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Азербайджан празднует завершение войны

Азербайджан празднует завершение войны
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Азербайджан празднует завершение войны

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С ночи вторника, как только стало известно о достижении трехстороннего соглашения о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, тысячи человек вышли на улицы Баку и других крупных городов Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что война «завершилась победой Азербайджана».

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