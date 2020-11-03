«Нужно контролировать исполнение мер, которые уже ввели»

Ситуация с коронавирусом в Абхазии остается тяжелой. Нужно ли вводить дополнительные ограничения? Мнения опрошенных жителей Абхазии оказались схожими – дело не столько в мерах, сколько в их исполнении.

– Как вы считаете, нужно ли вводить дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса?

Светлана: Ограничения достаточные, но здесь сложность не в том, вводить еще больше ограничений, а сложность в том, чтобы контролировалось то, что уже введено. Видимо, я не знаю, конечно, мало следят, плохо контролируется, и поэтому очень много чего не соблюдается. В том числе, масочный режим в закрытом помещении. У нас работают магазины, аптеки, какие-то учреждения, поэтому я считаю, что, когда несколько человек заходят в помещение, все-таки они должны соблюдать масочный режим. Я вижу, что это не соблюдается ни со стороны покупателей, а самое главное, со стороны продавцов и хозяев этих магазинов наверняка. Дополнительно вводить что еще? Школы не работают, госучреждения, музеи, театры не работают. Единственное, рестораны, я думаю, что тоже ввести какие-то правила, может быть, внутри каждого ресторана. Но вот так всех посадить дома, чтобы ничего не работало, во-первых, нет гарантии, что это сработает, что они будут это выполнять, а во-вторых, это большая нагрузка на экономику.

Николай Медвенский: Если санитарно-эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться, если врачи сочтут нужным, конечно, во имя сохранения жизни и здоровья граждан ограничения необходимы. Вопрос, конечно, в том, какого рода будут ограничения. Ношение масок, конечно, обязательно. Видно, что с каждым днем все больше людей надевают маски, в частности, в общественном транспорте и даже на открытом воздухе.

– Соблюдаете ли вы текущие ограничения?

Николай Медвенский: Текущие ограничения соблюдаю, стараюсь повсеместно надевать маску и перчатки. В случае если соответствующие специалисты сочтут нужным и необходимым продлить те ограничения, которые действуют у нас до 26 ноября, конечно, считаю, что это нужно сделать.

Дина Квеквескири, студентка АГУ: Пока такие люди есть, которые ходят без маски и не используют антисептик, все-таки заболеваемость будет расти. Помогло в сезон простуд людям то, что они стали чаще мыть руки. Это, действительно, действенная мера, и она была нужна. Я соблюдаю все это, но меня очень расстраивает отсутствие массовых мероприятий даже на 10 человек. Даже если люди продолжали соблюдать меры предосторожности, все равно все отменено. И немного грустно от этого.

– Вы считаете, что те ограничения, которые введены, достаточны или нужно вводить дополнительные?

Дина Квеквескири, студентка АГУ: Думаю, что нужно было бы ввести дополнительные. Это все зависит от сознательности людей. Например, у нас недавно было 40 дней, и похороны тоже были. Мы не собирали много народу, наоборот, с пониманием отнеслись к тем, кто не смог прийти, потому что мы все понимаем, что будет. И люди беспокоятся о себе.

Игорь: Я почти все соблюдаю, соблюдаю социальную дистанцию. Если ограничения нужны, наверное, надо вводить. Я не знаю, надо вводить или не надо. Я думаю, что у нас, и в России, и в таких странах, которые экономически слабые, скорее всего, ограничения новые не введут, потому что это сильно бьет по экономике.

Людмила Сагария, координатор Детского фонда Абхазии: Более жесткие меры в связи с пандемией вводить не стоит. Но следует хорошо контролировать существующие меры, потому что не все наши граждане соблюдают их. Если они не будут соблюдать, если не будет контроля, то те меры, которые существуют, не будут иметь эффекта. Сто лет назад (во время пандемии «Испанки») наши прадеды и прабабушки понимали, насколько это важно, они соблюдали правила, никто их не заставлял, они отменили свадьбы, похороны. Почему-то им это удалось, они это осознали, а наши граждане это не осознают. И поэтому скорее нужно контролировать те меры, которые уже ввели. Я сама соблюдаю, стараюсь оказать влияние на моих близких, подстегивать их к соблюдению мер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия