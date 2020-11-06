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Картина из музея: Автопортрет Ладо Гудиашвили

Картина из музея: Автопортрет Ладо Гудиашвили
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Картина из музея: Автопортрет Ладо Гудиашвили

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Ладо Гудиашвили – художник-счастливчик, он получил признание практически сразу. Этому не помешал даже его отказ заискивать перед властью. Но за это Гудиашвили пришлось заплатить свою цену. В рамках проекта «Картина из музея» рассказываем о шедеврах, хранящихся в Национальном музее Грузии.

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