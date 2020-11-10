Глава РСЕ/РС осуждает нападение на ереванский офис радиостанции

Нападение на ереванское бюро «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (РСЕ/РС) является предосудительным посягательством на основную обязанность журналистов - быть беспристрастными свидетелями ключевых новостных событий. Об этом заявляет исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.

«Наша армянская служба – Радио Азатутюн - одно из немногих средств массовой информации в Армении, цель которого - представить все стороны глубоко разобщающего конфликта», - подчеркнула Синделар.

«Мы призываем как полицию, так и общественность поддержать право Радио Азатутюн и всех независимых журналистов сообщать новости беспристрастно и в полном объеме, без насилия или превращения в козла отпущения», - также говорится в заявлении.

Сегодня примерно в 04:00 около четырех десятков мужчин попытались ворваться в офис Радио Азатутюн, ногами и кулаками били по дверям, озвучивали ругательства в адрес сотрудников. Они заявили, что пришли за серверами Радио Азатутюн. «Мы пришли забрать серверы, чтобы вы не выходили в эфир. Вы предатели, вы турки, вы в эфир не выйдете», - после подобных заявлений и оскорблений они начали дергать сотрудников. Они также угрожали, что Радио Азатутюн больше не будет выходить в эфир. Группа покинула территорию, когда сотрудники позвонили в полицию.

Среди тех, кто пытался ворваться в офис, был член студенческого союза АРФ «Дашнакцутюн» «Никол Агбалян» Герасим Варданян.

Омбудсмен Армении Арман Татоян осудил нападение на офис Радио Азатутюн. Ранее нападение осудил также Союз журналистов Армении.