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Протест и водомёты у здания ЦИК Грузии

Протест и водомёты у здания ЦИК Грузии
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Протест и водомёты у здания ЦИК Грузии

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Полицейские дважды применили водометы против демонстрантов, собравшихся у здания ЦИК Грузии. Пострадали несколько человек, в том числе журналисты. В МВД заявили, что «полиция применила пропорциональную силу в рамках своих законных полномочий». Действия полиции осудили НПО и Народный защитник Грузии.

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