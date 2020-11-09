Никол Пашинян заявил, что бои за Шуши продолжаются

Телекомпания «Имеди» сделала заявления в связи с нападением на сотрудников канала на акции оппозиции 8 ноября. В заявлении отмечено, что 8 ноября телекомпания освещала акцию на проспекте Руставели, соблюдая профстандарты и журналистскую этику, а затем и волнения, возникшие у здания Центральной избирательной комиссии. По данным телекомпании, во время работы журналистов и операторов телекомпании на них было осуществлено прямое нападение со стороны лидеров оппозиции.

«Если бы не полиция, никто не знает, как завершился бы день 8 ноября для сотрудников «Имеди», - сказано в заявлении.

Телекомпания утверждает, что на акции физически расправились с журналисткой Ануки Гумберидзе. Один из участников акции, который, предположительно, был в нетрезвом состоянии, «вцепился в горло и старался ее задушить». Журналистку защитили от нападавшего другие участники акции.

Кроме того, отмечает телекомпания, «объектом агрессии» стала и журналистка Кети Парцхаладзе. Ей не давали возможности свободно передвигаться и работать. Ей пришлось работать в эпицентре событий на фоне оскорблений и угроз.

Гиги Угулава «чуть ли не физически расправился с журналисткой Русой Шелия и своими действиями подтолкнул других участников акции, которые были в нетрезвом состоянии и были вооружены дубинками, осуществить на журналиста физическое нападение».

«Это не первый случай - в последнее время участились факты давления на журналистов со стороны команды бывшей власти, оскорбительные реплики и угрозы, что как только они вернутся к власти, то закроют «Имеди». Террор принял лицо кампании и в соцсети: активисты «Национального движения» и «Европейской Грузии» часто через фальшивые страницы осуществляют нападки на журналистов «Имеди» и распространяют фейк-ньюсы от имени «Имедис квира» и «Имединьюс», - подчеркнуто в заявлении.

При этом в «Имеди» отмечают, что их журналистов «оскорбляли те фигуры, которые имеют отношение к разгону «Имеди» 7 ноября 2007 года».

«Эти безответственные лидеры и сегодня продолжают использовать язык булинга и ненависти, что препятствует осуществлению журналистской деятельности и искореняет важнейшее достояние нашего общества – демократическую медиасреду», - отмечено в заявлении.

Телекомпания «Имеди» выражает солидарность Общественному вещателю Грузии, на журналистов которого также было осуществлено давление. «Имеди» призывает представителей международных организации в Грузии и дипкорпус «детально изучить данные факты и соответствующим образом отреагировать». «Телекомпания Imedi не изменит свою редакционную политику и вновь продолжит работать, соблюдая профстандарт», - говорится в заявлении.