Водометы пробудили «Неповиновение»

В столице Грузии Тбилиси не прекращаются массовые протесты оппозиции. После того как три главных требования: проведение новых и справедливых выборов; отставка председателя ЦИК; освобождение политзаключенных, власти назвали «абсурдными», события разворачивались стремительно. Марш на Центризбирком закончился разгоном с применением спецсредств. В ответ оппозиция заявила о «неповиновении».

«Вчера мы видели, как радикальная оппозиция призывает к неповиновению, пытается штурмовать здание ЦИК и оскорбляет полицию и врачей – людей, на которых сегодня стоит эта страна. Когда имеют место попытки разрушения государственных институтов, реакция властей должна быть законной и строгой», – это слова премьер-министра Грузии Георгия Гахария, которые глава правительства произнес после разгона акции оппозиции у Центризбиркома 8 ноября. Но «строгая реакция» повлекла за собой лишь усиление протестных настроений. Сегодня оппозиция объявила о намерении продолжить акцию протеста у парламента и после наступления комендантского часа.

«Мы с вами вместе в этой очень достойной, великой битве. Борьба идет именно за наше будущее, за будущее нашей страны, никто не собирается отступать, и это должно быть понятно Бидзине Иванишвили. Поэтому давайте сейчас возвысим наш голос и скажем, что в стране должны пройти мирные, справедливые, свободные выборы. Я хочу обратиться к правительству: прекратите борьбу со своим народом, остановите водометы, остановите резиновые пули, газ, потому что ни одно правительство не может справиться, когда граждане требуют свободы, а вы выступаете против этой свободы», – заявила сегодня с трибуны акции одна из лидеров «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.

В грузинском сегменте Facebook появился соответствующий анонс мероприятия под названием «Неповиновение», созданный, как указано, общественными движениями «Стыдно» и «Россия – оккупант». Кроме того, в соцсетях также появился специальный логотип, который пользователи ставят на свои аватарки в знак игнорирования комендантского часа.

Недовольство действиями власти выразили и многие представители СМИ – у здания Министерства внутренних дел Грузии прошла акция солидарности с журналистами, пострадавшими в результате разгона демонстрации у здания ЦИК. Организатором стала Грузинская хартия журналистской этики. Собравшиеся у МВД держали в руках фотографии коллег, которые получили травмы накануне вечером, после того как правоохранители использовали водометы против демонстрантов.

Ситуация в грузинской столице обострилась после того, как истек срок ультиматума, который оппозиция выдвинула властям. Вечером 8 ноября колонна демонстрантов организованно двинулась к Центризбиркому, чтобы «устроить им комендантский час». Оппозиция дала понять, что вступающий в силу запрет на передвижение в ночное время суток не остановит протест.

Но у здания ЦИК манифестантов встретили силовики. В ходе противостояния полиция применила спецсредства. Причем, первое предупреждение прозвучало в громкоговоритель уже после использования водяных пушек и, как утверждают очевидцы, распыления слезоточивого газа. Замминистра внутренних дел Каха Сабанадзе назвал это дезинформацией:

«Полиция применила пропорционально силу, более того, в течение всего дня МВД обеспечивало безопасность участников акции протеста у здания парламента и защищало их свободу слова и выражения. Только к вечеру у здания ЦИК протест вышел за рамки, установленные законом о свободе выражения и мирных собраниях, и принял насильственный характер».

По данным МВД, полиция задержала два десятка человек, при этом 14 правоохранителей, 3 сотрудника СМИ и 10 оппозиционных активистов получили повреждения различной степени тяжести. При этом, пока у здания Центризбиркома разгоняли демонстрантов, в офисе правящей «Грузинской мечты» ее лидеры проводили постоянные брифинги, оправдывая действия правоохранителей.

«Митингующие пытались ворваться в здание, бросали камни и разные предметы в полицейских, чем и вызвали ответную реакцию. Примененная правоохранителями сила была абсолютно пропорциональной. Предупредить протестующих об использовании водометов полиция попросту не успела из-за нападения на силовиков», – заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Позже свою благодарность сотрудникам правоохранительных органов выразил и генсек правящей партии Каха Каладзе. Он назвал действия полиции «конституционными», «осторожными» и «мягкими», назвав при этом участников акции протеста у Центризбиркома «представителями радикального крыла». Исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе и вовсе перешел к угрозам:

«Как и 20 июня 2019 года, Мелия и его соратники снова стали инициаторами штурма. Скоро наступит время, когда политикой будут заниматься политики, а преступники будут сидеть в тюрьме».

Позицию властей по вопросу пропорциональности примененной силы не разделяют в неправительственном секторе. Согласно заявлению «Института исследования демократии» (DRI), использование водометов и слезоточивого газа против мирных демонстрантов является «незаконным, необоснованным и непропорциональным».

«Закон «О полиции» считает слезоточивый газ и водометы активными спецсредствами. До их использования полиция обязана предупреждать граждан. Чего не было сделано».

Другая неправительственная организация – «Демократическая инициатива Грузии» (GDI) – также назвала действия полиции «незаконными» и представляющими собой «грубое нарушение конституционных свобод граждан». В GDI подчеркнули, что акция у здания ЦИКа носила мирный характер, была на момент применения водометов немногочисленной и не преследовала цели захватить какой-либо объект.

В нарушении международных стандартов власти обвинила Народный защитник Нино Ломджария, которая непосредственно находилась у здания Центризбиркома:

«Использование водометов в холодную погоду можно приравнять к жестокому обращению».

Сегодня с шести часов вечера у здания парламента вновь собрались сторонники оппозиции, чтобы опротестовать «украденные у народа» голоса. Согласно анонсу, акция продолжится и после десяти часов вечера, уже под лозунгом «Неповиновение». Таким образом демонстранты намерены нарушить вступающий сегодня в силу комендантский час.

Власти заявляют, что намерены обеспечить правопорядок. Что касается переговоров с оппозицией, то в правительстве отметили, что готовы к обсуждению при участии аккредитованного в стране дипломатического корпуса.