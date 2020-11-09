Новости
Никол Пашинян заявил, что бои за Шуши продолжаются
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «бои за Шуши продолжаются».
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, в свою очередь, рассказал, что военные действия идут по всей линии фронта.
«Армия обороны и ополчение прочно стоят на родной земле и мы будем вести нашу борьбу с врагом до конца», – отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян написал в социальной сети, что Армия обороны Карабаха не контролирует город Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В беседе с «Радио Азатутюн» Погосян подтвердил, что он является автором этой записи и что его страница не взломана.
Накануне о взятии города под контроль объявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. В Ереване и Степанакерте заявляли, что бои близ Шуши продолжаются.
Сегодня Минобороны Азербайджана опубликовало видеокадры из Шуши: в городе развиваются азербайджанские флаги.
- Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.
- Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на попытки договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.
Другие новости дня
Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна из-за Карабаха
Оппозиционные партии Армении выступили с совместным заявлением, требуя отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом пишет «Интерфакс».
«С целью предотвращения необратимых потерь требуем добровольного отстранения ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства без потрясений. Требуем безотлагательного создания нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы», – говорится в заявлении, подписанном 17 оппозиционными партиями.
В нем отмечается, что заявление продиктовано императивом существования Армении и Нагорного Карабаха и уверенностью, что «в новой ситуации несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ смогут обеспечить победоносный прорыв на поле боя».
В числе подписавших заявление партий – руководимая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия, «Дашнакцутюн», возглавляемая экс-директором СНБ Артуром Ванецяном партия «Родина», возглавляемая Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения».
- Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны Карабаха больше не контролирует Шушу, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту. Никол Пашинян после этого заявил, что «бои за Шуши продолжаются».
- Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на попытки договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.
Телекомпания «Имеди»: на акции оппозиции физически расправились с журналисткой Ануки Гумберидзе
Телекомпания «Имеди» сделала заявления в связи с нападением на сотрудников канала на акции оппозиции 8 ноября. В заявлении отмечено, что 8 ноября телекомпания освещала акцию на проспекте Руставели, соблюдая профстандарты и журналистскую этику, а затем и волнения, возникшие у здания Центральной избирательной комиссии. По данным телекомпании, во время работы журналистов и операторов телекомпании на них было осуществлено прямое нападение со стороны лидеров оппозиции.
«Если бы не полиция, никто не знает, как завершился бы день 8 ноября для сотрудников «Имеди», - сказано в заявлении.
Телекомпания утверждает, что на акции физически расправились с журналисткой Ануки Гумберидзе. Один из участников акции, который, предположительно, был в нетрезвом состоянии, «вцепился в горло и старался ее задушить». Журналистку защитили от нападавшего другие участники акции.
Кроме того, отмечает телекомпания, «объектом агрессии» стала и журналистка Кети Парцхаладзе. Ей не давали возможности свободно передвигаться и работать. Ей пришлось работать в эпицентре событий на фоне оскорблений и угроз.
Гиги Угулава «чуть ли не физически расправился с журналисткой Русой Шелия и своими действиями подтолкнул других участников акции, которые были в нетрезвом состоянии и были вооружены дубинками, осуществить на журналиста физическое нападение».
«Это не первый случай - в последнее время участились факты давления на журналистов со стороны команды бывшей власти, оскорбительные реплики и угрозы, что как только они вернутся к власти, то закроют «Имеди». Террор принял лицо кампании и в соцсети: активисты «Национального движения» и «Европейской Грузии» часто через фальшивые страницы осуществляют нападки на журналистов «Имеди» и распространяют фейк-ньюсы от имени «Имедис квира» и «Имединьюс», - подчеркнуто в заявлении.
При этом в «Имеди» отмечают, что их журналистов «оскорбляли те фигуры, которые имеют отношение к разгону «Имеди» 7 ноября 2007 года».
«Эти безответственные лидеры и сегодня продолжают использовать язык булинга и ненависти, что препятствует осуществлению журналистской деятельности и искореняет важнейшее достояние нашего общества – демократическую медиасреду», - отмечено в заявлении.
Телекомпания «Имеди» выражает солидарность Общественному вещателю Грузии, на журналистов которого также было осуществлено давление. «Имеди» призывает представителей международных организации в Грузии и дипкорпус «детально изучить данные факты и соответствующим образом отреагировать». «Телекомпания Imedi не изменит свою редакционную политику и вновь продолжит работать, соблюдая профстандарт», - говорится в заявлении.
- 8 ноября оппозиция, недовольная итогами парламентских выборов, провела многотысячную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Митингующие требовали отставки главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания. После акция оппозиции переместилась к зданию ЦИК на другом конце города. Там уже был выставлен кордон из нескольких сотен сотрудников спецназа. Ситуация перед ЦИК несколько раз обострилась – часть протестующих кидали камни и палки в полицейских. Полиция дважды применила водометы, после чего акцию решено было прервать.
- На акции за нарушение общественного порядка и неповиновение полиции были задержаны 19 человек. Как минимум четверо ее участников получили телесные повреждения. Телекомпании заявляют, что от водометов пострадали и журналисты, а также были повреждены видеокамеры. Неправительственные организации и Народный защитник Грузии назвали использование водометов в холодное время года непропорциональным применением силы.
Авидзба написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело»
Помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным делам Ахра Авидзба написал заявление об отставке.
«В связи с утратой веры в наше общее дело и дальнейшей нецелесообразности моей работы в политической команде, противоречащей своим декларативным заявлениям и в реальности не предпринимающей необходимых действий для достижения целей по повышению благополучия нашего народа и развитию государства, прошу уволить меня с должности помощника Президента Республики Абхазия по собственному желанию», – сказано в заявлении, опубликованном Авидзба в социальной сети Facebook.
Комментируя обращение, он написал: «Публикую для того, чтобы не было смысла уговаривать меня, или говорить - не торопись!».
Авидзба надеется, что абхазский лидер Аслан Бжания не затянет с удовлетворением заявления об отставке.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- 7 августа в социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как водитель черной «Тойоты», отказавшись подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота, пересек российско-абхазскую де-факто границу и въехал на территорию Абхазии. Авидзба подтвердил, что был участником инцидента. В администрации абхазского президента накануне пообещали отреагировать на инцидент.
- 2 октября Авидзба был задержан Сочинским судом на десять суток за неподчинение требованиям пограничника. После освобождения он находился в Сочи, откуда проводил в Карабах добровольцев из Абхазии. 6 ноября Авидзба вернулся на территорию самопровозглашенной республики Абхазия.
Азербайджанские военные приблизились к Степанакерту, заявили в Карабахе
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не контролирует город Шуши, азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту, сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.
«К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже под угрозой существование столицы. Если хотим, чтобы Шуши вновь стал нашим, был сохранен Арцах, нужно приложить все усилия для организации надежной обороны Степанакерта и других направлений линии фронта. Это реальный и надежный залог успеха», – написал Погосян в социальной сети Facebook.
В беседе с «Радио Азатутюн» Погосян подтвердил, что он является автором этой записи и что его страница не взломана. Министерство обороны Армении эту информацию пока не комментирует.
Накануне о взятии города под контроль объявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. В Ереване и Степанакерте заявляли, что бои близ Шуши продолжаются.
Сегодня Минобороны Азербайджана опубликовало видеокадры из Шуши: в городе развиваются азербайджанские флаги.
- Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.
- Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на попытки договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.
Pfizer и BioNTech сообщили об успехе испытаний вакцины от COVID-19
Вакцина против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показала эффективность 90 процентов в третьей фазе испытаний. Об этом говорится в совместном пресс-релизе разработчиков препарата.
В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили саму вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. Компании уточняют, что по мере продолжения исследований процент эффективности может измениться. О том, как долго держится защита, не сообщается.
Согласно имеющимся прогнозам, компании произведут 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда – в 2021.
«Сегодня великий день для науки и человечества. Первые результаты третьей фазы испытаний нашей вакцины от COVID-19 являются первоначальным свидетельством способности нашей вакцины защищать от COVID», – приводятся в релизе слова главы компании Альберт Бурла.
После сообщения об успешном испытании препарата от коронавируса мировые рынки и цены на нефть начали расти. Акции Pfizer выросли примерно на 14 процентов, а американские депозитарные расписки BioNTech – примерно на 25. Российские индексы также ускорили рост.
Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал сообщения об испытаниях вакцины и росте рынков «отличными новостями».
- В мире с начала эпидемии коронавирусной инфекции, по последним данным, выявлено более 50 миллионов инфицированных новым коронавирусом. Почти 10 миллионов из них приходится на США. Это самый высокий показатель заболеваемости в мире. Умерли в мире с начала пандемии более миллиона человек.
Песков рассказал, почему Путин не поздравляет Байдена с победой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поздравляет Джо Байдена с победой на выборах президента США, поскольку в Кремле считают корректным "дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов".
О победе Байдена ведущие американские СМИ сообщили 7 ноября – после нескольких дней подсчёта голосов. Хотя официально итоги выборов в ряде штатов ещё не подведены, СМИ считают, что у президента Дональда Трампа нет шансов опередить демократа Джо Байдена по числу голосов выборщиков. Провозглашение предполагаемого победителя ещё до завершения формальностей – стандартная процедура в США, так же СМИ 4 года назад объявили о победе Дональда Трампа. В этот раз, однако, действующий президент отказался признать поражение, заявив, что будет подавать иски в суды, требуя пересчёта голосов в ряде штатов.
Путин в 2016 году поздравил Трампа через несколько часов после того, как СМИ объявили о его победе. По словам Пескова, в этот раз президент не поздравляет Байдена, поскольку в США "предстоят определённые юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом".
Что Песков имеет в виду под официальным подведением итогов выборов – неясно. Голосование коллегии выборщиков должно пройти 14 декабря, однако судебные разбирательства до этого срока могут и не завершиться.
Песков при этом повторил, что Путин готов работать с любым президентом США.
Байден в ходе предвыборной кампании не раз критиковал действия России и лично Путина и обвинял Трампа в мягкости по отношению к Москве. Трамп воздерживался от негативных оценок в адрес Путина и говорил, что хотел бы с ним "поладить", при этом он заявлял, что его администрация проводит жёсткий курс по отношению к России. При Трампе США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой, а также ввели против России ряд санкций (часть из них – решением Конгресса).
