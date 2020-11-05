Коронный номер оппозиции: политика приблизила наступление пика?

Грузия в ожидании введения новых ограничительных мер. О том, что это может произойти, заявил сегодня премьер-министр страны Георгий Гахария, который считает, что политические протесты ускорили приближение пика заболеваемости COVID-19. Ряд оппозиционных лидеров в то же время заявляют, что они откажутся следовать ограничениям, если их введение обусловлено желанием властей помешать протестному движению.

Премьер-министр Гахария, который сам в настоящее время лечится от ковида, заявляет, что модель точечных ограничений должна быть пересмотрена с точки зрения ее эффективности. По его словам, все указывает на то, что пиковая фаза начнется раньше, чем ее ожидали, и будет еще масштабнее. По мнению премьера, акции, последовавшие за объявлением итогов выборов, отразятся на эпидемиологической ситуации.

«Исходя из тех политических процессов, которые идут на улицах, и в целом динамики развития (эпидемиологической ситуации) в Европе, – похоже, что рост (случаев) продолжится. Факт, что мы должны быть к этому готовы. Конечно, политическая активность на улицах ускорит наступление пиковой (фазы). Ситуация будет тяжелее, чем мы ожидали. Поэтому нам необходимо пересмотреть (модель) точечных ограничений с точки зрения эффективности», – сказал премьер.

В качестве возможных ограничений рассматриваются запрет на передвижение в ночное время суток или его ограничение по определенным дням, например, в выходные, а также приостановка работы крупных торговых центров, рынков и транспорта. После заседания межведомственного координационного совета, где обсуждался вопрос ужесточения ограничений, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили сказала:

«Все эти мероприятия – точечного характера. Они будут использованы в тех местах и тогда, когда возникнет соответствующая необходимость исходя из эпидемиологического положения. Введение или не введение этих ограничений, их качество и масштаб – все это зависит от того, как мы будем себя вести, как будем соблюдать правила. Я не могу не отметить, что здесь ответственность лежит не только на каждом гражданине, не только на работодателях, но и на политических партиях».

Часть оппозиционных лидеров откликнулись на заявления властей. В частности, один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе сказал, что они не будут следовать ограничениям, если их введение власти рассматривают как возможность погасить волну протеста в обществе. А в «Европейской Грузии» считают, что есть вещи и похуже ковида. Член этой оппозиционной партии Ирма Надирашвили сказала: «Для нашей страны Бидзина Иванишвили, который тащит нас прямиком к Путину, страшнее ковида».

«Это самое страшное. То, что во время ковида они придерживались такой политики, разрушили экономику, сравняли ее с землей, когда у нас было всего пять случаев, – это страшно. А мы свою ответственность осознаем: мы не подкупали людей и не поручали такому бессовестному человеку, как Жвания (глава ЦИК), подсчитывать голоса», – заявила Надирашвили.

«Политический процесс очень плохо отразится на траектории эпидемии, здесь двух мнений быть не может», – считает в свою очередь аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов. Люди должны иметь возможность открыто выражать свою гражданскую позицию, но делать это с самого начала следовало, придерживаясь правил, которые диктует ковид:

«Они без масок проводили все эти акции, я имею в виду все политические партии, и не намерен заниматься политическими инсинуациями. Все было абсолютно бесконтрольно. В том числе (маски не носили) и политические лидеры, у которых потом выявили ковид. А они общались с людьми в то время, когда у многих из них заболевание протекало в бессимптомной форме. Я не буду персонифицировать, но это создает очень серьезные проблемы. Правила должны соблюдать все. Я никому не позволю из-за своих теплых кресел поставить под угрозу жизни моих родных».

Результаты этого процесса, полагает Бидзина Кулумбегов, дадут о себе знать уже через неделю.

«Следующие недели у нас будут очень сложные. Оставив все остальное, я ведь (то, что происходит с точки зрения ковида) чувствую все это изнутри: судя по тому, сколько человек просят меня найти место в нормальной клинике, судя по тому, как кто-то говорит, что их доставили (в больницу), где нет кислорода, – ситуация очень плохая, я уж не говорю о скоропостижных смертях молодых (ковид-пациентов). В стрессовом состоянии находятся и те, кто лечится дома, боятся, что с ними произойдет то же. Это очень тяжело с психологической точки зрения. Мы ведь не можем месяцами жить в этом стрессе. Мы должны действительно как-то научиться жить с ковидом, и здесь маска играет очень важную роль».

За последние сутки в Грузии снова был побит очередной антирекорд – выявили 2401 новый случай коронавируса, 20 пациентов скончались, 2289 выздоровели.