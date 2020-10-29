У правительства вышел срок

29 октября истекает срок полномочий у исполняющего обязанности главы правительства Южной Осетии. За два месяца после отставки прежнего кабинета должно было быть сформировано новое, но этого не произошло. Большинство депутатов продолжают бойкотировать заседания парламента и требуют отставки генпрокурора из-за убийства от рук силовиков 30-летнего Инала Джабиева. Президент и народные избранники вновь вступили в публичную полемику.

Югоосетинские депутаты напоминают о том, что 29 октября прошло два месяца со дня убийства Инала Джабиева. Но «за эти два месяца президент не только отказался исполнить закон и направить в парламент представление на освобождение Урузмага Джагаева от занимаемой должности. С его стороны не было осуществлено никакой попытки как-то исправить последствия случившейся катастрофы. Не было никакой попытки начать с депутатами конструктивный диалог. Мы видим, что президент и исполнительная власть полностью оторваны от реальности и народа и не могут принимать ответственных решений».

С 30 октября, предупреждают они, в республике не будет и легитимного кабинета министров. Продолжает депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«Мы исходим из Конституции и конституционного закона о правительстве. Конституция нам обозначает, что правительство и исполняющий обязанности работают до формирования нового правительства. То есть она ставит общие рамки. И потом этот же закон, то есть Конституция, нас направляет к конституционному закону, который уже более детально расставляет точки над i. То есть правительство должно быть сформировано в течение двух месяцев. Все эти параметры прописаны в Конституции и в законе о правительстве. Поэтому с 29 числа, 29 августа, был назначен исполняющий обязанности председателя правительства, и 29 октября, соответственно, он закончил свои полномочия. Каким образом и что они дальше будут делать, мне представить сложно. Я думал, за это время президент постарается выправить ситуацию, постарается решить те проблемы, с которыми столкнулась наша республика по его вине. Однако мы этого не увидели».

По словам Санакоева, в законе не прописано, что делать в случае игнорирования исполнительной властью сроков формирования нового правительства:

«Подобные ситуации должны разбираться Конституционным судом, но Конституционного суда у нас нет. Поэтому мы оказались сейчас в правовом вакууме.

– Но это повод обвинить депутатов в том, что они хотят создать Конституционный суд, а вы не ходите на сессии.

– Конституционный суд состоит из пяти судей. Двое из них представляются президентом, но мы не видели пока ни одной кандидатуры. То есть их не надо согласовывать – этих судей, с парламентом. Двое судей КС назначаются парламентом и один назначается парламентом по представлению президента. Поэтому мы пока не видели таких шагов. Мы видели незаконные действия президента. Когда он занял этот пост, он своим указом незаконно уволил назначенного ранее судьей КС Джиоева Алана Николаевича. Его назначил Тибилов Леонид Харитонович. Поэтому если бы они хотели создавать КС, который нам необходим, по закону мы должны были его создать уже давно, президент бы это сделал в течение вот этих почти трех лет своего президентства», – говорит Санакоев.

Накануне вдова Инала Джабиева Оксана распространила через соцсети свидетельство о смерти супруга, выданное 30 августа, то есть через два дня после убийства. Местом смерти в нем указан адрес криминальной милиции, а не республиканская больница, как утверждал в публичном заявлении генеральный прокурор Урузмаг Джагаев.

На это еще раз обратили внимание и парламентарии: «Требованием народа было и остается освобождение от должности генпрокурора республики, который с первого дня расследования начал публично вводить общество Южной Осетии в заблуждение и сообщать недостоверные сведения о случившемся. В частности, Урузмаг Джагаев утверждал, что Инала Джабиева доставили в РММЦ живым, что не соответствует действительности».

Продолжающих бойкот заседаний парламента депутатов возмутил комментарий Анатолия Бибилова в социальной сети «Фейсбук», где он сравнил их с садистами, убившими самого Инала Джабиева: «Считаю, что на сегодняшний день садистами считаются (не менее тех, кто убил Инала Джабиева) те, кто сегодня не принимает изменения в бюджет, чтобы люди получили заработную плату! Разве могут называться по-другому люди, которые морят голодом эти семьи, детей и стариков этих семей! Не позорьте себя и нашу с вами Осетию! Ничто не может вас оправдать, сколько бы вы не делали политику на крови убитого молодого человека!»

Ответ не заставил себя ждать. На странице политической партии «Ныхас» появилось обращение к Анатолию Бибилову: «Анатолий Ильич! Больше, чем Осетия опозорена в период вашего президентства, уже невозможно ее опозорить. Южная Осетия при вас получила имидж несостоявшегося государства, где в правоохранительных органах орудуют садисты, где президент принципиально не отправляет в отставку дискредитировавшего себя генпрокурора и делает все, чтобы помочь виновным избежать справедливого наказания, где личные интересы ставятся выше государственных интересов, где попираются все принципы правового государства, а правительство которого не способно решить ни одной насущной проблемы и по любому поводу обращается за помощью к России».

Накануне президент Анатолий Бибилов решил, наконец, проблему заработных плат сотрудников двух реорганизованных учреждений – Лесхоза и Госархива, через стимулирующие надбавки. Депутаты неоднократно заявляли, что исполнительная власть может это сделать, не прибегая к шантажу и не обвиняя их в срыве выплат.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия