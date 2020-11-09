Протест и водомёты у здания ЦИК Грузии

Полицейские дважды применили водометы против демонстрантов, собравшихся у здания ЦИК Грузии. Пострадали несколько человек, в том числе журналисты. В МВД заявили, что «полиция применила пропорциональную силу в рамках своих законных полномочий». Действия полиции осудили НПО и Народный защитник Грузии.