Президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера

В Батуми, как и в Тбилиси, оппозиция проводит акцию гражданского неповиновения в центре города с участием нескольких сотен человек. Они отказались покидать акцию после 22 часов, когда начал действовать установленный правительством для превенции распространения коронавируса комендантский час, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В Тбилиси акция протеста продолжается возле парламента Грузии, в ней участвует около 300 человек – это гражданские активисты, политические лидеры и сторонники оппозиционных партий. На акции уже были задержаны трое гражданских активистов за попытку пронести на территорию у парламента дрова.

А в Батуми акция неповиновения проходит возле здания дома правительства. «Лично я не подчиняюсь этому политическому решению, и мы будем здесь сегодня, после 22:00», - заявил на митинге протеста в Батуми представитель партии «Единое национальное движение» Мирдат Камададзе. По его словам, представители партии и граждане отказываются соблюдать ограничения, связанные с передвижением, и продолжают протестовать.

«Спасибо за стойкость и непоколебимость тех, кто борется за свободу, за украденные выборы. Правительство использует против нас тысячи незаконных методов, одним из которых является введение комендантского часа в 22:00, что является чисто политическим решением и не имеет ничего общего с борьбой с коронавирусом. Никто из лиц, принимающих решения, не объяснит гражданам Грузии, почему они ограничивают их основные права. Если «ковид» не был опасен вчера, после 22:00, то чем он опасен сегодня? Поэтому мы вчера и сегодня неоднократно заявляли, что не подчиняемся этому политическому решению и собираемся быть здесь и после 22:00», - сказал Камададзе.

Политик подчеркнул, что многие люди решили остаться на акции, при этом все приняли это решение в индивидуальном порядке. «Да, штраф высокий, 2000 лари, но свобода дороже. Если мы откажемся от нашей свободы, то они обязательно наложат на нас еще большие регуляции», - сказал Мирдат Камададзе.