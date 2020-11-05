Президент «подвесил» правительство

29 октября истек срок полномочий исполняющего обязанности главы правительства Южной Осетии. За два месяца после отставки прежнего, согласно законодательству, парламентом должен был быть утвержден новый, однако этого не произошло. Впрочем, несмотря на правовую коллизию, кабинет работает в прежнем режиме.

Буквально на второй день после истечения срока полномочий правительства, 30 октября, во время онлайн совещания, президент Анатолий Бибилов, не комментируя заявление депутатов, ссылаясь на нормы закона, фактически назвал их реваншистами, обуреваемыми местью, и в очередной раз обвинил в срыве работы законотворческого органа:

«Мы должны понимать и знать, что такими мстительными действиями государство не может идти вперед. Поэтому я еще раз призываю депутатов парламента вернуться и продолжить работу. У нас впереди очень много задач. И самая главная задача – это борьба с той пандемией, которая сегодня есть у нас здесь в республике Южная Осетия. Решения нужно будет принимать, и надо будет принимать по изменению в бюджет, который у нас готовится и который полностью будет ориентирован на выделение финансовых средств по борьбе с коронавирусом. Призываю депутатов еще раз проникнуться ответственностью перед обществом. Еще раз проникнуться ответственностью перед народом, перед своими избирателями и начать работу».

С претензиями к депутатскому корпусу вчера неожиданно выступил и некий «друг» главы государства из Северной Осетии Алан Кодзаев, который, по неофициальной информации, представляет «Газпром межрегионгаз Владикавказ». Кодзаев по-дружески привез дефицитные медикаменты для жителей республики и заявил: «Из разговора с президентом я понял, что в республике серьезная ситуация с распространением коронавируса. А из того, что читаю в соцсетях, понятно, что она усугубляется политической спекуляцией отдельных депутатов. Уверен, что президент справится с политическим шантажом, но в том, что касается помощи людям, я посчитал для себя необходимым поддержать жителей республики хотя бы в какой-то мере».

Кабинет министров продолжает работать в обычном режиме. Официальные СМИ по-прежнему обозначают министров как исполняющих обязанности. К примеру, 4 ноября «и.о. председателя правительства Южной Осетии Геннадий Бекоев поздравил соотечественников с Днем народного единства».

На сегодняшний день, продолжает настаивать часть депутатского корпуса, в республике уже нет легитимного правительства. Депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев говорит, что власти не предпринимают никаких шагов для выхода из кризиса:

«Мы не увидели ни со стороны президента, ни со стороны кого бы то ни было в правительстве, аппарате правительства заявления или какого-то информационного сообщения о том или ином порядке, который они сейчас дальше видят для реализации своих полномочий. Фактически сейчас таких полномочий ни у кого нет. То есть любой документ, который будет подписан Бекоевым, который исполнял обязанности председателя правительства, можно оспорить. К примеру, сторона, которая будет недовольна какими-то решениями так называемого правительства, может оспорить его в суде и должна будет выиграть, потому что у него нет полномочий подписывать документы от имени правительства. Все, они закончились. Сейчас остается единственная возможность у президента, о которой мы говорили все это время: президент может вывести республику из этого правового коллапса принятием на себя ответственности, которая и так лежит на нем, хотя он пытается ее переложить на чужие плечи: он должен прислать представление на увольнение генерального прокурора в парламент и прислать представление на председателя правительства, чтобы мы сформировали новое правительство, которое будет иметь законную силу».

Нелегитимны, по словам депутата, и все остальные члены кабмина:

«То есть если Тотчиев, министр здравоохранения, сейчас обращается за финансовой помощью к России, то это обращение тоже нелегитимно?

– Я могу лишь сказать, что раз правительство у нас на сегодняшний день нелегитимное, фактически его нет. А правительство состоит из министров, председателей комитетов, значит, и министра здравоохранения у нас как такового нет. Я не знаю, в качестве кого Тотчиев будет обращаться, в каком статусе и потом в качестве кого, и кто будет присылать в парламент, например, те изменения, которые будет необходимо внести в бюджет. Кто? Если правительства нет у нас».

Депутат повторил, что «президент должен перестать заниматься незаконными действиями и вернуть республику в правовое русло».

Противостояние президента и депутатов продолжается с 1 сентября, когда после убийства силовиками 30-летнего Инала Джабиева большинство парламентариев решили бойкотировать заседания парламента, требуя уволить генерального прокурора Урузмага Джагаева и провести объективное расследование резонансного преступления.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия