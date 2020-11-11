В Грузии за сутки скончались 45 пациентов с COVID-19

Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 566. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 45 пациентов. Это – максимум за весь период пандемии.

В тбилисских клиниках умерли 18 человек, в Аджарии – 14, в Имерети – 7, в Квемо Картли – 3, в Кахети – 2, в Самегрело-Земо Сванети – 1.

За последние сутки в Грузии выявлено 2911 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 66 561.

Динамика новых случаев за ноябрь:

1 ноября – 1791;

2 ноября – 1852;

3 ноября – 1943;

4 ноября – 2295;

5 ноября – 2401;

6 ноября – 2775;

7 ноября – 2859;

8 ноября – 2901;

9 ноября – 2927;

10 ноября – 2970;

11 ноября – 2911.

Число активных случаев коронавируса – 16 158, из них 4878 пациентов лечатся в клиниках, 3181 – в COVID-гостиницах, 8099 – на дому. За 24 часа выздоровел 2421 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 49 811.