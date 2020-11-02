Пенитенциарная служба признала, что Георгия Руруа в тюрьме избили пятеро заключенных. ВИДЕО

В тюрьме избили бизнесмена Георгия Руруа, акционера оппозиционной телекомпании «Мтавари», который осужден за незаконное ношение оружия. Однако оппозиция считает его политическим заключенным.

Депутат парламента, одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили сообщила о том, что Руруа подвергся нападению в тюрьме, в эфире телекомпании «Формула». Она назвала происшедшее «политическим заказом». После этого специальная пенитенциарная служба распространила официальное заявление, в котором признала, что Георгий Руруа подвергся физическому насилию в тюрьме.

Согласно официальным данным, Руруа избивали пятеро заключенных, оказавшихся в коридоре тюрьмы по стечению обстоятельств, как следует из заявления. Служба также отмечает, что в результате избиения у Георгия Руруа появились кровоподтеки на лице. По факту начато расследование.

«Специальная пенитенциарная служба заявляет, что 2 ноября 2020 года в пенитенциарном заведении N8 осужденный Георгий Руруа, с целью встречи с адвокатом, был выведен из камеры. Приблизительно в 15:25 во время передвижения по первому режимному корпусу во флигеле E-6 (где осуществляется 24-часовое электронно-визуальное наблюдение) ему нанес словесное и физическое оскорбление осужденный П.Н., который в это время находился там же, в дежурной комнате, и осуществлял телефонный звонок.

Следует отметить, что в это время в расположенной там же камере N76 (камере, в которой отбывает наказание П.Н.), проводился ремонт туалета, из-за чего дверь камеры была открыта. Во время передвижения Георгия Руруа по флигелю офицер режимного отделения прикрыл дверь камеры и встал рядом.

Когда между П.Н. и Георгием Руруа произошло физическое противостояние, офицер побежал их разнимать. В это время из камеры вышли сокамерники П.Н.: Н.О., Д.Дз., Г.Дж. и Г.Ц. Они также нанесли словесное и физическое оскорбление Георгию Руруа.

Инцидент был пресечен сотрудниками тюрьмы, однако в результате физического противостояния у Георгия Руруа на лице отмечаются кровоподтеки. Дежурный хирург пенитенциарного заведения оказал ему первичную медицинскую помощь.

В связи со случившимся, согласно установленным правилам, было направлено сообщение в следственный орган, началось расследование. В настоящее время проводится процедура допроса и согласно закону, видеоматериалы инциденты заархивированы», – сказано в заявлении пенитенциарной службы.

30 июля Тбилисский городской суд признал Руруа виновным в незаконном хранении-ношении огнестрельного оружия, приговорив к четырем годам тюрьмы. В своем совместном заявлении оппозиционные партии назвали этот приговор «политическим решением Бидзины Иванишвили» - миллиардера и лидера правящей партии «Грузинская мечта». Оппоненты властей считают, что дело Руруа показало «насколько послушно» суд выполняет «политические заказы» властей.

Оппозиция также обвиняет правительство «Грузинской мечты» в невыполнении обязательств по соглашению о реформе избирательной системы, достигнутого при посредничестве послов ЕС и США 8 марта 2020 года. «Освобождение Георгия Руруа и недопустимость политически мотивированных дел являются ключевой частью соглашения», - сказано в заявлении.

Одновременно в обращении отмечено, что «дело Георгия Руруа касается не только судьбы этого человека». Авторы заявления указывают, что политические преследования и судебные приговоры «уже стали серьезной проблемой для любого человека» в Грузии.