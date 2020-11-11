Панацея против скептиков

За последние сутки в Грузии выявили 2911 новых случаев COVID-19. При этом был зафиксирован самый высокий показатель летальности за время пандемии – скончались 45 человек. Какова эпидемиологическая ситуация в стране на сегодня и как грузинские специалисты восприняли новость об успехе американской компании Pfizer, занимающейся разработкой вакцины?

«Мы приближаемся к важной вехе в программе разработки вакцины в то время, когда мир больше всего в ней нуждается, когда масштабы инфицирования устанавливают новые рекорды, больницы приближаются к переполнению, а экономика изо всех сил пытается возобновить свою деятельность», – заявил Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор компании Pfizer, которая совместно с немецкой BioNTech SE занимается разработкой вакцины от COVID-19.

Из пресс-релиза следует, что вакцина в третьей фазе исследования показала более чем 90%-ную эффективность. Заявляется, что в вопросе безопасности ее применения серьезных проблем не выявилось. Клинические испытания продолжаются.

«Первый промежуточный анализ третьей фазы нашего глобального исследования свидетельствует о том, что вакцина может эффективно предотвращать COVID-19. Это победа инноваций, науки и глобальных совместных усилий», – заявил в свою очередь соучредитель и генеральный директор BioNTech Угур Сахин.

Обнадеживающими назвали новости о новой экспериментальной вакцине во Всемирной организации здравоохранения. Ту же формулировку использовал и замглавы Центра контроля над заболеваниями Паата Имнадзе в эфире телекомпании «Имеди».

«За всю практически годовую корона-историю такой оптимистичной информации еще не было. Это очень обнадеживающе, поскольку вакцину от гриппа используют уже столько времени, но ее эффективность колеблется в районе 60%. А эта вакцина (от ковида), которая, как изначально ожидалось, должна была показать 50-процентный успех, показала невероятную эффективность на третьей фазе исследования. Есть еще несколько вакцин, которые также находятся на третьей фазе, их исследование подходит к концу. Я очень надеюсь, что в 2021 году у людей, живущих на земле, появится очень эффективное средство против короны», – сказал замглавы Центра контроля над заболеваниями Паата Имнадзе.

Впрочем, есть и скептики. Так, Георгий Пхакадзе, член Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, международный эксперт общественного здравоохранения считает радость преждевременной. По его словам, не исключено, что компании, объявившие о прорыве, руководствуются финансовым интересом:

«Конкретно об этой вакцине ни один независимый эксперт еще не высказывался, кроме Pfizer. Очень высока вероятность того, что Pfizer использовала эту (информацию), чтобы ее акции возросли в цене. Рост уже зафиксировался на бирже, они выросли на 5,5% – фактически на 82 миллиарда долларов».

Но, даже не говоря обо всем остальном, продолжает Георгий Пхакадзе, для Грузии перспективы получить вакцину в любом случае пока слишком далеки, даже если успех разработки Pfizer подтвердится. Серьезные препятствия могут возникнуть при ее транспортировке, поскольку температура, при которой ее можно осуществлять, составляет минус 80 градусов. Из пресс-релиза Pfizer известно, что компания намерена произвести 50 миллионов доз в 2020 году и 1,3 миллиардов в 2021-м (вакцинирование происходит в два этапа: т.е. для того чтобы привить одного человека, ему необходимо вколоть две дозы с интервалом в три недели). Таким образом, объемов, которые планируется произвести в 2021 году, хватит лишь для 10% населения, говорит эксперт. При этом метод, который используется при изготовлении этой вакцины, продолжает Пхакадзе, указывает на то, что продолжительность ее эффективности может составить только около пяти месяцев.

«Фактически для граждан Грузии эта информация ничего не значит. Давать напрасные надежды людям неправильно. Вакцину еще даже не произвели, а люди уже расслабились (…) Я считаю, что с большей вероятностью сперва появится лекарство, которое поможет (лечить) тяжелых пациентов. Или же высок шанс того, что вирус ослабнет, как SARS, MERS, Эбола».

Поэтому пока, по мнению Георгия Пхакадзе, лучшее, что можно сделать, – следовать правилу маска-дистанция-ограничения.

Что касается эпидемиологической ситуации на сегодня: за последние сутки в Грузии выявили 2911 новых случаев коронавируса. Самыми горячими точками остаются Тбилиси (1056 случаев), Аджария (476) и Имерети (469). 4878 человек лечатся в больницах. Среди них тяжелых пациентов – 632, половина из которых находятся на аппаратах искусственного дыхания. В ковид-гостиницах – 3181 пациент, на дому лечатся 8099 человек. За последние сутки скончались 45 пациентов, выздоровел – 2421.