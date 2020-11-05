COVID-19: в Грузии могут ужесточить ограничения из-за «политического процесса»

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников вносят в четверг в Госдуму законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России. Законопроект разработан в соответствии с недавно принятыми по инициативе Владимира Путина поправками к Конституции.

Законопроект ещё более - по сравнению с действующими правилами - ограничивает возможность привлечения бывшего президента к ответственности за деяния, совершённые им в период исполнения полномочий главы государства.

Действующий закон

Сейчас в России действует закон о гарантиях бывшему президенту, принятый в 2001 году. Он, в свою очередь, пришёл на смену указу, который исполняющий обязанности президента Владимир Путин подписал 31 декабря 1999 года сразу после отставки Бориса Ельцина. Предусматривается, в частности, что бывший президент и его близкие родственники получают от государства пожизненное содержание, охрану, резиденцию в пользование, аппарат помощников, на экс-президента распространяется неприкосновенность. В частности, он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру - но только по делам, связанным с исполнением им обязанностей президента.

Что изменится

Новый же законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний, то есть бывшего президента нельзя будет привлечь к ответственности и за преступления, совершенные, когда он не был президентом. Исключения - тяжкие преступления, однако новый законопроект предусматривает усложнение процедуры привлечения экс-президента к ответственности.

Если по действующему сейчас законодательству для этого достаточно согласия Госдумы и Совета Федерации, то по новому законопроекту процедура фактически приравнивается к процедуре импичмента. Госдума и Совет Федерации должны одобрить "выдачу" экс-президента двумя третями голосов, при этом ранее должна быть создана специальная комиссия.

Поправка о гарантиях безопасности бывшим президентам была внесена в конституцию в нынешнем году - вместе с ещё одной возможной гарантией. Бывший президент теперь имеет право стать пожизненным сенатором, который тоже обладает неприкосновенностью.

На кого распространяются гарантии

Сейчас в России один ныне живущий бывший президент - это Дмитрий Медведев (на экс-президента СССР Михаила Горбачёва гарантии бывшим президентам России не распространяются). Владимир Путин - по тем же поправкам - получил право баллотироваться в президенты ещё на 2 срока, что теоретически значит возможность оставаться на посту до 2036 года. Тогда ему будет 84 года.