Народный защитник Грузии призывает правящую партию и оппозицию немедленно начать переговоры

Народный защитник Грузии Нино Ломджария выступила с заявлением о необходимости урегулирования политического кризиса, связанного с выборами, путем переговоров. Народный защитник призвала как правящую партию, так и оппозицию, участвующие в выборах, немедленно начать переговоры, чтобы найти выход из политического кризиса, вызванного нарушениями на выборах.

«По оценке Народного защитника Грузии как конституционного органа, осуществляющего надзор за защитой избирательных прав в стране, на выборах 31 октября 2020 года, наряду с использованием административных ресурсов, а также контролем воли избирателей в день выборов, параллельно с нападениями на представителей СМИ и наблюдателей, особенно проблемным был процесс подсчета голосов и подведения итогов. К сожалению, избирательные комиссии в процессе рассмотрения жалоб не дали надлежащего ответа на существенные нарушения в итоговых протоколах, что ещё более усилило недоверие и общественное недовольство избирательным процессом.

Изъяны, выявленные на выборах 31 октября 2020 года, привели к политическому кризису в стране. Ситуация усугубляется тяжелой эпидемиологической ситуацией в Грузии из-за глобальной пандемии и экономический кризис. Соответственно важно провести переговоры с участием всех избирательных субъектов для согласования общего правового и политического выхода. Необходимо найти способы, которые позволят максимально прозрачно пересчитать результаты спорных избирательных участков и обеспечить справедливое проведение второго тура.

В связи с вышеизложенным, мы призываем правящие и оппозиционные партии как можно скорее начать переговоры, чтобы найти пути выхода из кризиса. Своевременно найти и согласовать соответствующий формат, в котором должно быть обеспечено участие стратегических партнеров Грузии, а также независимых организаций-наблюдателей с целью наблюдения и фасилитации за процессом», - сказано в заявлении офиса Народного защитника Грузии.