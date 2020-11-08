МВД Грузии: Полиция применила пропорциональную силу в рамках своих законных полномочий

«Протестующие использовали насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, Министерство внутренних дел Грузии применило пропорциональную силу в рамках своих законных полномочий», - об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

«Министерство внутренних дел Грузии - ведомство, ответственное за охрану общественной безопасности и правопорядка. Министерство целый день обеспечивало как защиту общественной безопасности и правопорядка, так и свободу выражения каждого человека, что не вышло за пределы, разрешенные законом.

В конце дня, во время акции у Центральной избирательной комиссии, участники акции попытались ворваться в здание Центральной избирательной комиссии, что хорошо видно на кадрах. Полиция не позволила им сделать этого.

Поскольку участники применяли насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, министерство внутренних дел применило пропорциональную силу в пределах своих полномочий, предоставленных ему законом.

Министерство внутренних дел, как ведомство, отвечающее за поддержание правопорядка, призывает всех граждан, организаторов и участников акции соблюдать правопорядок и подчиняться законным требованиям полиции. В ходе акции любое правонарушение будет немедленно пресечено полицией в рамках закона», - говорится в заявлении МВД.

Полицейские применили спецсредства в отношении демонстрантов, которые собрались у ЦИК Грузии в Тбилиси с требованием назначения новых парламентских выборов. Cпецсредства были применены без предупреждения, когда демонстранты приблизилась к ограждениям у избирательной администрации.