- В лояльных Кремлю российских СМИ в эти дни публикуются критические материалы об избирательной системе США, приводятся высказывания российских официальных лиц и политиков, утверждающих, что в Соединённых Штатах допущены фальсификации на выборах. С подобным заявлением выступила, например, глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Российская оппозиция и наблюдатели за выборами неоднократно обвиняли ведомство самой Памфиловой в содействии фальсификациям в России.
- Байдена поздравили с победой на выборах лидеры многих стран мира, в том числе Великобритании и большинства стран ЕС, а также Украины. Поздравления прислал и венесуэльский лидер Николас Мадуро, которого США не считают легитимным президентом.
Глава МВД Эстонии объявил об отставке после высказываний о выборах в США
Глава МВД Эстонии и один из лидеров Консервативной народной партии Март Хельме объявил о своей отставке после заявлений о президентских выборах в США.
В воскресенье, 8 ноября, Хельме в эфире радиостанции TRE назвал избранного президента США Джо Байдена и его сына Хантера "коррумпированными персонажами". Сын главы МВД, министр финансов Мартин Хельме, при этом сказал, что результаты американских президентских выборов сфальсифицированы. Никаких подробностей министры не привели.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал высказывания абсурдными и призвал не подрывать эстонско-американские отношения. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что намерена обсудить заявления министров с главами МИД и Минобороны. В ответ Март Хельме сообщил, что не сделал ничего, что поставило бы под угрозу безопасность Эстонии. "Я не сказал ничего, что не сказали бы все американские свободные СМИ", - подчеркнул глава МВД.
Основной день выборов в США прошёл 3 ноября. О победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена ведущие американские СМИ сообщили 7 ноября – после нескольких дней подсчёта голосов. Хотя официально итоги выборов в ряде штатов ещё не подведены, СМИ считают, что у президента-республиканца Дональда Трампа нет шансов опередить Байдена по числу голосов выборщиков. Трамп заявил, что намерен оспорить результаты выборов в суде.
Георгий Гахария заявил, что переговорам нет альтернативы
Все процессы, которые вчера пытались вывести на улицу, необходимо немедленно перевести на правовую и политическую платформу, – заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета.
Как сообщает «Новости-Грузия», Гахария напомнил о сложной ситуации с распространением коронавируса.
«Мы все вместе ежедневно находимся в процессе, который называется спасением человеческих жизней. Мы считаем каждую койку в больницах, каждую бригаду скорой помощи в стране и вычисляем, куда переводить каждого врача, а в экономическом измерении вызовов еще больше», – сказал премьер.
При этом, по словам Гахария, власти страны пытаются так справиться с политическими вызовами, чтобы «еще больше повысить степень демократизации».
«Конечно, в итоге, альтернативы миру и демократии нет. Все процессы, которые вчера пытались вывести на улицу, по нашей же инициативе, и по инициативе и при помощи наших стратегических партнеров, срочно нужно перевести на правовую и политическую платформу. Переговорам нет альтернативы, и мы всегда говорили об этом вместе с нашими стратегическими партнерами. Мы также должны помнить, что это является заданием наших избирателей», – сказал Гахария.
- Накануне полицейские применили водометы против демонстрантов, собравшихся у здания ЦИК Грузии в Тбилиси. Пострадали несколько человек, в том числе журналисты. В МВД Грузии заявили, что «полиция применила пропорциональную силу в рамках своих законных полномочий». Действия полиции осудили авторитетные неправительственные организация и Народный защитник Грузии.
- Очередная акция протеста пройдёт на проспекте Руставели сегодня. Лидеры оппозиционных партий призвали сторонников собраться в 18:00 у здания парламента.
- При этом сегодня, в 22:00 в Грузии вступает в силу новая ограничительная мера из-за роста числа заражений коронавирусом – запрет на передвижение в ночное время. Лидеры оппозиции заявили, что не подчинятся «комендантскому часу». Ранее власти сообщили, что штраф за нарушение запрета составит две тысячи лари (около 600 долларов).
CNN: Эрдоган предложил Путину создать новую группу по Карабаху
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину создать рабочую группу по урегулированию конфликта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе вне Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Собеседники телеканала уточнили, что новая группа займётся политическим урегулированием конфликта после перемирия между Арменией и Азербайджаном.
Телефонный разговор турецкого и российского президентов состоялся 7 ноября. Кремль сообщил, что Путин и Эрдоган заявили о готовности взаимодействовать в рамках мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
9 ноября в разговоре с журналистами президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что выступает против привлечения третьих стран, в том числе Турции, в конфликт в Нагорном Карабахе. Алиев вновь подчеркнул, что непризнанная республика является неотъемлемой частью Азербайджана, и сказал, что готов предоставить региону муниципальное управление или культурную автономию для армян. Вместе с тем, по словам азербайджанского лидера, Баку будет требовать от Еревана возмещения ущерба за разрушения в Нагорном Карабахе.
Ереван заявления Алиева пока не прокомментировал.
Конфликт в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился в конце сентября. С той поры Баку и Ереван несколько раз договаривались о прекращении огня, но затем обвиняли друг друга в нарушении соглашений. 8 ноября Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль город Шуша, и провозгласил установление азербайджанского контроля над Карабахом. Минобороны Армении это не подтвердило. Армянские военные утверждают, что исход боёв за Шушу станет известен в понедельник, 9 ноября.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населённый преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала.
Число жертв COVID-19 в Южной Осетии достигло 20 человек
За выходные в Южной Осетии проведено 193 исследования на COVID-19, выявлен 61 новый случай заражения, – сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Всего заболевших с середины сентября 1282, из них выздоровели 172 человека. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 1110 человек», – сказала Кочиева.
По информации югоосетинских властей, число жертв COVID-19 в Южной Осетии достигло 20. Ранее сообщалось, что скончались 16 пациентов.
Ранее глава югоосетинского Минздрава Георгий Тотчиев сообщил о тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции и указал на дефицит наиболее востребованных препаратов. «Тот запас, который мы имели, по отдельным позициям иссяк», – отметил он.
Армянская сторона сообщает, что бои близ Шуши продолжаются
По информации армянской стороны, бои близ города Шуши в Нагорном Карабахе продолжаются.
«Бои близ Шуши продолжаются. Подразделения Армии обороны выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативы», - написала в социальной сети Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
В Минобороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили, что 8 ноября и к утру 9 ноября вели оборонительные бои на юго-восточном, южном и юго-западном направлении.
«В районе Шуши - Карин Так шли интенсивные бои с группировками противника, в результате чего, потеряв значительные силы, они отступили. В результате войска заняли более выгодные позиции. За указанный период на различных направлениях передовой были уничтожены 1 танк, 4 единицы автомобильной техники и 8 БПЛА противника. На юго-западном направлении силы Армии обороны захватили 1 танк и средства артиллерии», – говорится в сообщении.
Накануне, 8 ноября президент Азербайджана заявил о взятии войсками Азербайджана города Шуша, однако армянская сторона категорически опровергла его утверждения.
- Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.
- Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на попытки договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.
На акции у здания ЦИК Грузии задержали 19 человек
Полиция задержала 19 человек на акции у здания Центральной избирательной комиссии Грузии. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Кахабер Сабанадзе.
Он отметил, что на акции пострадали около 14 сотрудников правоохранительных органов, около десяти демонстрантов и трое журналистов.
В МВД вновь заявили, что участники акции применяли насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции. По информации ведомства, водомёты были использованы «исходя из безотлагательной необходимости».
Что касается слезоточивого газа, Сабанадзе отметил, что против участников акции у ЦИК он не применялся. По словам замминистра, сотрудниками правоохранительных органов был использован «перцовый спрей».
Начато расследование по статье 225 Уголовного кодекса Грузии: «Организация группового насилия, руководство им или участие в нем».
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,18%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
- Накануне полицейские применили водометы против демонстрантов, собравшихся у здания ЦИК Грузии в Тбилиси. В МВД Грузии заявили, что «полиция применила пропорциональную силу в рамках своих законных полномочий». Действия полиции осудили авторитетные неправительственные организация и Народный защитник Грузии.
Владимир Путин отправил в отставку трёх министров
В понедельник, 9 ноября, президент Владимир Путин отправил в отставку глав трёх из 21 министерства — министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, главу Минстроя Владимира Якушева и министра транспорта Евгения Дитриха. О грядущих отставках ранее сообщали РБК, "Коммерсантъ", "Открытые медиа".
- Якушев занял пост полпреда в Уральском федеральном округе. В этой должности он сменил Николая Цуканова, которого Путин в тот же день отправил в отставку. Цуканов сам хотел сменить сферу деятельности, пишет РБК. Претензий со стороны руководства страны к нему было, сказали источник издания.
- Минприроды при Кобылкине критиковали за реализацию мусорной реформы и нацпроекта "Экология". В конце сентября аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что ситуация с мусорными полигонами в России "близка к критической". При нынешних темпах роста объемов твердых коммунальных отходов, которые составляют 1–2 процента в год, в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года, говорится в их отчете. Новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики также с мая 2018 года.
- Дитрих рассматривается на пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Смена министра транспорта могла состояться ещё весной, но из-за сложной ситуации, вызванной коронавирусом, этот вопрос отложили. Возможные преемники Дитриха на посту главы Минтранса — глава Росавтодора Андрей Костюк, глава Росавиации Александр Нерадько и руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев.
Александр Новак, который с 2012 года возглавляет Минэнерго и является одним из авторов сделки России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), позволившей остановить падение цен на нефть и даже добиться их роста, будет назначен вице-премьером по ТЭК и промышленности, пишет РБК. Число вице-премьеров в правительстве увеличится до 10 человек.
Один из кандидатов на пост министра энергетики — глава энергохолдинга "Интер РАО" Борис Ковальчук, говорят два собеседника РБК. Борису Ковальчуку 42 года, он уже десять лет руководит "Интер РАО", председателем совета директоров этого холдинга является Игорь Сечин, главный исполнительный директор крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть". Выбор Ковальчука на пост главы Минэнерго вполне логичен, он разбирается не только в энергетике, но и в нефти, отмечает источник в крупной энергетической компании.
Сообщалось, что Путин подпишет указ об отставках министров, затем на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер Михаил Мишустин, который предложит кандидатуры их преемников. Затем кандидатуры должна рассмотреть Госдума, добавляет он. Таким образом, они должны быть утверждены по новой схеме, предусмотренной поправками к Конституции — в пятницу, 13 ноября.
Сторонники оппозиции сегодня вновь соберутся на проспекте Руставели
Очередная акция протеста сегодня пройдёт на проспекте Руставели. Лидеры оппозиционных партий призвали сторонников собраться в 18:00 у здания парламента.
При этом сегодня, в 22:00 в Грузии вступает в силу новая ограничительная мера из-за роста числа заражений коронавирусом – запрет на передвижение в ночное время. Лидеры оппозиции заявили, что не подчинятся «комендантскому часу». Ранее власти сообщили, что штраф за нарушение запрета составит две тысячи лари (около 600 долларов).
Накануне полицейские применили водометы против демонстрантов, собравшихся у здания ЦИК Грузии в Тбилиси. Пострадали несколько человек, в том числе журналисты. В МВД Грузии заявили, что «полиция применила пропорциональную силу в рамках своих законных полномочий». Действия полиции осудили авторитетные неправительственные организация и Народный защитник Грузии.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,18%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
Бывший президент Буш поздравил Байдена с победой на выборах
Бывший президент США республиканец Джордж Буш-младший поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента.
В заявлении, распространённом от имени Буша, говорится, что он 8 ноября говорил с избранным президентом, поздравил его и поблагодарил за выступление минувшим вечером, в котором Байден говорил о намерении объединить страну. "Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю его как хорошего человека" - заявил бывший президент о Байдене.
Буш также отметил, что и президент Дональд Трамп провёл успешную кампанию, а голоса его избирателей будут услышаны. По мнению Буша, Трамп имеет право подавать иски в суд и добиваться пересчёта голосов, при этом бывший президент убеждён, что американцы могут быть уверены в честности выборов.
Буш был президентом США с 2001 по 2009 годы, ему на смену пришёл Барак Обама, в администрации которого Байден был вице-президентом.
Ранее Джо Байдена поздравил с победой ряд республиканцев - как правило, речь идёт о критиках Трампа, таких как сенатор Митт Ромни. Другие республиканцы поддерживают президента, который пока не признаёт своё поражение и намерен обратиться в суды с исками о пересчёте голосов или проверке действительности голосов в ряде штатов, где Байден лидирует с небольшим отрывом.
Байдена также поздравили лидеры многих стран мира. Среди них пока нет президента России Владимира Путина.
О победе Байдена накануне - спустя несколько дней после выборов - сообщили ведущие американские СМИ. Согласно предварительного подсчёта голосов, он набирает как минимум 279 голосов выборщиков при необходимых 270, а также лидирует в штатах Джорджия и Аризона, где итоги пока не подведены. Сразу в нескольких штатах разрыв между кандидатами очень небольшой - менее 1 процента. При этом по поданным голосам в масштабах всей страны Байден на данный момент опережает Трампа примерно на 4 миллиона - 75 миллионов против 71. Это соответственно первый и второй результат во всей истории выборов в США.
Через несколько часов после того, как американские средства информации объявили о грядущей победе Байдена, кандидат от демократов выступил с речью на митинге в Уилмингтоне, штат Делавэр, где находится штаб его избирательной кампании.
Обращаясь к американцам, Джо Байден заявил о том, что пришло время "залечивать" раны, что он намерен стать лидером, который "будет не разделять страну, а объединять". "Я понимаю тех , кто испытывает разочарование сегодня. Я сам проигрывал несколько раз. Но давайте дадим друг другу шанс, – призвал Байден сторонников Дональда Трампа. – Я обещаю, что я буду президентом, который не разделяет, а объединяет".
Выборы в США и другие новости недели - в выпуске видеоновостей:
Очередной антирекорд: в Грузии за сутки выявили 2927 новых случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 499. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 24 пациента.
За последние сутки в Грузии выявлено 2927 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – рекордный суточный показатель за все время эпидемии.
По данным правительства Грузии, общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 60 680, – сообщили в правительстве Грузии.
Динамика новых случаев за ноябрь:
- 1 ноября – 1791;
- 2 ноября – 1852;
- 3 ноября – 1943;
- 4 ноября – 2295;
- 5 ноября – 2401;
- 6 ноября – 2775;
- 7 ноября – 2859;
- 8 ноября – 2901;
- 9 ноября – 2927.
Число активных случаев коронавируса – 15 113, из них 4780 пациентов лечатся в клиниках, 2879 – в COVID-гостиницах, 7454 – на дому. За 24 часа выздоровели 2470 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 45 042.
- С сегодняшнего дня в семи крупных городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти) вводится ограничение на передвижение граждан в ночные часы (с 22:00 до 05:00). Ограничение касается как пешеходов, так и транспортных средств.
