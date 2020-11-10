«Это какие-то коммерсанты, с ними кто-то из Абхазии или из спецслужб России должен провести жесткую беседу»

– Как должны себя вести власти Абхазии в вопросе Аибги?

Ричард Чкадуа: Сегодня общество понимает, что этот вопрос, который был некогда спорным, сейчас перерастает в плоскость некоего конфликта. Поэтому мне кажется, что в данном случае надо быть просто очень оперативным и очень взвешенным в этом вопросе. Поэтому обе ветви власти, мне кажется, имеют все полномочия для того, чтобы сесть и детально обсудить ситуацию, сделать какую-то аналитическую справку, которая будет предложена, на мой взгляд, всем сторонам, кого касается этот вопрос, включая, конечно, само население. Это вопросы национальной, государственной безопасности, и они не могут быть отложены на какое-либо время. Я вижу, что эти вопросы сейчас обсуждаются в парламенте. Да, на каком-то этапе это обсуждение должно быть закрытым, информационно, все понятно, на уровне дипломатических диалогов, но резюме мы все должны услышать. Посмотрим, каково оно будет. Но снова повторяюсь: максимально дипломатично и оперативно. Я думаю, что в условиях сегодняшнего дня, когда мы видим, что происходят новые конфликтные вопросы, я думаю, что нет смысла… другое дело, как сделать их не спорными, поэтому надо подойти очень взвешенно.

Рисмаг Аджинджал: Власти Абхазии, раз произошла ситуация, должны наверняка открывать новый пост, где этот мост, несогласованный, стоял. Дальше вопрос моста пусть решает совместная комиссия. Также кто организовал этот мост, с ними надо провести объяснительную беседу, чтобы они прекратили портить абхазо-российские отношения. Это какие-то коммерсанты, с ними, безусловно, кто-то из Абхазии или из спецслужб России должен провести жесткую беседу на предмет того, чтобы они прекратили портить абхазо-российские отношения ради своего личного интереса. Я вижу это так.

Закан Нанба: Я думаю, что власти должны сказать: «Уважаемые, вы построили мост, очень хорошо сделали для жителей, если можно, долевой вклад сделать в эту сумму, и дальше этих людей перепрописать на территории Абхазии, или обозначить жестко, что это Аибга, в переводе означает «целое», ее нельзя отделить. Она должна быть целая на нашей территории. Власти что должны предпринимать, что они предпримут, я не могу сказать, у них, наверное, другое видение, но я так думаю.

Алхас Джинджал: Власти Абхазии должны действовать строго в рамках Конституции РА, так как по Конституции РА наша граница неприкосновенна, президент является гарантом Конституции РА, он должен отстаивать интересы Абхазии и ее территориальную целостность. Аибга – это, несомненно, часть Абхазии. После того как все по закону, нужно где надо, на всех площадках отстоять наши интересы. Часть Аибги на нашей стороне, левобережье реки Псоу.

Руслан Барциц: Власти знают, как себя вести, другое дело, почему они ничего не делают? Почему они так запустили, почему забросили эту часть Абхазии? 30 лет назад наши старшие в Гагре, представители «Абрскил» гагрского отделения «Аидгылара» говорили, что нужно заселять молодых, семейных, несемейных, государство должно помочь. Такое дурацкое поведение, я не могу назвать другим словом, нашего правительства может привести к очередному штурму, и не только поэтому, других проблем тоже хватает. Надо садиться с российской стороной, это местечковое, адлерский глава не такой дурак, чтобы не знать, где Абхазия, где Адлер. В данном случае он внаглую специально спровоцировал, скажу, авось пронесет, а там потом привыкнут. Против моста лично я ничего не имею, это мы должны были построить мост, чтобы люди общались, но вопрос не так решается. Если они построили мост, значит, они на что-то надеются. Там чисто коммерческие интересы. Я занимался Аибгой до Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и после войны, как директор заповедника, там великолепный мрамор, там лес. Правительству надо набрать людей, молодежь, я сам лично пойду и буду заниматься своей археологией. Кто-то может заняться пчеловодством, это государство должно помогать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия