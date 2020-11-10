«Под часами» – место сухумских встреч

История формирования архитектурного облика Сухума началась относительно недавно – примерно полтора века назад. На рубеже XIX и XX веков здесь было возведено много прекрасных строений, включенных сегодня в реестр памятников архитектурного наследия Абхазии. Среди них явно выделяется здание конторы табачной фабрики «Мир», где сегодня располагается администрация города.

«Под часами» – вот уже несколько десятилетий остается главным местом встречи для сухумчан. Четырехэтажное здание с увенчанной масштабным циферблатом башней на пересечении улицы Леона и проспекта Аиааира – одно из визитных карточек Сухума. Оно не просто стоит в центре города, оно – своего рода ось, вокруг которой вращается неспешная жизнь столицы.

В начале ХХ века известный тогда табачный промышленник Стефан Стефаниди купил участок земли на углу Колюбакинской и Георгиевской улиц. И уже к 1914 году по проекту архитектора Вениамина Островидова здесь было возведено высокое по меркам того времени здание в четыре этажа в стиле модерн. Башни с часами здесь не будет еще три десятка лет.

О деталях и стилистических особенностях фасада рассказал архитектор Георгий Баронин:

«Он явно состоит из элементов модерна. Есть стрельчатые окна (это такая перекличка со средневековьем), есть просто обрезные окна, есть элементы высоких узких окон, но тоже со своими переплетами. Балконы непосредственно говорят о том, что это модерн, но, конечно, уже сдержанный модерн, потому что примерно в 1914-15 годах стиль начал тяготеть к конструктивной тектонике. Особенно здание характеризует первый этаж. Ведь там, где аптека, был витраж, обрезное стекло и, возможно, даже хрустальное стекло было. Но сейчас этого витража уже нет».

Однако вскоре, по неизвестным причинам Стефаниди решил продать угловое строение некоему Р. И. Гокиелову, директору табачной фирмы «Мир». И, помимо самой конторы табачной фирмы, в этом здании расположились еще аптека провизора К. И. Баумана, модно-галантерейный магазин «Лионский шик», а также книжный и писчебумажный магазин Н. Д. Гогиджановой.

С приходом советской власти в Абхазию здание было муниципализировано: в 1921 году его передали Совпрофу ССР Абхазии и разместили здесь Дворец труда, а чуть позже – Городской совет трудящихся. Фасад в стиле модерн постепенно украсили коммунистическими лозунгами, плакатами и красными флажками.

Появление на бывшем здании конторы табачной фабрики «Мир» башни с часами стало своего рода событием не только для самого строения, но и для всего города. Произошло это в 1950 году, когда Сухум получил звание самого чистого и «правопорядочного» в соревновании городов Совестского Союза, и в качестве приза Московский городской совет вручил победителю башенные часы-куранты. О том, где произвели эти часы, не сохранилось точной информации, но это не мешает механизму исправно показывать время вот уже 70 лет.

К счастью, четырехэтажное угловое здание миновала участь многих других особняков Сухума: спустя 105 лет с момента основания, за исключением некоторых деталей, его внешний вид почти не изменился. Однако время не пощадило строение, и оно нуждается в реконструкции. Архитектор Беслан Багателия пояснил:

«За все время существования фасад не подвергался значительным вмешательствам. Его перекрашивали несколько раз и местами демонтировали исторические витражи, что недопустимо. В последние годы также заменили купол на новый, что, на мой взгляд, получилось неплохо. Сегодня здание мэрии нуждается в капитальном ремонте и обязательны демонтаж стен, внутренних перегородок и перекрытий, укрепление фундамента. Необходимо очистить фасад от визуального мусора, разноцветных вывесок и блоков кондиционеров, которые, по сути, уродуют фасад. Еще необходимо заменить пластиковые окна на деревянные и, конечно же, восстановить витражи первого этажа».

Сегодня бывшее здание конторы табачной фабрики «Мир» живет насыщенной жизнью: первый этаж, как и прежде, занимают аптека, небольшой книжный магазин и магазин женской одежды «Бомонд». Верхние этажи, и в этом тоже есть какая-то историческая преемственность, принадлежат Сухумской администрации. А если вам нужно встретиться со знакомым, то лучше и удобнее места, чем «под часами», в городе просто не найти.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осети