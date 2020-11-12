Больше урожай мандаринов – больше жалоб на границе

Абхазские перевозчики жалуются на проблемы при экспорте сельхозпродукции в Россию. По их словам, процедура оформления груза усложнилась, и экспортеры мучаются на границе сутками.

«Желтая лихорадка», «оранжевая лихорадка» – какими только эпитетами ни награждала местная пресса сезон сбора и реализации урожая цитрусовых в Абхазии в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века! Ведь тогда действовал антиконституционный в общем-то запрет на вывоз из республики частными лицами сельхозпродукции, в том числе и выращенной на собственном приусадебном участке. Еще бы: ведь собрав на этом участке тонн десять мандаринов и продав их на рынке где-нибудь в средней полосе России, частник мог легко заработать в год на автомашину «Жигули», а это с точки зрения совпартноменклатуры был непорядок, поэтому он все должен был продавать государству в заготпунктах на местах за мизерную цену. И на какие только ухищрения не приходилось идти тем, кто все же пытался вывезти выращенный урожай цитрусовых, хотя, естественно, никакой границы по реке Псоу тогда не существовало!

Сейчас никаких запретов на вывоз нет. Но каждый год тем не менее раздаются жалобы на то, что на Псоу возникают большие «заторы» при экспорте цитрусовых и другой сельхозпродукции, и на слишком большие «поборы» таможенников. И, как правило, чем выше урожай, тем больше таких проблем и громче жалобы.

Недавно в соцсетях встретился настоящий крик отчаяния – о том, что из-за недавнего переподчинения российских таможенников на Псоу Ростову-на-Дону (тут интернет-пользователь перепутал: на самом деле Сочинская таможня в начале октября была реорганизована и присоединена к Краснодарской) процедура оформления груза усложнилась и экспортеры мучаются на границе сутками.

Я связался с председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Гурамом Инапшба. По его мнению, реорганизация на российской таможне не должна влиять на продолжительность процедуры:

«По идее, не должно такого быть, если механизм нормально работает. Для крупных поставщиков, у кого есть контракты с российскими фирмами, практически нет никаких проблем. У них контракты по 21 рубль за килограмм мандаринов, вместе с доставкой туда. Но российская таможня считает, что это мало, что с доставкой они будут обходиться порядка 40 рублей за килограмм. И если они будут считать по 21 рублю, тогда, согласно распоряжению президента (Абхазии), перевоз через границу сядет в 6 рублей за килограмм для перевозчика – вместе и наша сторона, и их сторона. А если они будут считать по 40 рублей, то цена за перевозку рубля на два с половиной возрастет. Я объясню, по какому принципу работает та сторона. Цитрусы считаются подкарантинным товаром. Мандарины еще и с большим фитосанитарным риском товаром считается. До пяти килограммов любой гражданин, пересекающий государственную границу Абхазии с Россией, может завезти мандарины. С пяти до 25 килограммов может завезти, если у него будет сертификат фитосанитарный, который выдает Карантинная служба Республики Абхазия. Больше 25 килограммов для личного пользования та сторона уже не принимает, это уже считается товарная партия.

– И надо декларацию заполнять…

– Да. Если свыше 25 килограммов, за каждый килограмм нужно платить уже 4 евро. Если у тебя нет соответствующего контракта на той стороне».

Ограничения российская сторона ввела, ссылаясь на решение Евразийской экономической комиссии от 2017 года, согласно которой с 1 января 2019 года вес перевозимого без декларации продукта на одного человека не может превышать 25 килограммов. А жители Абхазии привыкли перевозить столько, сколько помещается в багажнике легковой машины. На абхазской стороне им обычно не препятствуют, потому что в Абхазии позволено вывозить по 50 кг на человека, но предупреждают, что российская таможня не пропустит. В итоге их с российской таможни возвращают: ведь если машина едет с 200 килограммами сельхозпродукции, то ее должны сопровождать восемь человек.

При этом предпринимателям выгодно обходиться без декларации, поскольку на таможне меньше платежей. За сертификат о происхождении товара на абхазской стороне они отдают всего 25 рублей, также с каждого килограмма вывозимого товара платят до 10-12 копеек. А при оформлении декларации, помимо сертификата о происхождении товара, необходимо еще иметь фитосанитарный сертификат и документ ГОСТ и платить за таможенные сборы. На абхазской стороне – 0,1% от стоимости товара за любую сельхозпродукцию, кроме ореха (за орех – 1% от стоимости товара). В целом, как отмечал Беслан Джопуа, экспорт сельхозпродукции на обеих границах обходится в 6 рублей за килограмм.

Среди крестьян, по словам Беслана Джопуа, только единицы сами вывозят свою продукцию. В основном сдают либо в пунктах приема, либо продают на Псоу на абхазской стороне границы, то есть по намного меньшей цене, чем она реализуется на российском берегу реки.

«Эхо Кавказа» уже рассказывало, что недавно, после соответствующего поручения президента Аслана Бжания, который два года назад, в бытность свою парламентарием, остро ставил вопрос о защите интересов сельхозпроизводителей, за снижение размера взимаемых сумм в ходе экспорта мандаринов, премьер-министр Александр Анкваб собрал представителей структур, имеющих непосредственное отношение к этой проблеме. На совещании удалось достичь взаимопонимания этих структур по решению поставленной задачи – чтобы с 1 ноября снизить сумму взимаемых платежей на абхазской стороне минимум на три рубля за килограмм.

Но в соцсетях главным образом продолжают жаловаться на то, что большие платежи взимаются на российской стороне. Судя по всему, тут вопрос упирается в то, что, как сказал Гурам Инапшба, при заполнении декларации российские таможенники взимают за килограмм цитрусовых 4 евро. Источник во властных структурах республики сообщил, что многие надеются: данный вопрос стал одним из предметов обсуждения в ходе сегодняшней встречи в Сочи президента России Владимира Путина и президента Абхазии Аслана Бжания, и они нашли какое-то взаимоприемлемое решение.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия