В Абхазии интерес к грузинским выборам сфокусировался на «Альянсе патриотов»

В абхазском обществе по традиции мало интересуются внутриполитической борьбой в Грузии и итогами выборов там – как президентских, так и парламентских. Не сказать, что в этом плане нынче в Абхазии что-то принципиально поменялось. Но в преддверии парламентских выборов, которые теперь в Грузии являются главными, разразился августовский скандал с «иконодарением», одним из последствием чего стало то, что в абхазском обществе многие заинтересовались судьбой партии «Альянс патриотов Грузии».

Напомним, что тогда лидеры этой в общем-то маргинальной грузинской партии Ирма Инашвили и Георгий Ломия совершили с помощью советника президента Абхазии Лаши Сакания тайный визит в село Илыр Очамчырского района, где, в отсутствие священника, оставили «в дар» местному православному храму икону-новодел кисти художника-любителя председателя этой партии Давида Тархан-Моурави. Абхазская православная церковь от дара отказалась, мотивировав это тем, что сперва ГПЦ должна признать ее автокефалию, а активисты ветеранской общественной организации «Аруаа» организовали транспортировку иконы на КПП «Ингур», откуда лидеры «Альянса» переместили ее в один из кутаисских храмов. Причем, хоть акция по дарению завершилась полным конфузом, Ирма Инашвили бодрилась и заявляла на пресс-конференции, обращаясь к своим политическим противникам в Грузии: «Вы удивлены, что в стране просыпается искра доброты, а ваше злое сердце разрывается от зависти!»

Лаша Сакания был вынужден уйти в добровольную отставку. А в российские СМИ выплеснулась информация о том, что к организации «тайного визита» приложило руку управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которую сейчас возглавляет прикомандированный генерал СВР Владимир Чернов из ближайшего окружения Сергея Иванова. Как видно из документов, оказавшихся в распоряжении Центра «Досье», это управление на предстоявших парламентских выборах в Грузии сделало ставку на Ирму Инашвили и Давида Тархан-Моурави, возглавляющих «Альянс патриотов Грузии» (АПГ), который яростно критикует власти и требует свернуть контакты Грузии с НАТО и США. Был сформирован многомиллионный предвыборный бюджет и смонтированы агитационные видеоролики, а для раскрутки АПГ наняты политтехнолог Сергей Михеев и московская компания POLITSECRETS. Самого же Михеева курировали подчиненные генерала Чернова – полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышов. Один из российских политологов на условиях анонимности прокомментировал это в СМИ так:

«Сейчас в парламенте Грузии от Альянса всего шесть депутатов. В лучшем случае пройдут человек 10 (из 150), и погоду они не сделают. Зачем в почти нулевую партию вкладывать миллионы долларов? Все это больше напоминает банальный распил и освоение денег спонсоров».

Неужто и впрямь московские политтехнологи не понимали, что маргинальная грузинская партия останется маргинальной, «хотя осыпь» ее долларовыми бумажками? Но и в Абхазии нашлись некоторые, кто воспринял видеоролик с витиеватым и путаным выступлением Тархан-Моурави как свидетельство его призыва к тому, что грузинам «надо признать существующие реалии, надо смириться с ними, надо, в конце концов, признать Абхазию». А ведь чего, казалось бы, стоило заглянуть в интернет и почитать публикации СМИ, из которых явствует, что «Альянс» почему-то вообразил себе, что если «очень-очень попросить» Россию, то она за доброе отношение к ней Тбилиси «вернет» в лоно Грузии и Абхазию, и Южную Осетию!

После возникшего в Грузии скандала представители одной из партий в грузинском парламенте даже начали собирать подписи для обращения в Конституционный суд страны с требованием снять с выборов партию «Альянс патриотов», обвиненную в связях с российскими властями.

