– Как бы вы оценили события, развивавшиеся вчера во время протестной акции?

Нана, 62 года: Знаете, я бы тоже там была, однако у меня было высокое давление, и я не пошла. Сердцем и душой я рядом с этими людьми. До каких пор мы должны терпеть эту власть? Я себя тоже считаю виновной в том, что сейчас в правительстве такие люди заседают, ведь когда-то я проголосовала за них. Я верила в них, не знала, какие они на самом деле. А они используют против демонстрантов водометы, они не должны были делать этого, тем более в такой холод. Сами кричат, что у нас пандемия, следите за собой, а сами вот что сделали.

– Что вы думаете о запрете на передвижение после 22:00, должна ли оппозиция и протестующие соблюдать его?

Нана: Знаете, все должны подчиняться этому правилу. Это ведь рекомендация эпидемиологов, а не наших властей. Когда речь идет о нашем здоровье, абсолютно все должны подчиняться правилам.

Георгий, 54 года: Всё должно быть в рамках закона. За них (оппозицию) проголосовали, а они отказываются входить в парламент. Это неправильно. Если говорят, что акция будет проходить на одной улице, пусть на ней и остаются, нет необходимости так себя вести. Это все сценарий, написанный Саакашвили. Мы уже устали от всех этих акций. Тем более что они провоцируют людей – закидали полицейских камнями, а потом жалуются: «почему нас облили водой?» А чего вы ждали? Хотите спокойствия, действуйте в рамках закона. Вообще, не понимаю, почему они (оппозиция) говорят от лица народа. Нам еще революций не хватало, дураки они.

Мариам, 76 лет: Очень плохо оцениваю вчерашние события. Вчера со своими детьми следила за происходящим по телевизору. Я религиозный человек, политика меня не особо интересует, поэтому я не приемлю насилие ни в каком виде. В молодости я еще участвовала во всех акциях, я пережила много разгонов, однако то, что сейчас происходит… такого не было никогда. Правительство должно бояться народа, а не запугивать его и применять против него силу, что сейчас и происходит. Власти, прибегающие к насилию, не пойдут далеко.

Жительница Тбилиси: Я очень далека от политики и не люблю говорить на эту тему. Не знаю, кто прав, а кто виноват, но я против любого насилия. Больше ничего не могу сказать.

Заур, 61 год: Вы знаете, лично я вчера на акцию не ходил, был за городом и знаю о произошедшем только то, что передавали по телевидению. Сложно так оценить события. Насчет запрета на передвижение вечером, я считаю, что в данном случае оппозиция не должна подчиняться этому правилу.

Нина, 70 лет: Плохо оцениваю произошедшее. Что такого сделала оппозиция, они что, кого-то оскорбили или вели себя незаконно? Ничего подобного не было. Нынешние власти ведут себя как Шеварднадзе в свое время – прибегают к силе против мирных людей. Я не оправдываю Саакашвили и его сторонников, но сейчас они кажутся более разумными. А нашу гнилую власть я просто ненавижу.