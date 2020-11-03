Коронавирус в режиме необязательной изоляции

В Ленингорском районе с начала пандемии выявлено 15 инфицированных коронавирусом. По оценкам экспертов, ситуация в районе может резко ухудшиться из-за непрофессионализма местного руководства и беспечности части местных жителей.

По информации гражданской активистки Тамары Меаракишвили, которую ей предоставили местные медработники, с начала пандемии коронавирус в Ленингоре подтвержден у 15 человек. Две женщины с пневмонией десять дней назад были отправлены на госпитализацию в Цхинвал, еще две лечатся амбулаторно, а 11 зараженных находятся в районной больнице, где для них организована «красная зона» в здании бывшего роддома.

Примечательно, что этих больных сначала лечили от сезонного гриппа, но потом все-таки выявили COVID-19. Еще около 40 простуженных в Ленингоре ожидают результаты ПЦР-теста.

По наблюдениям Тамары Меаракишвили, больные и подозреваемые в основной своей массе не соблюдают режим изоляции, и это чревато ухудшением эпидемиологической обстановки в поселке:

«И те две женщины, которые лечатся амбулаторно, и те, которые ожидают результаты анализов, – не соблюдают режим самоизоляции. Они ходят по улицам, общаются с прохожими, их можно встретить в магазине. Я видела, как одна из них расспрашивала на улице врача, как ей лучше лечиться. Милиция почему-то не контролирует соблюдение режима самоизоляции. В районной больнице лечится 11 человек. Как мне рассказала одна из медсестер, к ним приходят посетители, свободно проходят в здание и устраивают гулянки в палатах. Никто эти посещения не контролирует. Одна из медработников даже пожаловалась в милицию, спросила, почему они не контролируют режим самоизоляции и посещения в больнице. Они ей ответили, что по этому поводу к ним еще не поступало распоряжение начальства».

Во время карантина милиция вела себя иначе. Всех, кто подозревался в опасных контактах, задерживали и помещали в обязательный двухнедельный карантин или обязывали к режиму самоизоляции, причем соблюдение режима проверялось внезапными рейдами по домам. У входа в больницу, где людей размещали на карантин, дежурил милиционер, чтобы никто не сбежал или не пришел в гости. А теперь, когда болезнь уже пришла и, казалось бы, милиции нужно быть еще бдительнее и строже, она вдруг потеряла интерес к пандемии, дескать, не было приказа руководства.

По словам Меаракишвили, не лучше обстоят дела с местной системой здравоохранения:

«Главврач районной больницы Зураб Гобозов недавно переболел COVID-19. Прошло уже две недели, как он выздоровел, но до сих пор на работу не вышел. На пару с супругой они пытаются руководить больницей по телефону. Она – главврач цхинвальской поликлиники, то есть никакого отношения к нашей больнице не имеет, но, тем не менее, решает организационные вопросы. В знак протеста у нас три врача ушли с работы, они сказали, что пока Зураб Гобозов там, мы не вернемся. Один из них – инфекционист. Это плохо, потому что у нас и без того дефицит медицинских кадров. Хотя в районе числится 72 штатные единицы, но большинство из них – мертвые души или совместители.

– А как с лекарственным обеспечением?

– В аптеках пусто. Нет ни жаропонижающих препаратов, ни противовирусных или антибиотиков. Но в больнице лекарства есть».

Меаракишвили считает, что такая ситуация является следствием кризиса управления в маленьком районе. Виной тому многочисленные вакансии, возможность числиться на нескольких местах и получать дармовые деньги. Это привело к тому, что все влиятельные товарищи, прокурорские, милицейские стали вмешиваться в работу чиновников от образования, здравоохранения, ЖКХ и отжимать у них ставки для своих родственников, фаворитов… А вслед за ними захотели влиять и их жены. Они ведут себя, как римские матроны, хотят вмешиваться в жизнь организаций, к которым не имеют никого отношения. Районное начальство погрязло в интригах и борьбе за дармовщинку и, в конечном счете, все развалило.

По словам Тамары Меаракишвили, эта вакханалия началась в 2012 году и продолжается до сих пор. Просто пока была открыта дорога на Тбилиси, разруха была не так заметна. Люди в принципе не нуждались в местном здравоохранении, они лечились в Тбилиси, там же покупали лекарства. А когда «Раздахан» закрыли и жизнеобеспечение района легло на плечи этих, с позволения сказать, «совместителей», жить в районе стало небезопасно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия