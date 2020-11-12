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В Абхазии возрождают колхидский самшит

В Абхазии возрождают колхидский самшит
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В Абхазии возрождают колхидский самшит

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В Абхазии восстанавливают эндемичный самшит. При поддержке ЕС и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН в Очамчырском районе состоялось открытие питомника. Планируется посадить десятки тысяч кустов самшита, оказавшегося на грани уничтожения из-за нашествия огневки в 2012 г.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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