Картина из музея: Автопортрет Ладо Гудиашвили
Ладо Гудиашвили – художник-счастливчик, он получил признание практически сразу. Этому не помешал даже его отказ заискивать перед властью. Но за это Гудиашвили пришлось заплатить свою цену. В рамках проекта «Картина из музея» рассказываем о шедеврах, хранящихся в Национальном музее Грузии.
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