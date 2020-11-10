Диагноз COVID-19 подтвержден у 59 жителей Абхазии, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 305 жителей самопровозглашенной республики Армения, диагноз COVID-19 подтвержден у 59 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 119 человек, 102 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 32 – средней степени тяжести. Выписаны 8 человек.

По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ скончался пациент 1936 года рождения. Он проходил лечение в ковидном госпитале с 29 октября. У пациента была подтверждена новая коронавирусная инфекция и левосторонняя сегментарная пневмония. Несмотря на проводимые мероприятия, за прошедшую неделю состояние пациента ухудшилось, и он скончался вечером 9 ноября.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного их них тяжелое.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 41 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 37 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.