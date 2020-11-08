Оппозиция пообещала власти «ночь в музее»

В Тбилиси и Батуми сегодня прошли протестные акции с требованием проведения внеочередных парламентских выборов. Рядовые граждане и оппозиция обвиняют власти в фальсификации прошедших парламентских выборов и требуют немедленной реакции от властей. В противном случае обещают расширить масштабы протеста.

Неделя протестных акций завершилась одной из самых масштабных из всех, которые проходили в Грузии во время пандемии. У оппозиции и недовольных итогами голосования граждан к властям всего три требования, главное остается неизменным – проведение внеочередных парламентских выборов. Кроме того, участники акции требуют освобождения политзаключенных и отстранения от должности главы Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания, а также наказания всех, кто причастен к массовой фальсификации. Доказательств которой, как утверждают сами организаторы сегодняшней акции, немало. На тбилисском проспекте Руставели, возле здания парламента, они даже открыли «Музей фальсификации им. Тамар Жвания»: на нескольких баннерах они поместили копии документов – протоколов с поддельными подписями, а также исправленными данными о количестве проголосовавших в пользу «Грузинской мечты». Посетить этот «музей» и, естественно, принять участие в акции сегодня приехали тысячи людей из Тбилиси и разных районов страны. Выступая перед собравшимися, одна из лидеров «Европейской Грузии» Элене Хоштария заявила:

«Сегодня мы стоим здесь не ради мандатов, ни ради парламентских кресел, но ради свободных выборов, которые у нас решили украсть. Вот сколько нас, и все мы говорим: нет, этого не произойдет. Сегодня государством управляют свободные граждане, а не кто-то другой. Иванишвили планирует репрессии и столкновения с нами. Мы не можем бездействовать, мы не планируем драться, но планируем бороться за нашу свободу. Без свободы не существует безопасности, здравоохранения, победы над коронавирусом, развития и образования, никакой перспективы не существует без свободы. И для того, чтобы создать перспективу для наших детей, мы – вся Грузия – собрались сегодня здесь».

Собрались сегодня на проспекте Руставели и сотни полицейских, готовые к любому развитию событий. Еще вчера в соцсетях начали появляться фотографии спецавтомобилей с комментариями авторов – «они готовятся к разгону толпы». Впрочем, ничего подобного (к моменту написания сюжета) не произошло. К правоохранителям с трибуны обратился лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили:

«Они тоже грузины – наши полицейские в форме, переодевшиеся (в гражданское) правоохранители, представители СГБ, я приветствую всех. Мы будем бороться и для них, и за будущее их детей, и будем требовать элементарного – достойных выборов. Независимо от партийной принадлежности или политической позиции, мы пришли сюда ради общего дела. У нас общая боль, общая цель – мы хотим жить в нормальной стране».

Как достичь этого? Провести справедливые выборы, заявил с трибуны лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия:

«Собрание (акция оппозиции, прошедшая после выборов) первого ноября привело к тому, что сегодня нас в 10 раз больше. И сейчас присоединившиеся выведут еще больше людей на улицы по всей Грузии. Во всех городах. Иванишвили должен определиться до восьми часов вечера. Пусть отстранит от должности фальсификатора – госпожу Жвания. Мы – оппозиция, от вашего имени готовы встретиться с Иванишвили и поговорить по поводу проведения новых выборов».

Впрочем, позиция партии власти была известна заранее. Не стоит ожидать того, что ситуация накалится, заявил еще до начала акции один из лидеров «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, у оппозиции нет на то соответствующих ресурсов, сказал он:

«В реальности эта акция не несет никаких рисков, кроме риска распространить коронавирус. Они уже экспортировали вирус из Батуми, к сожалению, сейчас планируют завезти его в другие районы из Тбилиси. Так они (оппозиция) еще раз показали свое лицо, они не заботятся о своих гражданах. Естественно, их планам не суждено сбыться, не считая плана по распространению коронавируса».

Протестная акция сегодня прошла и в Батуми. Организаторы митингов обещают, что будут проводить их до тех пор, пока власти не примут требования оппозиции.