Картина из музея: Автопортрет Ладо Гудиашвили

Ладо Гудиашвили – художник-счастливчик, он получил признание практически сразу. Этому не помешал даже его отказ заискивать перед властью. Но за это Гудиашвили пришлось заплатить свою цену. В рамках проекта «Картина из музея» рассказываем о шедеврах, хранящихся в Национальном музее Грузии.