Тем не менее один абхазский журналист два месяца назад писал: «Цель визита двух грузинских политиков в Абхазию достигнута». Единственным потерпевшим в этой истории, по его словам, можно считать советника президента Абхазии Лашу Сакания, да и то с оговорками. В частности, он заявил:

«Лидер «Альянса патриотов» получила козырь, о котором она могла только мечтать. В канун парламентских выборов появилась возможность навязать доверчивому электорату мысль, что она единственный политик в Грузии, который способен договориться и с русскими, и с абхазами, со всеми вытекающими из этого дивидендами. Кремлевские кураторы «Альянса патриотов», которые договорились с Сухумом о визите Инашвили, могут потирать ручки. Они все сделали, чтобы рейтинг опекаемой ими грузинской партии накануне выборов возрос».

Но подавляющее большинство наблюдателей в Абхазии восприняли эти слова с большим недоумением и предрекали, что «Альянсу» на этот раз не удастся набрать и пяти процентов голосов избирателей, благодаря которым его представители попали в прошлый раз в грузинский парламент. Так оно и вышло. Правда, на этот раз планка для попадания в парламент снижена в Грузии с пяти до одного процента голосов избирателей.

На следующее утро после парламентских выборов в Грузии один из пользователей выложил в соцсети «Фейсбук» статус:

«Итак, в 2016 году «Альянс патриотов Грузии» взял 5% голосов. В 2020-м – 3,29%. Верните деньги, Сергей Александрович!»

Он наверняка рассчитывал привнести тут интригу, ибо его фейсбучные друзья в Абхазии явно не могли сразу догадаться: «Кто такой Сергей Александрович? Чьи деньги прожухали?»

Выяснилось, что имеется в виду российский политолог и политтехнолог Сергей Михеев. Развернулось оживленное обсуждение, в ходе которого одна из его участниц высказалась так:

«У России такие специалисты по Грузии, что нам остается только улыбаться. Некоторые из них еще спорят с тобой и пытаются доказать, что они асы в политике Грузии, а ты нет. Все это было бы очень смешно, если бы не геополитическая ситуация в регионе».

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к одному из участников упомянутого интернет-обсуждения, абхазскому общественно-политическому деятелю Нугзару Агрба с просьбой высказать свое мнение в эфире. Вот что он сказал:

«Надо было быть дураком, чтобы не понимать, что абхазов хотели использовать для оказания помощи «Альянсу патриотов Грузии». Тех заслали сюда, чтобы создать в Грузии видимость, что они, мол, с абхазами «вась-вась». А нам лапшу на уши вешали, что они типа нас признают. Но грузины готовы с нами дружить только тогда, когда мы будем в составе Грузии. Федеральное это будет устройство или какое, я не знаю, но только в таком случае они будут с нами дружить, потому что им нужна Абхазия. Партия «Альянс патриотов Грузии» показала всю свою несостоятельность, мягко говоря. Абхазам нечего с ними водиться, даже по подсказке российских друзей. Лашу я здесь критиковать не хочу, потому что Лаша мне звонил и рассказал про нюансы: что было, как было».

В ходе нашего разговора возникло сопоставление этой фарсовой, можно сказать, истории с анекдотом советских времен.

Анекдот такой. Госсекретаря США Генри Киссинджера спрашивают: «Не могли бы вы доступно объяснить, что такое «челночная дипломатия»?» Тот объясняет: «Как дочку миллиардера Рокфеллера выдать замуж за ядреного сибирского мужика-лесоруба? Сперва я еду к лесорубу и спрашиваю, готов ли он жениться на дочке Рокфеллера. Тот, естественно, за. Тогда я еду в крупнейший швейцарский банк и спрашиваю, могут ли они включить в свой совет директоров зятя Рокфеллера. Те говорят: «С удовольствием». У Рокфеллера спрашиваю, не против ли он брака дочери с членом совета директоров крупнейшего швейцарского банка. Тот не возражает. И, наконец, интересуюсь у его дочки, хотела бы она выйти замуж за ядреного сибирского мужика. «О, йес, йес!» Дело сделано».

Но это анекдот. В истории же, о которой идет речь, пытались провернуть нечто подобное, все было всерьез, но получилось курам на смех.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия