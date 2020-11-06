Власть объявляет оппозиции техническое поражение

Никакой готовности к компромиссу не проявляют в Грузии власть и оппозиция на шестой день после парламентских выборов. Оппозиция отказывается от признания итогов выборов и участия в работе парламента. Не прекращаются акции протеста у окружных избиркомов, ЦИК и резиденции главы Бидзины Иванишвили. Представители власти в действиях оппозиции видят «деструктивный план Михаила Саакашвили» и к делу привлекли даже СГБ.

Не особенно веря в успех, но желая пройти правовой путь до конца, сегодня представители «Нацдвижения», «Европейской Грузии» и «Лело» по отдельности внесли иски в тбилисский городской суд. Накануне истек срок рассмотрения исков окружными избиркомами. Заседания, проходившие на фоне шумных акций протестов, не принесли оппозиционерам желательных результатов. Большинство исков вообще не были приняты к рассмотрению, говорит один из представителей «Лело» Леван Самушия:

«В 88 протоколах не сходится баланс между количеством избирателей и бюллетеней в урнах. Окружной избирком не стал рассматривать наши иски. Вот сейчас обратились в суд и просим аннулировать решения избиркома, чтобы окружная комиссия в Дидубе-Чугурети рассмотрела наши иски. Происходят подтасовки невероятного масштаба, и это видно из протоколов», – заявляет Леван Самушия.

Все эти дни в соцсетях и СМИ распространяются копии протоколов итоговых подсчетов голосов с разных избирательных участков. Эти документы интересны не только огромной разницей между количеством избирателей на участках и числом бюллетеней в урнах, но и неграмотностью заполнения протоколов членами избиркомов. Дело порой доходило до того, что ошибки по несколько раз исправлялись прямо в итоговых протоколах, тогда как по закону они должны фиксироваться отдельным протоколом. В итоге получалось, что у одного итогового документа есть и несколько сопроводительных объяснительных заявлений о правках, и протокол о правке уже поправленного протокола.

Оппозиция не считает убедительными объяснения ЦИК и представителей власти о том, что речь идет всего лишь о технических ошибках. Потому они с момента оглашения первичных итогов, в которых с большим преимуществом лидирует правящая «Грузинская мечта», требуют отставки главы ЦИК Тамар Жвания, смены всего состава избирательной администрации и повторных выборов.

Оппозиция и гражданские активисты сегодня продолжили протестные шествия у избиркомов. Они в Тбилиси уже традиционно завершаются у резиденции лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Тем временем лидер «Нацдвижения» Михаил Саакашвили призвал сегодня сотрудников ЦИК, обещая им неприкосновенность, публично признаться в подтасовках.

На такой поступок решился глава департамента по коммуникациям с участковыми избиркомами Иване Бурдули. Он подал в отставку в знак протеста. В ответ в «Грузинской мечте» уже бывшего чиновника ЦИК обвинили в том, что он дружит с одним из представителей «Нацдвижения» Дмитрием Шашкиным, и он все эти годы был внедрен в ЦИК в соответствии с планом Саакашвили. Об этом заявил, в том числе, и депутат «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, напомнив, что СГБ уже начало расследование по делу о госперевороте:

«Их не интересует правда по поводу протоколов, большинство которых уже уточнены, и у всех есть пояснения. Все это им нужно для осуществления того заранее составленного деструктивного плана, в котором конкретно, с именами расписано кто что где должен устроить, у них конкретная цель – беспорядок в стране».

Еще накануне бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе передал СГБ список людей, готовящих «революционный сценарий», и список возглавляет Михаил Саакашвили. Уже сегодня на допрос были вызваны и несколько наблюдателей, но большинство из них собираются отвечать на вопросы СГБ в присутствии судьи-магистрата.

Позицией ЦИК и власти недовольны и в гражданском секторе. НПО, наблюдавшие за выборами, сегодня также направились в суды для обжалования решений избиркомов. Глава НПО «Справедливые выборы» Элене Нижарадзе отмечает, что с точки зрения проведения этих выборов грузинская демократия сделал шаг назад:

«Мы с первого дня призываем ЦИК, чтобы он, не дожидаясь исков, сам начал рассматривать эти протоколы, чтобы открыл все те участки, которые вызывают сомнение, и заново пересчитал там голоса. Все это в интересах самой избирательной администрации, доверие к ней в последние дни стало очень низким».

Но, по словам Элене Нижарадзе, ЦИК пошел другим путем. Большинство исков там просто не стали рассматривать. Из 160 исков, поданных «Справедливыми выборами», избиркомы согласились рассмотреть только 11. Подозрение вызывает и принцип, по которому отбираются иски для рассмотрения.

Народный защитник Нино Ломджария призвала сегодня ЦИК и власти своевременно реагировать на иски по итогам выборов.

Между тем в политический процесс продолжает вторгаться пандемия. Несмотря на ухудшение ситуации, оппозиция не намерена отказываться от широкомасштабной акции протеста в воскресенье. Проигнорировали в оппозиции сегодня и заявление министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе о готовности встречи с оппозицией для обсуждения организационных вопросов. Это предложение оппозицией было расценено как попытка ограничить свободу действий и намерение договориться или «вовсе подкупить», как предположил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, отдельных политиков, чтобы они приняли участие в работе парламента. Примечательно, что сегодня представители всех восьми партий, вошедших в парламент, еще раз публично заявили, что продолжают бойкот и не намерены участвовать во вторых турах. Они, несмотря на бойкот оппозиции, назначены на 21 ноября.