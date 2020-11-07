В Грузии вводят ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте

Из-за увеличения случаев заражения COVID-19 в семи крупных городах Грузии будут приняты специальные меры для уменьшения числа пассажиров в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства после заседания межведомственного координационного совета.

«В Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти будут приняты специальные меры по снижению количества людей в городском транспорте. Движение транспорт в течение дня ограничено не будет», - сказано в сообщении.

На брифинге после заседания межведомственного координационного совета вице-премьер Грузии, глава Минрегионразвития Майя Цкитишвили сообщила, что сейчас они «активно работают с муниципалитетами», чтобы принять такие меры. По ее словам, в первую очередь, водителей в автобусах и маршрутных такси обяжут следить за тем, чтобы в салонах не было стоячих пассажиров. Когда все места в транспортном средстве будут заняты, новых пассажиров уже не возьмут.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», с 9 ноября в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти будет запрещено передвижение транспорта и пешеходов в ночное время – с 22:00 до 05:00. Также в этих городах будут закрыты все частные и государственные детские сады.

Правительство Грузии приняло решение принято на фоне серьезного роста заболеваемости COVID-19. Власти не исключают, что в ближайшее время будут введены и другие ограничения. В администрации правительства отмечают, что это будет зависеть «от эпидемиологической ситуации и от того, как будут соблюдаться установленные правила и рекомендации эпидемиологов».