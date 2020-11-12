Бюджет на здоровье

Перспективы экономического роста Грузии все более пессимистичны. Правительство уже снизило прогноз экономического роста на 2021 год с 5% до 4,3% и намерено взять новые долги. И все это на фоне предположений о новом локдауне.

Несмотря на острый политический кризис, правительство продолжает работу над бюджетом будущего года. По словам главы Минфина Иване Мачавариани, обновленный бюджет будет внесен в парламент до 30 ноября. Его контуры не определены, однако сегодня стало известно о снижении прогноза роста ВВП.

«В будущем году, как и в нынешнем, будут сохранены высокие ассигнования на здравоохранение. Они включат в себя как затраты на карантин, так и на лечение, тестирование и, самое главное, на будущую вакцину, которые окупятся в максимально возможной степени. Что касается экономического роста на 2021 год, недавно мы ожидали роста на 5%, но мы снизили его до 4,3%. Пандемия углубляется, а это означает, что до сих пор сохраняются ограничения, препятствующие международному авиасообщению и развитию торговли».

Кроме того, по информации министра, на прошедших 5-9 ноября переговорах между миссией МВФ и правительством были согласованы параметры дефицита госбюджета до 7,6% вместо первоначальных 5,1%. При этом впервые в истории соотношение госдолга к ВВП превысит 60%.

Мачавариани эти цифры не пугают, внешние заимствования будут увеличены, заверил он:

«Долг будет около 60%, может быть, 62% ... Нам не составило труда убедить миссию МВФ, потому что там осведомлены, что с точки зрения социально-экономического контекста необходимо будет увеличить расходы, увеличить дефицит, что само по себе будет способствовать увеличению долга», – сказал Мачавариани.

Судя по косвенным признакам, власти уже подготовились к дополнительным ограничениям. В сегодняшнем выступлении премьер-министр Георгий Гахария перед заседанием Координационного совета заявил, что уже практически готов проект четвертого по счету антикризисного пакета по оказанию помощи:

«Мы начали работу над четвертым пакетом, который будет напрямую ориентирован как на социальную поддержку наших граждан, так и на поддержку бизнеса. Это некоторые из уже проверенных механизмов, хорошо зарекомендовавших себя на предыдущих этапах, – помощь гражданам, потерявшим работу из-за пандемии, адресную поддержку наиболее уязвимых семей, а также пакет налоговых льгот для наиболее пострадавших секторов бизнеса. В ближайшие дни мы проведем встречи со всеми заинтересованными сторонами».

Между тем в оппозиции считают, что экономика страны не выдержит дополнительных ограничений. Как заявил глава политсовета партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе, введение локдауна лишено практического смысла по нескольким причинам:

«Я не думаю, что всеобщий карантин спасет ситуацию. По сути, уже ограничено движение в ночные часы и действует много других запретов, в том числе, свернут учебный процесс, и если целью властей будет буквально запереть людей по домам, то мы это уже проходили весной. И что самое печальное, это не возымело никакого эффекта, кроме полного обрушения экономики и новых обременительных долгов. А на сегодня число заражений бьет все рекорды, и выяснилось, что тот локдаун был пустой тратой времени и средств, так как власти не сделали никаких выводов из опыта других стран. В случае нового всеобщего карантина нас ждет обнищание людей и голод и обескровленная экономика с огромным внешним долгом».

В целом, чтобы иметь представление о будущих антикризисных расходах правительства, достаточно ознакомиться с объемом средств, выделенных Грузией на преодоление последствий пандемии в 2020 году. По последним оценкам МВФ, совокупные расходы бюджета составили порядка 3 миллиардов лари: отсюда 1,15 миллиардов лари было направлено на меры социальной помощи, на нужды здравоохранения было выделено 375 миллионов лари, а на поддержку бизнеса порядка 1,5 миллиарда лари.