Оппозиция объявила о начале бессрочного протеста у здания ЦИК Грузии

Оппозиция начинает бессрочную протестную акцию у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. Об этом на многотысячном митинге в Тбилиси заявил один из лидеров партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Лидеры партий и их сторонники намерены блокировать избирательную администрацию до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. «Никто не должен выйти оттуда и никто не зайдет до тех пор, пока не будут назначены новые выборы. Там будем стоять все мы», - заявил Мелия.

Ранее сегодня оппозиционные партии потребовали от властей до 20:00 отправить в отставку главу ЦИК Тамар Жвания, которую они считают причастной к фальсификации итогов парламентских выборов. Одновременно они призвали руководство правящей партии «Грузинская мечта» сегодня же начать с ними переговоры по вопросу проведения повторного голосования. Срок ультиматума истек в 20:00.

Мелия не исключил переговоров с правящей партией завтра, 9 ноября. По его словам, сегодня у них состоялась коммуникация с лидерами «Грузинской мечты». «До тех пор, пока встреча не состоится, ни один из нас не верит каким-то гипотетическим обещаниям», - подчеркнул он.

В эти минуты демонстранты направляются с проспекта Руставели к Аллее Агмашенебели, где расположен ЦИК.

Сегодня у здания парламента в Тбилиси тысячи человек собрались, чтобы выразить протест против результатов парламентских выборов 31 октября. По подсчетам оппозиционного телеканала «Мтавари», на акции собрались до 45 тысяч человек. Проправительственный «Имеди» и «Грузинская мечта» утверждают, что на митинге было примерно 6 тысяч демонстрантов.

Акция у парламента продолжалась в течение пяти часов. Выступления политиков чередовались музыкальными номерами звезд грузинской эстрады.