Джорджия и Джорджия – одна в ожидании решения другой

Борьба за Белый дом продолжается – внимание всего мира приковано к четырем колеблющимся штатам, где все еще подсчитывают голоса: Джорджии, Пенсильвании, Аризоне и Неваде. Именно там определится, кто из кандидатов – демократ Джо Байден или республиканец Дональд Трамп – наберет необходимые для победы 270 голосов в коллегии выборщиков.

Джорджия и Пенсильвания в шаге от обнародования данных о том, как распределились голоса жителей этих штатов на выборах президента США. Ожидания нервознее от того, что, если и там, и там выиграет Байден, гонка будет окончена и Белый дом достанется демократам. Если же в обоих или хотя бы в одном из этих штатов Трамп опередит оппонента, то все решится в предстоящие выходные в Аризоне и Неваде.

Джорджия, очевидно, добавила седых волос членам штаба действующего президента. Лидировавший все это время в этом южном штате Трамп в последний момент уступил Байдену. Осталось подсчитать всего несколько тысяч бюллетеней, поступивших по почте из самых крупных городов штата – Атланты и Саванны. А по почте, как показывает практика, в большинстве случаев голосуют именно сторонники Демократической партии. Джорджия – штат, чрезвычайно важный для республиканцев. Если Трамп уступит здесь Байдену, он уже не сможет выиграть по голосам выборщиков. Но шанс усидеть в Овальном кабинете у него тем не менее останется. При таком раскладе сохраняется теоретическая возможность набрать ровно половину голосов в Коллегии выборщиков – 269. В этом случае третейским судьей станет Конгресс. Правда, такой вариант развития событий крайне маловероятен.

Но Трампы, очевидно, сдаваться не намерены. Дональд-младший присоединился к сторонникам отца на улицах:

«Дональд Трамп будет сражаться насмерть. У нас должны быть честные выборы, американцы должны знать, что мы – не банановая республика. Если бы это происходило в другой стране, если бы это происходило в стране третьего мира, они (демократы) бы кричали: Боже мой! А сейчас это происходит прямо здесь, в Америке, и не только в Джорджии, но и повсюду, но в первую очередь в городах, находящихся под контролем демократов, с судами, находящимися под контролем демократов. Система не должна быть односторонней».

Сам действующий президент пытается воззвать к нации. Дональд Трамп уверяет американцев – у него пытаются украсть победу:

«Если вы посчитаете законные голоса, я легко выиграю. Если вы посчитаете незаконные голоса, они (демократы) могут попытаться украсть у нас выборы».

В Пенсильвании Трамп также потерял лидерство. Разница сначала резко сократилась – с полумиллиона до двух десятков тысяч голосов, а потом демократы полностью ликвидировали разрыв. Историческая статистика сыграла не в пользу действующего президента. Большая часть оставшихся бюллетеней – из столицы штата Филадельфии и округов вокруг нее. В 2016 году население этих районов поддержало Хиллари Клинтон. Байден уже чувствует себя победителем и предостерегает от вмешательства в процесс подсчета голосов:

«В Америке голосование священно. Так наш народ выражает свою волю. Это воля избирателей. Они и никто другой выбирают президента Соединенных Штатов Америки. Так что нужно подсчитать каждый бюллетень, что мы сейчас и видим. Так и должно быть. Демократия иногда бывает беспорядочной. Иногда это также требует немного терпения. Но это терпение было вознаграждено вот уже более чем 240-летней системой управления, которой завидует весь мир».

В Аризоне, которую некоторые уже записали в актив Байдена, ситуация тем не менее меняется – разрыв сокращается. Причем неподсчитанными здесь остались не только почтовые бюллетени, но и те, которые были поданы избирателями лично в день голосования. 11 голосов выборщиков, за которые здесь идет борьба, также могут стать решающими. В Неваде тоже не все ясно. Байден слегка увеличил отрыв от соперника, но более ясная картина проявится к выходным.

Пока в Джорджии решается судьба будущего хозяина Белого дома, в другой Джорджии, по эту сторону Атлантики, по-прежнему внимательно следят за электоральным противостоянием в США. Официальный Тбилиси занял предсказуемо-нейтральную позицию, дав понять, что готов продолжать развивать и без того стратегические отношения с любой администрацией. А вот в экспертном сообществе указывают на некоторую разность последствий для страны в случае победы в США того или иного кандидата.

По словам основателя Центра стратегического анализа Грузии Нодара Харшиладзе, если проанализировать последние 20 лет отношений Грузии с Западом, то получится, что республиканские кандидаты всегда были более выгодны для Тбилиси, потому что республиканцы более активны во внешней политике, а также активнее вкладываются в сектор безопасности – как в свой собственный, так и в виде помощи своим партнерам. Но в данном случае, считает Харшиладзе, Дональд Трамп стал исключением, и вероятное президентство Байдена – более выгодный вариант:

«Трамп, как бизнесмен, в основном интересовался теми проектами, которые корпоративно были выгодны очень узкой среде американских налогоплательщиков. И я думаю, он мало интересовался основными трендами внешней политики. Трамп уделял этому меньше внимания, чем традиционный республиканский кандидат. Поэтому, думаю, Байден, который очень хорошо знает Грузию, который довольно активно работал в качестве вице-президента во внешней политике, более выгоден нашей стране. Он очень хорошо разбирается в этом регионе».

По мнению политолога, администрация Байдена, если он все же возглавит Соединенные Штаты, будет исправлять ошибки, допущенные Трампом, который «своими заявлениями и нетрадиционными методами пошатнул такие международные институции, как НАТО», что абсолютно не устраивает Грузию.

Директор Центра стратегии и развития Грузии Георгий Гогуадзе также считает, что с Байденом будет поспокойнее, но при этом не видит особой разницы в том, кто победит на выборах в США:

«Сложно сказать, что одна или вторая администрация лучше или хуже для нас. Потому что реально наши отношения с США зависят от многих других факторов: как мы сохраняем позитивную повестку с другими государственными институтами в США, какова динамика международных отношений нашего региона… Многое будет зависеть и от нас – насколько мы захотим углубить эти отношения. С обеими администрациями потенциал и ресурсы для этого существуют. В большей степени мяч на нашей стороне, а не на их».

При этом большинство экспертов отмечают, что как только новый президент США – неважно Трамп или Байден – принесет присягу, Тбилиси стоит активизировать дипломатическую деятельность по ту сторону Атлантики. Уповать на то, что Джо Байден бывал в Грузии и она ему понравилась, а Дональд Трамп даже планировал построить здесь Трамп Тауэр, – не стоит.