георгия Гахария подтвержден коронавирус
В результате тестирования у премьер-министра Георгия Гахария подтвердился коронавирус. Георгий Гахария чувствует себя хорошо, он продолжит лечение на дому, сообщает пресс-служба премьера.
Премьер-министр Грузии перешел в самоизоляцию 31 октября, после подтверждения путем целевого выборочного тестирования коронавируса у сотрудника охраны. Об этом Гахария сообщил на своей странице в «Фейсбук».
«К сожалению, теперь мне придется работать в особом режиме, поскольку коронавирус подтвердился у моего сотрудника, с которым накануне у меня была продолжительная коммуникация. Соответственно, я перешел в самоизоляцию и продолжу работу в этом режиме», - написал Гахария.
Нино Бурджанадзе: Вопрос легитимности выборов должно решить население Грузии
«Как дважды бывший вице-президент Парламентской ассамблеи БДИПЧ/ОБСЕ, я заверяю вас, что ни одна международная организация этого не решает, это решает грузинский народ», - так на вопрос, были ли выборы в парламент справедливыми и почему международные организации признали их состоявшимися, ответила лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе.
По ее словам, вопрос о легитимности выборов должно решить население Грузии.
«Ни один международный наблюдатель не делает и не может делать такого заявления, легитимность выборов должно решить население Грузии, это председатель БДИПЧ/ОБСЕ подтвердил еще раз на сегодняшней встрече. Как дважды бывший вице-президент Парламентской ассамблеи БДИПЧ/ОБСЕ, я заверяю вас, что ни одна международная организация этого не решает, это решает грузинский народ», - заявила Бурджанадзе.
БДИПЧ/ОБСЕ опубликовал сегодня предварительную оценку парламентских выборов в Грузии. В заявлении отмечается, что выборы проводились в существенно измененной правовой рамке, чему предшествовали широкие общественные консультации, что принесло некоторые улучшения для проведения демократических выборов, хотя необходимо больше усилий для устранения недостатков.
«Грузинский марш» проводит акцию возле офиса «Грузинской мечты»
«Грузинский марш» проводит акцию протеста возле центрального офиса «Грузинской мечты», сообщает Общественный вещатель. Как заявляют участники акции, «Грузинская мечта» сфальсифицировала выборы и украла у них голоса.
Один из лидеров «Грузинского марша» Сандро Брегадзе заявляет, что на выборах у них украли в общей сложности 15 000 голосов и они намерены защитить эти голоса.
«Это не были выборы, это была спецоперация против грузинского народа. Поэтому власть, проведшая эти позорные выборы, должна аннулировать их результаты и назначить новые парламентские выборы. Сегодня я обратился к членам «Грузинской мечты», чему они радуются, зачем открывают шампанское, режут торты, когда они превратились в парламент Северной Кореи, где у них не будет ни одного оппозиционера. Это был позорный поступок. У нас украли голоса. Мы солидарны со всеми партиями, у которых также украли голоса, даже если они радикально отличаются от нас», - заявил Брегадзе.
Сегодня представители «Единого национального движения», «Европейской Грузии», «Лело», «Гирчи», «Стратегии Агмашенебели», Лейбористской партии заявили, что отказываются от парламентских мандатов. Бойкотировать работу законодательного органа планируют и другие оппозиционные силы.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
Карабах: с начала конфликта в регионе погибло более тысячи солдат
Число погибших военнослужащих армии самопровозглашенного Нагорного Карабаха с начала обострения конфликта 27 сентября приближается к 1200. Об этом сообщили власти непризнанной республики.
Кроме того, в Нагорном Карабахе уточнили, что 2 ноября в зоне армяно-азербайджанского конфликта были убиты 20 турецких наемников. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал провести международное расследование в отношении Баку.
Ранее Анкара и Баку отвергали сообщения о том, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе принимают участие наемники, прибывшие из Турции.
В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сегодня обвинило Армению в обстреле азербайджанских территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов прекратить боевые действия, если Ереван возьмет на себя обязательства по выводу войск из Нагорного Карабаха.
В конце октября министры иностранных дел Азербайджана и Армении на встрече в Женеве договорились, что стороны конфликта не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам и обменяются пленными военнослужащими.
С начала обострения обстановки в Нагорном Карабахе в конце сентября Баку и Ереван неоднократно договаривались о гуманитарном перемирии, но режим прекращения огня не соблюдался. В его нарушении стороны обвиняют друг друга.
Пашинян поздравил Гахария с победой «Грузинской мечты» на выборах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Георгия Гахария с победой правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах.
Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, в ходе телефонного разговора стороны обсудили «дружественные и добрососедские отношения».
Ранее с победой на парламентских выборах премьер-министра Георгия Гахария и председателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
«Единая Россия» составила список бесперспективных политиков
Руководство "Единой России" составило список действующих депутатов Госдумы по одномандатным округам, которые имеют низкие шансы на переизбрание в федеральный парламент в 2021 году. В список попали 75 человек, пишет РБК.
