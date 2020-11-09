Pfizer и BioNTech сообщили об успехе испытаний вакцины от COVID-19

Вакцина против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показала эффективность 90 процентов в третьей фазе испытаний. Об этом говорится в совместном пресс-релизе разработчиков препарата.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили саму вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. Компании уточняют, что по мере продолжения исследований процент эффективности может измениться. О том, как долго держится защита, не сообщается.

Согласно имеющимся прогнозам, компании произведут 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда – в 2021.

«Сегодня великий день для науки и человечества. Первые результаты третьей фазы испытаний нашей вакцины от COVID-19 являются первоначальным свидетельством способности нашей вакцины защищать от COVID», – приводятся в релизе слова главы компании Альберт Бурла.

После сообщения об успешном испытании препарата от коронавируса мировые рынки и цены на нефть начали расти. Акции Pfizer выросли примерно на 14 процентов, а американские депозитарные расписки BioNTech – примерно на 25. Российские индексы также ускорили рост.

Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал сообщения об испытаниях вакцины и росте рынков «отличными новостями».