Против демонстрантов в Тбилиси повторно применили водометы – есть пострадавшие
Полицейские повторно применили водометы против демонстрантов, собравшихся у здания ЦИК Грузии в Тбилиси с требованием о проведении повторных парламентских выборов. По информации телеканала «Мтавари», пострадали, по меньшей мере, два человека.
На месте пострадавшим оказывают помощь врачи скорой помощи. Также сообщается, что струей водомета была перевернута машина, установленная поблизости.
Полиция в течение примерно двух часов требовала от демонстрантов покинуть территорию. В противном случае против них обещали применить силу. В момент задействования водомета протестующие стояли за ограждениями, установленными у здания ЦИК. О попытках штурма избирательной администрации или фактах нападения на полицию не сообщалось.
Лидеры оппозиции, в целях обеспечения безопасности, митингующих, собравшихся у здания ЦИК, призывают их разойтись. По заявлению оппозиционеров, завтра, 9 ноября, в 18:00 они намерены вновь собраться у здания парламента на проспекте Руставели.
«Для того, чтобы избежать арестов и избиений протестующих, мы призываем их сегодня покинуть территорию ЦИК. Завтра мы снова соберемся на проспекте Руставели», - сказал Алеко Элисашвили.
Врач: Применение водометов в условии пандемии равнозначно преднамеренному убийству
«В условиях пандемии применение водометов в холодную погоду равнозначно преднамеренному убийству», - об этом на своей странице в «Фейсбук» пишет врач-кардиолог нью-йоркского госпиталя Maimonides Medical Center Нана Гегечкори, которая подключена к лечению больных COVID-19.
Вечером 8 ноября против протестующих, собравшихся у здания ЦИК с требованием назначения новых парламентских выборов, были задействованы водометы. Это произошло без предупреждения, когда несколько десятков человек приблизились к ограждениям. Некоторые СМИ также сообщили о применении полицией слезоточивого газа, однако эту информацию не подтвердили в МВД Грузии.
Гегечкори призывает сотрудников силовых структур не забывать о том, что из-за сложной эпидемиологической ситуации больницы переполнены, и мест для пострадавших может не оказаться.
«Дорогие полицейские, солдаты, общество наняло вас для того, чтобы вы защищали людей. В том числе и тех людей, которых вы преследуете водометом с холодной водой на пике пандемии, холодной ноябрьской ночью. Часть мокрых, замерзших людей уже может быть инфицирована, и они находятся под гораздо более высоким риском заболеть в сложной форме, чем те, кто наблюдает за этим преступлением из теплых комнат. Пожалуйста, не принимайте участие в преднамеренном убийстве.
В Грузии уже нет места для приема пациентов ни в одном госпитале. Вы тоже можете оказаться одним из тех, кому завтра понадобится помощь, и вы не получите ее, потому что больничный сектор будет просто переполнен. Вы не сможете жить с этим грехом, не сможете смотреть в глаза своим детям!!! Сейчас преследовать голодных, замерзших, бесправных, находящихся в стрессе людей означает осознанно совершать убийство! Пожалуйста, не убивайте людей!», - пишет Гегечкори.
О возможных последствиях применения водометов в холодную погоду журналисты также спросили эпидемиологов, которые на правительственном уровне занимаются борьбой с пандемией коронавируса.
Директор Тбилисской инфекционной больницы, вирусолог Тенгиз Церцвадзе заявил, что не считает себя компетентным в этом вопросе. «Я не могу сказать, в моей компетенции лечение больных, а в том, что вы меня спрашиваете, я не являюсь экспертом», - сказал Церцвадзе в телефонном интервью телекомпании «Мтавари».
В то же время глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе отказался отвечать на этот вопрос «Мтавари». Он заявил, что «не делает комментариев по политическим темам».
Лидеры оппозиции и их сторонники намерены установить палатки у здания ЦИК Грузии
Лидеры оппозиционных партий и их сторонники не планируют расходиться и намерены установить во дворе Центральной избирательной комиссии Грузии палатки, передает «ИнтерпрессНьюс».
По словам одного из лидеров «Единого национального движения» Ники Мелия, протестующие останутся у здания ЦИК до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
«Мы все здесь находимся ради достижения своей цели. Мы здесь должны находиться для того, чтобы больше никто ничего не фальсифицировал. Эта борьба началась, продолжается и завершится победой народа. Никто не собирается уходить, мы будем бороться до конца!» - заявил Мелия.
- По заявлению лидеров оппозиции, они начинают бессрочную протестную акцию у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. Лидеры партий и их сторонники намерены блокировать избирательную администрацию до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы.
- Ранее оппозиционные партии потребовали от властей до 20:00 отправить в отставку главу ЦИК Тамар Жвания, которую они считают причастной к фальсификации итогов парламентских выборов. Одновременно они призвали руководство правящей партии «Грузинская мечта» сегодня же начать с ними переговоры по вопросу проведения повторного голосования.
- Полицейские применили в отношении демонстрантов спецсредства. По оценкам НПО, действия силовиков были неадекватными и нелегитимными. В свою очередь в МВД Грузии заявили, что полицейские применили пропорциональную силу в пределах своих полномочий, когда протестующие прибегли к «насильственным методам» и пытались ворваться в здание ЦИК.