- В списке тех, кто, как считают в "Единой России", скорее всего, не сможет переизбраться, в частности, бывший мэр Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко, зампред комитета по финансовому рынку Мартин Шаккум, бывший глава администрации Краснодара Владимир Евланов, Андрей Каличенко, Андрей Палкин, Александр Сидоров, Валентина Рудченко, Елена Митина, Александр Пятикоп, Игорь Шубин.
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко после избрания в Госдуму не поддерживал связь с округом, говорится в партийных аналитических материалах, с которыми ознакомился РБК. Андрей Палкин не стал депутатом своего округа в полном смысле этого слова, находился "в оппозиции к власти", а избиратели оказались "забытыми". Игорь Шубин, согласно заключению, не работает активно в округе. Что касается Шаккума, то в его округе работают "только помощники, сам депутат в округе не появляется".
В число перспективных кандидатов-одномандатников вошел 71 депутат. Среди них вице-спикер Госдумы Петр Толстой, близкий к спикеру Госдумы Вячеславу Володину первый замглавы фракции единороссов Николай Панков, первый зампред комитета по культуре Ольга Казакова и один из основателей движения "Антимайдан" Дмитрий Саблин.
Одновременно с составлением списков партия власти запустила проект "Федеральный ПолитСтартап", цель которого – найти новых политиков из регионов для участия в думских выборах 2021 года.
- "Единая Россия" не надеется сохранить свое количество депутатских мандатов в Госдуме после выборов 2021 года, но постарается сохранить конституционное большинство в парламенте, писала ранее "Медуза". Партия власти намерена выдвигать своими кандидатами "специалистов в социально значимой или социальной одобряемой сфере деятельности" и ищет способы побороть "Умное голосование".
- К выборам в Госдуму готовится и партия "Родина". Ее основным спонсором может стать консервативный политик Константин Малофеев, пишут "Открытые медиа". Вместе с ним в переговорах с партией участвует Евгений Пригожин. Малофеев находится под санкциями как спонсор сепаратистов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках. Пригожин попал под санкции за вмешательство в выборы в США и за поставки оружия в Ливию.
«Это были не выборы» – от мандатов в парламенте отказывается и блок Георгия Вашадзе
Блок «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» также отказывается от мест в парламенте Грузии. Об этом сообщил лидер партии Георгий Вашадзе.
«Это были не выборы», – сказал политик, призвав граждан выйти на акцию протеста в воскресенье, 8 ноября.
Ранее представители «Единого национального движения», «Европейской Грузии», «Лело» и «Гирчи» заявили, что отказываются от парламентских мандатов. Бойкотировать работу законодательного органа планируют и другие оппозиционные силы.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
«Единое национальное движение» отказывается от парламентских мандатов
Избирательный блок «Единое национальное движение - Объединенная оппозиция – Сила в единстве» отказывается от парламентских мандатов. Об этом сообщил один из лидеров ЕНД Ника Мелия.
«Наше требование – новые выборы в свободной среде. Мы добьемся этого в ближайшее время», – заявил Мелия.
Ранее представители «Европейской Грузии», «Лело» и «Гирчи» заявили, что отказываются от парламентских мандатов. Бойкотировать работу законодательного органа планируют и другие оппозиционные силы.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
«Гирчи» также отказывается от мест в парламенте Грузии
Партия «Гирчи» также отказывается от мест в парламенте Грузии. Как заявил лидер партии Зураб Джапаридзе, «Гирчи» присоединяется к бойкоту – учитывая позицию других оппозиционных сил.
По предварительным данным ЦИК, «Гирчи» набирает 2.9% голосов и получает четыре мандата в парламенте.
Ранее представители «Европейской Грузии» и «Лело» заявили, что отказываются от парламентских мандатов. Бойкотировать работу законодательного органа планируют и другие оппозиционные силы.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
- Лидеры оппозиционной партии «Европейская Грузия» объявили, что отказываются от парламентских мандатов.
Партия «Лело» отказывается от парламентских мандатов
Оппозиционная партия «Лело» отказывается от парламентских мандатов, – сообщил один из лидеров партии Бадри Джапаридзе. Он отметил, что итоги парламентских выборов в стране были сфальсифицированы.
«Мы хотим, чтобы были назначены новые выборы, результаты которых не будут вызывать сомнений», – отметил Джапаридзе.
По предварительным данным ЦИК, «Лело» набирает 3,15% голосов и получает четыре мандата в парламенте.
Ранее представители «Европейской Грузии» заявили, что отказываются от парламентских мандатов. Другие оппозиционные силы также планируют присоединиться к бойкоту. В партии «Грузинская мечта» надеются, что оппозиция «опомнится».
- По данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий, которые отказываются признать итоги парламентских выборов, накануне вечером установили палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси и провели шествие к бизнес-центру экс-премьера, миллиардера Бидзины Иванишвили.
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