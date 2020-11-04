Ковид: от лица пациента, медработника и министра

Впервые число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в Грузии, перевалило за две тысячи. Пока в Минздраве заявляют, что ситуация полностью остается под контролем, ряд пациентов и представителей медперсонала рассказывают о трудностях, с которыми они столкнулись.

Коронавирус у Эки Микеладзе подтвердился 21 октября. Поначалу она переносила болезнь относительно легко: температура выше 38,5 не поднималась, врач регулярно справлялся о ее здоровье – Эка вместе с родными, заразившимися от нее, лечились дома. Но на 11-й день состояние Эки начало ухудшаться.

«Мне стало тяжелее дышать, появилась сыпь, стали опухать руки. Я очень испугалась. К этому моменту связаться с врачами было уже сложно, много людей звонили в 112 (…) Скорая приехала примерно через три часа. Около трех-четырех часов они пытались найти для меня место в каком-нибудь госпитале. Но больницы перегружены, и свободных мест не было. К концу они решили поступить так – поехать по больницам, чтобы оставить меня в какой-нибудь из них».

Со второй попытки врачам скорой удалось определить Эку в клинику: когда они приехали, там как раз выписывали пациента, и его место заняла Эка. В этой клинике она находится уже несколько дней. За это время, рассказывает Эка, она не раз наблюдала примерно то же, что прошла сама: к больнице подъезжают экипажи скорой помощи с тяжелыми пациентами, но принять могут далеко не всех:

«Каждый день мы слышим, как подъезжают экипажи скорой, привозят пациентов. С этими пациентами приезжают их родные, пытаются добиться, чтобы их приняли, но физически не получается, потому что мест нет. Это продолжается в течение всего дня, и это очень тяжело слышать».

О трудностях с определением пациентов в больницы ранее рассказывали и врачи скорой. Накануне, комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране, глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что система эффективно справляется с ведением выявленных случаев, а объявление локдауна в стране не планируется. Введение строгих ограничений, по ее словам, зависит от того, как будет вести себя вирус, но пока предпосылок к этому нет.

Впрочем, определенные ограничения все же были введены: с сегодняшнего дня ношение масок стало обязательным повсеместно, в крупных городах школы перешли на дистанционный режим обучения, а детские сады закрылись.

Врач-инфекционист, директор Союза исследований здоровья Майя Буцашвили полагает, что системе здравоохранения становится все труднее справляться с ситуацией, ввиду того что стационары и медперсонал не были подготовлены к волне коронавируса соответствующим образом, что плохо контролировалось то, насколько люди и компании придерживались правил, действующих летом. Упущенное лето, а затем и предвыборный процесс, который, на ее взгляд, несмотря на определенные попытки, прошел также в условиях игнорирования ковидных правил, – все это и привело к тому, что происходит сейчас.

«В клиническом управлении случаями мы изначально допустили много ошибок. Не были своевременно созданы онлайн-клиники в достаточном количестве, не были переподготовлены соответствующим образом и в достаточном количестве семейные врачи, которые должны быть на связи с пациентами. Изначально было неверным решением, что всех, в том числе бессимптомных пациентов, закрывали в клиниках чуть ли не на месяцы. Мы изморили врачей, которые сторожили этих бессимптомных пациентов, кокетничали, назначая им какие-то непонятные медикаменты, в то время как большинство этих пациентов были легкими, и какое-то особое лечение им не было нужно».

За последние сутки в Грузии выявили 2 295 новых случаев инфицирования коронавирусом. Самые горячие точки – Тбилиси, где было выявлено 989 случаев, также Аджария и Имерети – в этих регионах зафиксировали по 387 случаев.

«На этом этапе число активных случаев – 15 240. 4355 человек лечатся в больницах. Тяжелых пациентов у нас 569, большинство из них в Тбилиси и в Аджарии. К аппаратам искусственного дыхания подключены 238 человек. 2428 человек находятся в ковид-гостиницах, 8457 лечатся на дому», – заявил председатель межведомственного координационного совета Александр Ходжеванишвили. За последние сутки скончались 19 человек, выздоровели – 2537.