- Обстановка у здания ЦИК периодически накаляется. В результате столкновений протестующих с полицией пострадал, по меньшей мере, один человек.
TI – Georgia: Действия полиции являются грубым нарушением конституционных прав
Действия полицейских на протестной акции у ЦИК Грузии можно расценить, как грубое нарушение конституционного права на собрания и манифестации. Об этом говорится в заявлении авторитетной неправительственной организации Transparency International Georgia (TI – Georgia).
Вечером 8 ноября против протестующих, собравшихся у здания ЦИК с требованием назначения новых парламентских выборов, были задействованы водометы. Как отмечает TI, это произошло без надлежащих оснований и без предупреждения, когда несколько десятков человек приблизились к ограждениям.
Сразу несколько СМИ также сообщили о применении полицией слезоточивого газа, однако эту информацию не подтвердили в МВД Грузии.
«Действия полицейских можно расценить, как грубое нарушение конституционного права на собрания и манифестации. Согласно законодательству, полицейские могут использовать пропорциональные меры для принуждения только в случае необходимости и с такой интенсивностью, которая обеспечивает достижение законной цели.
Перед применением физической силы или специальных средств полиция обязана предупредить людей и дать им разумный срок для выполнения их законного требования. В свою очередь, использование слезоточивого газа и водометов допустимо для предотвращения массовых беспорядков, отражения массовых и групповых нападений на сотрудников полиции или правительственные учреждения.
На фоне, когда существует перспектива выхода из кризисной ситуации путем переговоров, и оппозиция высказывает готовность начать переговоры при выполнении определенных условий, особенно важно, чтобы власти действовали с учетом высокого общественного интереса. Участникам акции, у которых есть легитимные основания для выражения протеста, должна быть предоставлена возможность протестовать мирно. В этом процессе правительство должно действовать в полном соответствии с законом. В указанной ситуации каждый обязан сохранять спокойствие и не усугублять и без того кризисную ситуацию», - говорится в заявлении TI – Georgia.
По предварительной информации, при разгоне протестующих пострадал как минимум один человек.
Ранее в МВД Грузии заявили, что полицейские применили «пропорциональную силу в пределах своих полномочий», когда протестующие прибегли к «насильственным методам» и пытались ворваться в здание ЦИК.
Уже после первого применения водометов, с помощью громкоговорителей протестующих стали предупреждать о возможном применении спецсредств. Пожилых людей и детей призывают покинуть территорию.
Алеко Элисашвили: Оппозиция готова встретиться с представителями ЦИК и МВД
«Мы предлагаем мирное решение, пусть выйдет тот, кто там ответственный, пусть спустится Тамар Жвания, и кто сейчас из МВД, давайте поговорим», - заявил один из участников акции Алеко Элисашвили на акции у здания ЦИК Грущии.
Алеко Элисашвили обратился к представителям ЦИК и МВД, что они готовы к мирным переговорам.
«Мы предлагаем мирное облегчение этой ситуации. Несколько человек зайдем, несколько человек от вас пусть выйдет и посередине поговорим и разрядим эту ситуацию, мы предлагаем мирное решение. Пусть спустится кто-то, кто там ответственный, пусть спустится Тамар Жвания и кто там сейчас из МВД. Мы предлагаем мирное решение. И с этой стороны стоят люди, и вы тоже люди, и вы грузины, и мы. Давайте не нагнетать обстановку. Поговорим, сделайте нам коридор. Даю вам слово, что в этот коридор войдут не более трех человек», - заявил Алеко Элисашвили.
- Сегодня на на многотысячном митинге в центре Тбилиси оппозиция заявила, что начинает бессрочную протестную акцию у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. Лидеры партий и их сторонники намерены блокировать избирательную администрацию до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы.
- Ранее оппозиционные партии потребовали от властей до 20:00 отправить в отставку главу ЦИК Тамар Жвания, которую они считают причастной к фальсификации итогов парламентских выборов. Одновременно они призвали руководство правящей партии «Грузинская мечта» сегодня же начать с ними переговоры по вопросу проведения повторного голосования.
- Полицейские применили в отношении демонстрантов спецсредства. По оценкам НПО, действия силовиков были неадекватными и нелегитимными. В свою очередь в МВД Грузии заявили, что полицейские применили пропорциональную силу в пределах своих полномочий, когда протестующие прибегли к «насильственным методам» и пытались ворваться в здание ЦИК.
По меньшей мере, один человек пострадал при разгоне митинга у здания ЦИК Грузии
По меньшей мере, один человек пострадал при разгоне демонстрантов у здания ЦИК Грузии в Тбилиси, сообщает телекомпания «Формула».
Ранее сегодня против протестующих, собравшихся у здания ЦИК с требованием назначения новых парламентских выборов, были задействованы водометы. Это произошло без предупреждения, когда несколько десятков человек приблизились к ограждениям.
В службе скорой помощи журналистам сообщили, что один человек был госпитализирован с акции в клинику Гудушаури с повреждениями в области шеи. Одновременно на кадрах разгона, которые распространил телеканал «Рустави 2», видно, что струя водомета попала одному из демонстрантов в лицо. У мужчины был поврежден глаз и рассечена переносица.
