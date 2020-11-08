Элене Хоштария: Мы тут стоим не ради мандатов, а за свободу выборов

Мажоритарный кандидат от партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария заявила, что гордится оппозицией, которая отбросила партийный эгоизм и объединилась для защиты голосов. Хоштария стала первым политиком, который обратился к тысячам людей, собравшимся сегодня в Тбилиси, чтобы опротестовать фальсификацию результатов парламентских выборов 31 октября.

«Мы тут стоим не ради мандатов, или конкретных мест, или ради каких-то групп. Мы стоим здесь за свободу выборов, выборов, которые решили у нас отнять, и мы, столько народа, говорим: «Нет, не отнимите!». Грузией управляют граждане и их воля, а не кто-то другой. На нас, политических лидерах лежит ответственность за вас, свободных граждан. Я всегда готова выслушать критику, но сегодня я не могу не гордиться этим единством. В решающий момент мы отложили в сторону узкие политические интересы, эгоизм, все ссоры, и мы, многопартийная команда представляем вам план борьбы с чудовищем и план победы», - заявила Элене Хоштария.

Хоштария также обвинила власти в использовании эпидемии COVID-19 в качестве политического инструмента по ограничению свободы выражения со стороны оппонентов. «Сегодня Бидзина Иванишвили нас обманывает, будто бы мы должны выбирать между безопасностью и свободой. Без свободы не существует ни безопасности, ни здравоохранения, ни развития, ни образования. Без свободы не добиться поражения ковида», - заявила она.

Акция началась у парламента на проспекте Руставели в 15:00 и продолжается до сих пор. В ближайшее время партии представят собравшимся свой меморандум и совместный план действий. Главное требование собравшихся на митинге - проведение досрочных парламентских выборов.