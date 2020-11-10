В Абхазии восстанавливают советские мозаики
Советское архитектурное наследие в Абхазии долго оставалось в запустении, но постепенно ситуация меняется. В 2019 году были отреставрированы остановка в форме «ракушки» и панно на Кодорском шоссе. А недавно была восстановлена настенная мозаика остановки у завода «Сухумприбор», созданная в 1970-х.
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