Также «Рустави 2» утверждает, что когда протестующие начали бросать камни в сторону полиции, повреждена была их камера, а оператор получил незначительные повреждения в область ноги.
Официальные структуры пока не подтвердили эту информацию.
По оценкам НПО, действия силовиков были неадекватными и нелегитимными. В свою очередь в МВД Грузии заявили, что полицейские применили пропорциональную силу в пределах своих полномочий, когда протестующие прибегли к «насильственным методам» и пытались ворваться в здание ЦИК.
Народный защитник Грузии призывает правящую партию и оппозицию немедленно начать переговоры
Народный защитник Грузии Нино Ломджария выступила с заявлением о необходимости урегулирования политического кризиса, связанного с выборами, путем переговоров. Народный защитник призвала как правящую партию, так и оппозицию, участвующие в выборах, немедленно начать переговоры, чтобы найти выход из политического кризиса, вызванного нарушениями на выборах.
«По оценке Народного защитника Грузии как конституционного органа, осуществляющего надзор за защитой избирательных прав в стране, на выборах 31 октября 2020 года, наряду с использованием административных ресурсов, а также контролем воли избирателей в день выборов, параллельно с нападениями на представителей СМИ и наблюдателей, особенно проблемным был процесс подсчета голосов и подведения итогов. К сожалению, избирательные комиссии в процессе рассмотрения жалоб не дали надлежащего ответа на существенные нарушения в итоговых протоколах, что ещё более усилило недоверие и общественное недовольство избирательным процессом.
Изъяны, выявленные на выборах 31 октября 2020 года, привели к политическому кризису в стране. Ситуация усугубляется тяжелой эпидемиологической ситуацией в Грузии из-за глобальной пандемии и экономический кризис. Соответственно важно провести переговоры с участием всех избирательных субъектов для согласования общего правового и политического выхода. Необходимо найти способы, которые позволят максимально прозрачно пересчитать результаты спорных избирательных участков и обеспечить справедливое проведение второго тура.
В связи с вышеизложенным, мы призываем правящие и оппозиционные партии как можно скорее начать переговоры, чтобы найти пути выхода из кризиса. Своевременно найти и согласовать соответствующий формат, в котором должно быть обеспечено участие стратегических партнеров Грузии, а также независимых организаций-наблюдателей с целью наблюдения и фасилитации за процессом», - сказано в заявлении офиса Народного защитника Грузии.
- Сегодня на на многотысячном митинге в центре Тбилиси оппозиция заявила, что начинает бессрочную протестную акцию у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. Лидеры партий и их сторонники намерены блокировать избирательную администрацию до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы.
- Ранее оппозиционные партии потребовали от властей до 20:00 отправить в отставку главу ЦИК Тамар Жвания, которую они считают причастной к фальсификации итогов парламентских выборов. Одновременно они призвали руководство правящей партии «Грузинская мечта» сегодня же начать с ними переговоры по вопросу проведения повторного голосования.
- Полицейские применили спецсредства в отношении демонстрантов, которые собрались у ЦИК Грузии в Тбилиси с требованием назначения новых парламентских выборов. Cпецсредства были применены без предупреждения, когда демонстранты приблизилась к ограждениям у избирательной администрации.
- Министерство внутренних дел выступило с заявлением о том, что «протестующие использовали насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, Министерство внутренних дел Грузии применило пропорциональную силу в рамках своих законных полномочий».
МВД Грузии: Полиция применила пропорциональную силу в рамках своих законных полномочий
«Протестующие использовали насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, Министерство внутренних дел Грузии применило пропорциональную силу в рамках своих законных полномочий», - об этом говорится в заявлении МВД Грузии.
«Министерство внутренних дел Грузии - ведомство, ответственное за охрану общественной безопасности и правопорядка. Министерство целый день обеспечивало как защиту общественной безопасности и правопорядка, так и свободу выражения каждого человека, что не вышло за пределы, разрешенные законом.
В конце дня, во время акции у Центральной избирательной комиссии, участники акции попытались ворваться в здание Центральной избирательной комиссии, что хорошо видно на кадрах. Полиция не позволила им сделать этого.
Поскольку участники применяли насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, министерство внутренних дел применило пропорциональную силу в пределах своих полномочий, предоставленных ему законом.
Министерство внутренних дел, как ведомство, отвечающее за поддержание правопорядка, призывает всех граждан, организаторов и участников акции соблюдать правопорядок и подчиняться законным требованиям полиции. В ходе акции любое правонарушение будет немедленно пресечено полицией в рамках закона», - говорится в заявлении МВД.
Полицейские применили спецсредства в отношении демонстрантов, которые собрались у ЦИК Грузии в Тбилиси с требованием назначения новых парламентских выборов. Cпецсредства были применены без предупреждения, когда демонстранты приблизилась к ограждениям у избирательной администрации.
- Ранее сегодня лидеры оппозиции заявили, что начинают бессрочную протестную акцию у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. Лидеры партий и их сторонники намерены блокировать избирательную администрацию до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.