К грузинскому бизнесу беда не приходит одна

Пандемия коронавируса и глобальный экономический кризис, внутриполитическая нестабильность и война в регионе – неполный список факторов, оказывающих давление на грузинскую экономику.

Бизнес призывает власть и оппозицию как можно быстрее найти выход из политического кризиса, опасаясь, что в противном случае страну ждет дефолт. Заявления подобного рода звучат уже второй день. В частности, Ассоциация малого и среднего бизнеса предостерегает: политическая нестабильность ставит крест на инвестициях из-за рубежа, и не только:

«У нас есть общий враг в виде коронавируса, и мы уже страдаем от серьезных последствий. Масштабная война в регионе Южного Кавказа еще больше усугубляет ситуацию. Вдобавок ко всему политический кризис отражается не только на притоке иностранных инвестиций, но и на стабильности курса национальной валюты».

На падении курса национальной валюты акцентирует внимание и Бизнес-ассоциация Грузии:

«У экономики Грузии нет ресурсов для импортозамещения. Естественно, мы хорошо осознаем тот факт, что на обменный курс лари влияет ряд факторов, включая девальвацию национальных валют в основных странах – торговых партнерах, сложную эпидемиологическую ситуацию, политические беспорядки после выборов и другие негативные события в регионе. Однако мы считаем, что ситуация требует незамедлительного вмешательства как со стороны правительства, так и Нацбанка. Дальнейшее обесценение лари ставит бизнес и экономику, как в реальном, так и в финансовом секторе, в чрезвычайно сложную ситуацию».

Кризис может привести к необузданному росту цен на продукты питания – на определенные группы продуктов рост уже превысил 30%. По словам заместителя председателя Ассоциации фермеров Рати Кочламазашвили, рост цен обусловлен несколькими факторами: снижением урожайности в мире из-за засухи, а также провалами в цепочке поставок из-за пандемии и т.д. По его словам, в ближайшие месяцы неминуем рост цен на сахар, масло и пшеницу.

«Импорт в мире дорожает, что связано с несколькими факторами, в том числе с производительностью и задержками при транспортировке. Обесценивается лари, что оказывает еще большее давление на цены. Примечательно, мировой продовольственный индекс растет в течение четырех месяцев, и продукция местного производства также следует этой тенденции. Как итог, в Грузии у продуктов питания самый высокий уровень инфляции. Кроме вышеперечисленных факторов, ситуацию усугубляет политическая нестабильность и война в регионе, и делать прогнозы сложно», – говорит Кочламазашвили.

Однако наиболее тяжелая ситуация складывается в туриндустрии. И поначалу предполагалось, что кризис продлится около года, теперь из-за армяно-азербайджанского конфликта в регионе выход из кризиса, возможно, откладывается на совсем не определенное время, говорит Саба Кикнадзе, основатель туристической компании Caucasus Travel:

«Ситуация намного сложнее, чем могла бы быть из-за одного только COVID-19. Въездной туризм в Грузии был плотно завязан на турпотоке из Армении и Азербайджана – 30-40% организованных туристов из этих стран ехали в Грузию. Теперь мы должны осознать, что из-за войны комбинированные туры фактически будут прекращены в наступающем сезоне, что очень плохо. Однако у нас также есть проблема с политической средой, потому что выборы не оправдали ожиданий, и вы знаете, что происходит. Перспективы очень безрадостные, бизнес массово разорится».

Профессор университетов «Кавкасия» и «Сакартвело» Акакий Цомая считает, что бизнес сейчас находится в полной растерянности, и ему неясно, каким образом ему действовать в будущем, считает экономист.

«Степень неопределенности усугубляет тот факт, что никто не знает, будут ли вводиться новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Туристический сектор не скоро восстановится, по крайней мере, до тех пор, пока не оздоровятся процессы в экономике. Разумеется, сокращение производства и чрезмерная зависимость от импорта оказывает негативное воздействие на лари, что подстегивает ситуацию. Передышка наступит, если лари найдет новую точку равновесия, не ранее», – подытожил экономист.

Между тем после вчерашнего обвала лари несколько отыграл позиции, укрепившись в отношении доллара на шесть тетри. Этот курс будет зафиксирован до понедельника.