В Абхазии возрождают колхидский самшит

В Абхазии восстанавливают эндемичный самшит. При поддержке ЕС и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН в Очамчырском районе состоялось открытие питомника. Планируется посадить десятки тысяч кустов самшита, оказавшегося на грани уничтожения из-за нашествия огневки в 2012 г.