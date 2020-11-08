По меньшей мере, один человек пострадал при разгоне митинга у здания ЦИК Грузии

По меньшей мере, один человек пострадал при разгоне демонстрантов у здания ЦИК Грузии в Тбилиси, сообщает телекомпания «Формула».

Ранее сегодня против протестующих, собравшихся у здания ЦИК с требованием назначения новых парламентских выборов, были задействованы водометы. Это произошло без предупреждения, когда несколько десятков человек приблизились к ограждениям.

В службе скорой помощи журналистам сообщили, что один человек был госпитализирован с акции в клинику Гудушаури с повреждениями в области шеи. Одновременно на кадрах разгона, которые распространил телеканал «Рустави 2», видно, что струя водомета попала одному из демонстрантов в лицо. У мужчины был поврежден глаз и рассечена переносица.

Также «Рустави 2» утверждает, что когда протестующие начали бросать камни в сторону полиции, повреждена была их камера, а оператор получил незначительные повреждения в область ноги.

Официальные структуры пока не подтвердили эту информацию.

По оценкам НПО, действия силовиков были неадекватными и нелегитимными. В свою очередь в МВД Грузии заявили, что полицейские применили пропорциональную силу в пределах своих полномочий, когда протестующие прибегли к «насильственным методам» и пытались ворваться в здание ЦИК.