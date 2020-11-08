Тысячи человек собрались в Тбилиси, чтобы выразить протест против итогов выборов 31 октября

Тысячи человек собрались у парламента Грузии в центре Тбилиси, чтобы опротестовать итоги выборов 31 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Автомобильное движение в центре города парализовано. Проспект Руставели в районе парламента занят протестующими. Ожидается, что сегодня партии представят текст меморандума, где будет зафиксирована их общая позиция по поводу парламентских выборов.

Политики заранее собрали своих сторонников на разных локациях в Тбилиси, а после устроили шествие к месту проведения акции. На митинге мелькают флаги политических объединений, которые никогда прежде не сотрудничали друг с другом. Присоединились к протесту и жители регионов. На акцию в Тбилиси приехали из Кутаиси, Поти, Зугдиди, Марнеули, Гори и других городов.

Еще одна тенденция сегодняшнего собрания – беспрецедентное число американских флагов. Скорее всего, таким образом участники акции реагируют на результаты президентских выборов в США.

Как и обещали организаторы, все участники акции используют защитные маски.

К организации митинга был подключен практически весь оппозиционный спектр. Это десятки партий – как те, кто по итогам выборов проходит в парламент Грузии, так и те, кто набрал менее 1% голосов, необходимых для этого. Так, например, протестовать сегодня будут «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, «За справедливость» Эки Беселия и «Трибуна» Давида Чичинадзе.

Отказался присоединиться к митингу «Альянс патриотов Грузии». Единственная пророссийская партия, представленная в парламенте, планирует протестовать против фальсификаций на выборах обособленно. По итогам выборов «патриоты» набирают всего 3,14% голосов. Скорее всего, этого партии будет недостаточно даже для формирования собственной фракции.