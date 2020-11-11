Азербайджан празднует завершение войны

С ночи вторника, как только стало известно о достижении трехстороннего соглашения о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, тысячи человек вышли на улицы Баку и других крупных городов Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что война «завершилась победой Азербайджана».