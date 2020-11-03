Обзор грузинской прессы

«Части оппозиционных партий все же придется войти в парламент», – заявил в интервью газете «Квирис палитра» политолог Сандро Твалчрелидзе, который комментирует отказ оппонентов властей от своих мандатов в парламенте. В ближайшее время оппозиции придется общаться на эту тему с европейскими консультантами, которые с большой долей вероятности убедят их в том, что объективных причин для создания политического кризиса не существует, поскольку «Грузинская мечта» лидирует согласно всем экзитполам, говорит эксперт:

«Считаю, что самый объективный экзитпол был у телекомпании «Формула», данные НПО «Справедливые выборы» показали практически тот же результат. А экзитпол «Мтавари архи» (согласно которому «Грузинская мечта» набрала меньше голосов, чем оппозиция) был сделан специально для создания беспорядков – это попытка заложить фундамент для революционного развития процессов, однако это сделать у них не получится. Сегодня никому не нужны беспорядки. Абсолютное большинство граждан Грузии желают спокойствия. В этом же заинтересованы и наши западные партнеры, ведь в регионе и так тяжелая обстановка. Да, оппозиция грозит акциями, но вы же слышали, что сказал глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы: протесты на второй день после голосования не являются признаком зрелой демократии».

Схожего мнения придерживается и политолог Гия Хухашвили: «В стране нет революционного настроя», – уверен он. Ему вторит политолог Вахтанг Дзабирадзе, который, однако, уверен, что масштабных акций все же не избежать, «поскольку в народе растут протестные настроения».

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«Дезинформационная кампания», направленная против Центральной избирательной комиссии, набирает масштабы и уже выходит за рамки, говорит председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания.

«К сожалению, на избирательную администрацию осуществляется полномасштабная атака. Распространяется дезинформация, оказывается психологическое давление на членов администрации и лично на меня. Эти действия направлены на то, чтобы помешать избирательной администрации функционировать и провести второй тур», – цитирует Тамар Жвания информационное интернет-агентство netgazeti.

О конкретных случаях глава ЦИК не говорит, как не называет и СМИ или людей, которые, по ее утверждению, оказывают давление на избирательную администрацию. Несмотря на это, комиссия продолжит работу и рассмотрит все жалобы, утверждает Жвания.

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Часть оппозиции назвала избиение бизнесмена Георгия Руруа хорошо спланированным нападением. «Сейчас Руруа находится в одиночном заключении, а это означает, что он не должен встречаться с другими заключенными», – цитирует члена политсовета «Европейской Грузии» Серги Капанадзе информационное интернет-агентство on.ge:

«Его заключение подразумевает, что он не должен встречаться с другими заключенными. Однако на видеокадрах мы видим, что его оставили одного в конкретной комнате, где и произошло нападение. Все это говорит о том, что оно было организованным».

Сам Руруа в социальной сети Facebook написал:

«Полную ответственность за вчерашний инцидент я возлагаю на русского олигарха Иванишвили. Это могло произойти только с его согласия. Но после нападений, тюрем, дождя, холода приходит свобода».

Между тем в Специальной пенитенциарной службе заявили, что по данному факту начато расследование.